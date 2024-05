72-Jähriger Opa spielt Starfield vollkommen anders als ihr und hat dabei die beste Zeit seines Lebens

Hier seht ihr den 72-jährigen Starfield-Opa im Stehen zocken (Bild: reddit.com/user/booneonmywrist).

Videospiele sind eine Wundertüte und können ihre Magie ganz individuell entfalten. Während manche Aspekte beim Gros der Menschen überhaupt nicht ankommen, findet sich da draußen wahrscheinlich doch zumindest irgendeine Person, die genau diesen Details etwas abgewinnen kann. Vorhang auf für den 72-jährigen Großvater eines Redditors.

Der Mann "liebt Starfield" und spielt es ab und zu sogar im Stehen, wie ihr unschwer auf dem Bild erkennen könnt. Er geht die Sache aber auch sonst auf seine ganz eigene Art und Weise an.

'Mein Opa liebt Starfield': 72-Jähriger spielt ganz anders als die meisten und hat dabei richtig viel Spaß

Darum geht's: Auf Reddit zeigt ein Gamer seinen Opa, der 72 Jahre alt ist und extrem gern Starfield spielt. Er hat das Spiel sogar eigentlich schon durchgezockt und bereits einen zweiten Spielstand angefangen. Aber er spielt ganz anders, als das die allermeisten Starfield-Fans tun dürften und das Ganze ist einfach nur herzig.

"So finde ich meinen 72-jährigen Großvater oft vor, wenn ich ihn besuche. Er ist auf Level 60 und hat immer noch nicht herausgefunden, wie Außenposten funktionieren. Aber er hat das Spiel 'beendet' und erkundet stattdessen all die langweiligen Planeten, scannt Dinge und tötet all die Aliens."

Besonderes Augenmerk verdient aber natürlich auch das Setup des Starfield-Opas sowie seine Haltung beim Spielen:

Man beachte die Xbox-Konsolen auf dem Oldschool-Videorekorder und die Peanuts-Figurensammlung über dem Fernseher. Besonders kurios wirkt natürlich, dass der Großvater hier im Stehen zockt.

Was er aber wohl trotz des latent zu hoch aufgehängten Fernsehers nicht standardmäßig so macht. Laut seinem Enkel wechselt er seine Haltungen beim Spielen durch und sitzt auch ab und zu auf diversen Sesseln.

Ganz eigene Art zu spielen: Während einer der Hauptkritikpunkte an Starfield die repetitiven prozedural generierten Planeten ohne spannende Inhalte waren, scheint das diesen älteren Herrn hier überhaupt nicht zu stören, im Gegenteil. Offenbar ist das seine Art zu entspannen, wie sein Enkel in den Kommentaren schreibt.

Aber das war noch nicht alles:

"Er war begeistert, als er herausgefunden hat, dass man ZWEI Ehepartner haben kann. Aber seine freudigste Entdeckung war, dass wenn er seinen Begleiter wegschickt und dann ein paar NPCs tötet, der Begleiter nicht sauer auf ihn ist. Er hat auch einen Großteil des Spiels ohne Boostpack verbracht. Also hat sich ihm eine ganz neue Welt eröffnet, als ich es ihm gezeigt habe, lol."

Abschließend schreibt das Enkelkind, es habe gedacht, die Reddit-Community würde sich vielleicht über diese "Wholesomeness" freuen – und lag damit goldrichtig.

Die Kommentare sind voll von Menschen, die sich in den Opa schockverliebt haben, seine Art zu zocken feiern und schwören, selbst ebenfalls noch weiterzuspielen, wenn sie dieses Alter erreichen. Gleichzeitig werden aber auch nützliche Tipps zum Außenposten-Bau ausgetauscht und vieles mehr.

Habt ihr womöglich auch Großeltern, die Videospiele zocken?