75 Zoll Samsung QLED-Fernseher jetzt 52% günstiger bei MediaMarkt: Bester Preis aller Zeiten!

Durch einen MediaMarkt-Sale bekommt ihr diesen Samsung QLED 4K-Fernseher gerade zum besten Preis aller Zeiten.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade einen stattliche 75 Zoll großen Samsung 4K-Fernseher zum Bestpreis abstauben: Den Samsung Q7F bekommt ihr dort jetzt 52 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP, laut Vergleichsplattformen gab es den 2025 erschienenen QLED-TV bislang noch nie günstiger. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot ist Teil eines größeren MediaMarkt-Sales, der noch bis zum 3. Februar läuft. Übrigens ist inzwischen auch Amazon mit dem MediaMarkt-Deal mitgezogen, sodass ihr euch den Samsung-Fernseher dort aktuell genauso günstig sichern könnt:

QLED, VA und toller App-Support: Das ist der günstige Samsung QLED-Fernseher

Hier die Maße des Samsung QLED-Fernsehers, für den ihr bei MediaMarkt gerade nicht mal die Hälfte bezahlt.

Der Samsung Q7F gehört zur unteren Mittelklasse unter Samsungs 4K-Fernsehern aus 2025. Im Gegensatz zu den Modellen der unteren Preisklasse verfügt er über ein QLED-Display. Dieses sorgt durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere und akkuratere Farbwiedergabe. Durch sein VA-Panel bietet er zudem einen relativ hohen Kontrast im Vergleich zu vielen günstigen TVs.

Mit Mini-LED- oder gar OLED-Fernsehern kann der Samsung Q7F im Hinblick auf den Kontrast allerdings nicht mithalten, da er nicht über Local Dimming verfügt. Auch bei der maximalen Helligkeit kommt er nicht an teure 4K‑Fernseher heran, weshalb er HDR-Formate nicht so gut ausnutzen kann. Falls ihr in dieser Hinsicht keine Kompromisse machen wollt, könnt ihr zum TCL Q7C greifen, der für aktuell 200€ mehr (bei 75 Zoll) ein Vielfaches an Helligkeit bietet:

Durch sein schlankes Design macht sich der Samsung Q7F (der hier in einer kleineren Version zu sehen ist) auch gut an der Wand.

Durch den niedrigen Input Lag, durch den ihr keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen werdet, ist der Samsung Q7F gut fürs Gaming geeignet. Er besitzt jedoch lediglich ein 60Hz-Display, weshalb ihr aus der PS5 und der Xbox Series X nicht die vollen 120 fps herausholen könnt, die theoretisch möglich sind. Die allermeisten Spiele schaffen allerdings ohnehin nicht mehr als 60 fps bei 4K-Auflösung. Wenn euch das trotzdem nicht reicht, ist auch in diesem Fall der oben verlinkte TCL Q7C mit 144Hz eine hervorragende Alternative.

Sehr gut schneidet der Samsung Q7F immerhin beim Betriebssystem ab: Samsungs hauseigenes Tizen OS bietet einen exzellenten App-Support und unterstützt so ziemlich alle beliebten Streaming-Dienste. Auch viele andere Funktionen werden unterstützt. Wer beispielsweise einen Xbox Game Pass Ultimate hat, kann mit dem Samsung Q7F per Streaming Xbox-Spiele spielen, ohne dafür ein zusätzliches Gerät zu benötigen, abgesehen von einem Controller natürlich.