Ein uralter Rollenspiel-Titan kommt endlich zurück: Auf diese Ankündigung haben PC-Spieler gewartet!

Gothic 1 ist ein Rollenspiel-Titan, der 2001 die Spielwelt aufmischte. Jetzt endlich gibt es ein Remake!

Es gibt wohl kaum ein Spiel, das die deutsche Gaming-Kultur so geprägt hat wie das erste Gothic. Es war rau, es war dreckig und es hat uns Spielern absolut nichts geschenkt. Umso elektrisierter bin ich (und wahrscheinlich die gesamte Community), seit THQ Nordic endlich die Katze aus dem Sack gelassen hat. Das Gothic 1 Remake ist kein ferner Traum mehr – es ist zum Greifen nah.

Für mich persönlich ist das die vielleicht wichtigste Rollenspiel-Rückkehr 2026, denn hier kehrt nicht irgendein Spiel zurück, sondern eine Legende, die das Genre der Open-World-RPGs mitbegründet hat.

Gothic Remake: Alle Infos: Release, Vorbestellen, Trailer und Boni

Das Studio Alkimia Interactive hat die Entwicklung mittlerweile in der finalen Phase und der Release-Termin steht fest

Wann geht es los?

Das Gothic 1 Remake erscheint offiziell am 5. Juni 2026. Nach einigen Verschiebungen und dem Wechsel auf die Unreal Engine 5 scheint das Datum nun in Stein gemeißelt zu sein. Das Spiel wird für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S veröffentlicht.

Welche Editionen gibt es?

Für die Sammler unter euch hat THQ Nordic ordentlich aufgefahren. Meiner Meinung nach ist vor allem die Collector's Edition ein echtes Liebhaberstück, auch wenn der Preis von stolzen 199,99 € erst einmal schlucken lässt.

Standard Edition für PC, Xbox und PS5: Das Hauptspiel (physisch oder digital)

Das Hauptspiel (physisch oder digital) Collector's Edition: Das Spiel in einer hochwertigen Box. Eine Schläfermaske (34x24 cm) inklusive Wandhalterung – das ultimative Deko-Stück für jeden Fan. Ein Notizbuch aus echtem Leder und ein passendes Lederarmband. Der legendäre Original-Soundtrack , neu eingespielt von Kai Rosenkranz höchstpersönlich.

Das Spiel in einer hochwertigen Box.

Darum ist Gothic ein Meilenstein der Spielegeschichte

Gothic 1 war seiner Zeit um Jahre voraus. Während andere RPGs euch wie Helden behandelten, wurdet ihr in Gothic als namenloser Sträfling in eine Gefangenenkolonie geworfen und habt erst einmal direkt von Bullit eins auf die Fre ... wurdet verkloppt. Willkommen in der Barriere!

Die lebendige Welt (Tagesabläufe)

Schon 2001 hatten die NPCs in Gothic echte Tagesabläufe. Sie gingen morgens zur Arbeit, kochten mittags am Feuer und legten sich abends schlafen. Wenn ihr ihnen ins Haus gefolgt seid, haben sie euch erst verwarnt und dann verprügelt. Das war damals revolutionär und sorgt auch heute noch für eine Immersion, die ich in vielen modernen AAA-Titeln vermisse. Bethesda hat hier bei Gothic auch abgeschaut.

Die Welt von Gothic ist düster. Der neue Trailer zeigt: Dieses Setting bliebt im Remake genau so bestehen.

Kein Level-Sacling - das war super!

In Gothic gab es kein Level-Scaling. Wenn ihr zu früh in den Wald gelaufen seid, hat euch ein Schattenläufer mit einem Biss zerfetzt. Punkt. Aber wenn ihr nach 20 Stunden Training endlich stark genug wart, um diesen Schattenläufer zu erlegen, war das ein Erfolgserlebnis, das sich gewaschen hatte. Meiner Erfahrung nach bietet kaum ein anderes Spiel eine so befriedigende Progressionskurve.

Alle Infos zum Gothic Remake: So soll sich das Spiel (nicht) verändern

Das Remake ist kein einfacher HD-Port. Alkimia Interactive baut das Spiel von Grund auf neu, ohne dabei die „Gothic-DNA“ zu verraten.

Modernes Gameplay, alter Geist

Das Kampfsystem wurde komplett überarbeitet. Wer das Original kennt, erinnert sich an die (sehr eigenwillige) Tastatursteuerung. Im Remake gibt es ein modernisiertes System, das sich flüssiger spielt, aber immer noch taktisch bleibt. Ihr müsst Angriffe blocken und im richtigen Rhythmus zuschlagen.

Die Charaktere werden auch im Remake wieder gewohnt ihre Ecken und Kanten haben.

Eine Welt, die atmet (und größer ist!)

Dank der Unreal Engine 5 sieht das Minental jetzt so aus, wie wir es uns damals in unserer Fantasie vorgestellt haben. Das Alte Lager ist deutlich lebendiger, der Sumpf ist neblig und bedrohlich, und die Lichteffekte sind einfach nur zum Niederknien. Zudem haben die Entwickler angekündigt, dass die Welt ein Stück größer wird und neue Quests sowie tiefere Einblicke in die Hintergrundgeschichte der Lager bietet.

Die wichtigsten Specs zum Remake:

Engine: Unreal Engine 5 (Lumen & Nanite Support).

Unreal Engine 5 (Lumen & Nanite Support). Sound: Komplett neu vertont, teilweise mit den Originalsprechern von damals!

Komplett neu vertont, teilweise mit den Originalsprechern von damals! Spielwelt: 1:1 Nachbau der Kolonie, aber mit erweiterten Arealen.

1:1 Nachbau der Kolonie, aber mit erweiterten Arealen. Features: Überarbeitetes Crafting-System (Schmieden, Kochen, Alchemie).

Überarbeitetes Crafting-System (Schmieden, Kochen, Alchemie). Musik: Neu arrangierter Soundtrack vom Original-Komponisten Kai Rosenkranz.