PS5-Kracher als Magic-Karten: von God of War bis The Last of Us

So habt ihr Kratos, Ellie und Nathan Drake noch nie erlebt: Als Magic-Karten! Bei Games Island bekommt ihr die exklusiven Secret Lairs jetzt sogar mit Rabatt.

GamePro Deals , Patrick Edwards
13.02.2026 | 12:42 Uhr


Bei Games Island wird gerade die Rabatt-Keule geschwungen: Die Secret Lairs zu beliebten PS5-Spielen sind jetzt deutlich günstiger geworden. Holt euch Karten zu Joel, Atreus und vielen weiteren legendären Charakteren. Fans der jeweiligen Franchises sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, denn diese Karten werden so schnell nicht wieder gedruckt.

Kratos und Atreus – das perfekte Duo

Von dem Konzept der Secret Lairs, kleine Bundles aus 3-6 Karten mit besonderen Artworks die direkt von Wizards of the Coast verkauft werden, kann man halten was man will, aber die zu den PS5-Spielen sind rchtig gut geworden. Mein persönlicher Favorit ist das Bundle zum nordischen God of War.

Vor allem deswegen, weil Kratos und Sohn ein starkes Commander-Paar sind. Während der Vater dafür sorgt, dass ihr jede Menge Erfahrungscounter bekommt und eure Kreaturen stärker werden lässt, kann Atreus euch Karten in Höhe eurer Erfahrungscounter ziehen lassen. Dazu kommen noch zwei Mimir-Karten, die eure Draws verdoppeln – perfekt. Einzig Freya hat in dem Bundle eher wenig Synergie zum Rest.

Video starten 1:46 Bei der Ankündigung des God of War Remake und dem 2D-Spinoff bekommt man richtig Bock, ein Commander Deck rund um Kratos & Co. zu bauen.

Nicht nur Krator macht Magic: The Gathering unsicher, auch prominente Gesichter und Orte aus The Last of Us und Uncharted bekommt ihr jetzt auf wertvollem, bedruckten Karton. Hier sind alle PS5-Secret Lairs, die ihr bei Games Island jetzt günstiger bekommt:

