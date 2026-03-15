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Das Mario Party der Brettspiele kostet jetzt nur noch die Hälfte

Wer Mario Party schon zu oft gespielt hat und gerne mal von der Switch 2 wegkommen möchte, für den gibt es auf Amazon gerade ein Mario-Brettspiel im Angebot.

GamePro Deals , Elias Mohr
15.03.2026 | 21:02 Uhr


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Dieses Brettspiel im Stil von Mario Party nimmt sich einen anderen Spiele-Klassiker zum Vorbild. Dieses Brettspiel im Stil von Mario Party nimmt sich einen anderen Spiele-Klassiker zum Vorbild.

Super Mario Party ist ein wahrer Nintendo-Klassiker und sorgt vor allem in größeren Runden für viel Spaß, aber auch blaue Augen, vertraut mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber wusstet ihr, dass es auch eine Version des Spiels für den analogen Spielabend gibt? Und genau diese Version ist gerade drastisch reduziert.

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Das Spiel des Lebens, aber in der Mario-Edition

Das Brettspiel, auf dem diese Mario-Edition basiert, ist ein echter Klassiker, nämlich das Spiel des Lebens. In diesem Spiel spielt ihr das Leben eurer Spielfigur durch und trefft dabei alle wichtigen Lebensentscheidungen, etwa welchen Beruf ihr ergreifen solltet, ob ihr euch ein Haus kauft, oder eine Familie gründen wollt. Das Ziel dabei: Am Ende des Spiels möglichst viel Geld für den Ruhestand zu haben. Wer die höchste Alterssicherung hat, gewinnt.

Verschiedene Minispiele bereichern das Brettspiel und sorgen für Abwechslung. Verschiedene Minispiele bereichern das Brettspiel und sorgen für Abwechslung.

Die Variante mit dem italienischen Klempner funktioniert ein wenig anders, auch wenn gewisse Mechaniken gleich geblieben sind. Wie bei Mario Party würfelt ihr und rückt Felder vor, sammelt dabei Münzen, die ihr auf Spezial-Feldern gegen Sterne eintauschen könnt.

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Außerdem erwarten euch zahlreiche Ereigniskarten, die verschiedene Minispiele auslösen, die bei Gewinn noch mehr Münzen versprechen. Ziel des Spiels ist es, Bowser zu besiegen. Dazu müsst ihr mit dem Glücksrad den höchsten Wert, nämlich eine 12 drehen. Dabei zählt jeder Stern, den eure Figur hat als ein +1 Bonus. Schafft ihr es nicht, eine 12 zu drehen, nimmt die wütende Schildkröte euch alle Münzen ab und befördert euch zurück zum Anfang des Spielbretts.

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Das ideale Familienspiel mit der Extraportion Nintendo

Das Spiel des Lebens ist an sich schon ein großartiges Spiel für Familien mit einfachen Regeln und mit einer relativ kurzen Spieldauer von ca. einer halben Stunde. Wenn dann noch Figuren von Mario, Luigi, Peach und Yoshii dazukommen, und das klassische Konzept clever verändert wird, macht das erst recht Spaß und die Switch 2 bleibt den einen oder anderen Abend definitiv aus.

Die Figuren von Mario und Co. sehen einfach sehr hübsch aus. Die Figuren von Mario und Co. sehen einfach sehr hübsch aus.

Gerade bekommt ihr das Brettspiel für nicht mal 25€ bei Amazon, das ist so viel, wie die Original-Version kostet, aber ihr bekommt eben nicht nur ein neues Spielprinzip, sondern auch coole Minifiguren, die um einiges mehr hermachen, als simple Plastikstöpsel.

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