Audiophile Soundqualität ist superteuer? Dachte ich auch, bis ich diese HiFi-Lautsprecher fand!

Ich habe schon viele Lautsprecher Probe gehört; die Edifier S1000 MK2 sind in Sachen Preis-Leistung eine Besonderheit.

HiFi-Lautsprecher müssen immer ein kleines Vermögen kosten? Dachte ich auch lange, aber jetzt muss ich sagen: nein. Genau dieses Paar steht bei mir selbst auf dem Schreibtisch. Ich habe schon wirklich viele Lautsprecher angehört

HiFi-Lautsprecher für den PC oder den TV: Mein Geheimtipp hat mich selbst überrascht

Ob als Regallautsprecher, am PC oder klassisch im Stereo-Setup: Für mich sind diese Speaker einer der stärksten Preis-Leistungs-Tipps überhaupt. Und ja, genau deshalb stehen sie auch nicht nur testweise irgendwo herum, sondern dauerhaft auf meinem Schreibtisch.

Die verbreitete Meinung kennt ihr sicher: Echter HiFi-Sound kostet richtig Geld. Oft stimmt das leider auch. Aber es gibt Ausnahmen – und genau so eine Ausnahme sind die EDIFIER S1000 MK2, die ich seit geraumer Zeit selbst nutze. Sie sind absolut bezahlbar, klingen dafür aber erstaunlich erwachsen.

Bald ist Spring Sale! Amazon Frühlingsangebote starten am Dienstag: Was werden die besten Deals des Riesen-Sales? von GamePro Deals

Man sollte nur eines wissen: Das sind keine winzigen Desktop-Brüllwürfel, die man mal eben neben dem Monitor verschwinden lässt. Hier bekommt ihr eine ernsthafte Alternative zu deutlich teureren Studio-Monitoren und vielen klassischen PC-Speakern.

Aktuell sind sie bei Amazon wieder zu einem sehr fairen Preis zu haben. Und weil ich sie inzwischen lange genug im Alltag nutze, erzähle ich euch hier, warum ich von diesem Modell nach wie vor so überzeugt bin.

Edifier S1000 MK2 im Check: Das kann der Lautsprecher-Geheimtipp

Die Edifier S1000 MK2 sind ziemlich groß, sehen aber schick aus. Sie könen auch drahtlos per WLAN und Bluetooth verbunden werden.

Edifier hat sich in den letzten Jahren einen ziemlich starken Namen erarbeitet und sogar die meisten meiner Kollegen haben mittlerweile Edifier-Lautsprecher. Die Marke ist längst nicht mehr nur Leuten ein Begriff, die sich intensiv mit Sound, Verstärkern oder Lautsprecher-Setups beschäftigen. Selbst in meinem Umfeld kennen viele Edifier inzwischen – auch Leute, die sich sonst nicht groß mit Audio-Themen befassen.

Der Hauptgrund ist schnell genannt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt einfach. Aber mit so einer Floskel allein ist es nicht getan. Denn spannend wird es erst dann, wenn man sich anschaut, warum dieses Verhältnis so gut ausfällt. Tauchen wir also mal tiefer ein.

Darum sind diese Lautsprecher für mich ein echter Preis-Leistungs-Sieger

Die Edifier S1000 MKII sind alles andere als zierlich. Sie sind groß, sie sind schwer und sie machen schon beim Auspacken klar: Hier geht es nicht um Spielzeug. Damit steigt aber auch die Erwartungshaltung, denn wenn Lautsprecher auf dem Schreibtisch so präsent auftreten, dann sollen sie bitte auch klanglich liefern.

Zum Vergleich: Der Monitor ist ein 49-Zoll-Ultrawide-Gigant. Ihr braucht also schon etwas Platz auf dem Schreibtisch.

Optisch machen sie in meinen Augen richtig was her. Das Gehäuse wirkt hochwertig, das Design angenehm erwachsen und die Lautsprecher bringen ordentlich Gewicht mit. Rund 8,5 Kilogramm pro Box sind auf dem Papier schon eine Ansage.

Und bei den Anschlüssen ist ebenfalls alles an Bord, was im Alltag wirklich relevant ist:

Bluetooth 5.0 mit aptX HD für kabelloses Streaming in guter Qualität

für kabelloses Streaming in guter Qualität Zweimal Line-In per RCA , falls ihr mehrere Zuspieler anschließen wollt

, falls ihr mehrere Zuspieler anschließen wollt Optischer Eingang für digitale Quellen

für digitale Quellen Koaxial-Anschluss für weitere Audio-Geräte

für weitere Audio-Geräte Solide Hardware-Regler zur Anpassung des Klangs

zur Anpassung des Klangs Je nach Version auch WiFi- und Multiroom-Funktionen

Die erste Hörprobe hat mich direkt gepackt: Von Metallica bis Piano richtig stark

Wenn ich neue Lautsprecher teste, habe ich immer ein paar feste Songs, mit denen ich anfange. Das ist für mich die beste Methode, um Unterschiede schnell einordnen zu können. Ich mache das bei Kopfhörern genauso. Bestimmte Stücke kenne ich in- und auswendig – und genau deshalb fallen mir Feinheiten, Schwächen oder Stärken dort besonders schnell auf.

Einer dieser Songs ist ein Klassiker, den ich einfach nie über habe: Nothing Else Matters von Metallica. Das Stück eignet sich super, weil es von der gezupften Gitarre über die E-Gitarre bis hin zu Kickdrum und Stimme viele Bereiche abdeckt. Schon nach den ersten Takten war klar, wohin die Reise mit den Edifier geht: Der Klang ist angenehm neutral, sauber und ziemlich präzise.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

„Neutral“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Lautsprecher den Klang nicht künstlich aufbläht. Also kein übertrieben fetter Bass, keine schrillen Höhen und auch keine künstlich warmen Mitten, nur damit erstmal alles spektakulär wirkt. Manche mögen genau so eine Abstimmung, andere bevorzugen etwas mehr Show. Ich persönlich mag diesen neutralen Ansatz sehr, weil Musik dadurch sauberer, ehrlicher und oft detailreicher rüberkommt.

Tatsächlich war sogar mir die Abstimmung anfangs sogar einen kleinen Tick zu nüchtern. Aber genau dafür sind die verbauten Hardware-Regler Gold wert. Mit ein paar kleinen Anpassungen ließ sich der Sound ganz entspannt auf meinen Geschmack trimmen. Danach war das Ganze wirklich rund.

120 Watt, Hi-Res-Zertifizierung und ein Klangbild mit erstaunlich viel Ruhe

Die Aufstellung war bei mir anfangs tatsächlich der kniffligste Teil. Durch ihre Größe brauchen die Lautsprecher etwas Platz und wirken nicht auf jedem Schreibtisch sofort ideal. Hat man den passenden Standort aber einmal gefunden, belohnen sie das mit einem sehr stimmigen Klangbild. Mein einziger kleiner Kritikpunkt: Beim Bass dürfte für meinen Geschmack manchmal noch etwas mehr Fundament da sein. Nicht, weil er schwach wäre – sondern weil ich in manchen Genres einfach gern ein wenig mehr Fülle mag.

Beim zweiten Testsong zeigt sich dann oft, ob Lautsprecher auch Feindynamik beherrschen. Ein Stück, das ich dafür gern höre, ist The Last Goodbye von Billy Boyd – viele kennen es aus dem Abspann von Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere. Vom Film selbst muss man nicht alles lieben, aber der Song ist stark. Gerade der Wechsel aus leiser Stimme, Streichern und tieferen Instrumenten eignet sich hervorragend, um zu prüfen, wie gut Lautsprecher mit Nuancen umgehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Und genau hier haben mich die Edifier erneut überzeugt. Sie klingen nicht nur bei höherer Lautstärke ordentlich, sondern bleiben auch bei leisem Hören angenehm sauber. Das ist wichtiger, als viele denken. Denn etliche Lautsprecher verlieren gerade dann an Qualität, wenn man sie nicht aufdreht.

Die S1000 MKII machen das deutlich besser.

Fazit: Für mich sind die Edifier S1000 MK2 ein echter Preis-Leistungs-Hit

Ich höre während der Arbeit fast ständig Musik. Mal läuft etwas Ruhiges im Hintergrund, mal etwas mit mehr Druck. Dazu kommen Videos, Spiele und alles, was im Alltag am PC eben noch so anfällt. Und gerade in diesem gemischten Einsatz haben sich die Edifier für mich bewährt. Sie klingen einfach sauber und filigran. Für diesen Preis ist die Klangqualität wirklich enorm!