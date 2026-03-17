77 Zoll OLED-Fernseher 60% günstiger: Hammer-Angebot bei Amazon & MediaMarkt läuft diese Woche!

Wohl nur bis Montagmorgen könnt ihr euch diesen 77 Zoll großen OLED 4K-Fernseher mit 120Hz zum Schnäppchenpreis sichern.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen riesigen OLED-TV zum Schnäppchenpreis abstauben: Den 77 Zoll großen 4K-Fernseher Philips OLED760, der sowohl bei Filmabenden als auch beim Gaming eine hervorragende Figur macht, bekommt ihr dort jetzt im Vergleich zu seinem ursprünglichen UVP stolze 60 Prozent günstiger. Hier findet ihr das Top-Angebot:

Noch günstiger gibt es den OLED-Fernseher laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo, allerdings bietet MediaMarkt ihn gerade zum gleichen Preis an. Dort ist der Teil der Frühlingsdeals, die noch bis 9 Uhr am Montagmorgen laufen. Da Amazon vermutlich nur mit dem Angebot des Konkurrenten mitgezogen ist, dürfte der dortige Deal dann ebenfalls enden.

Perfekter Kontrast, Ambilight & 120Hz: Das ist der riesige OLED-Fernseher im Top-Angebot!

Zusätzlich zur hohen Bildqualität bietet der 4K-Fernseher Philips OLED760 eine stimmungsvolle Raumbeleuchtung durch Ambilight.

Der Philips OLED760 ist einer der günstigsten OLED-Fernseher von Philips aus 2025 und liegt qualitativ ungefähr auf dem Niveau des LG OLED B5. Wie dieser bietet er trotz seines vergleichsweise günstigen Preises eine hohe Bildqualität, die er natürlich vor allem dem OLED-Panel verdankt. Durch seine selbstleuchtenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, sorgt dieses für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast.

Da OLED-Fernseher die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren können, passen sie sich zudem viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen an als andere TVs. Dadurch könnt ihr etwa in dunklen Szenen hellere Details viel besser erkennen. Mit einer Spitzenhelligkeit von etwa 750 bis 800 cd/m2 kann der Philips OLED760 HDR-Formate wie das unterstützte Dolby Vision zudem gut ausnutzen, wenngleich einige teurere OLED-Fernseher hier noch mehr bieten.

Dank seines 120Hz-Displays ist der Philips OLED760 auch einwandfrei fürs Gaming geeignet.

Konkurrenten wie dem LG OLED B5, die in derselben Preisklasse liegen, hat der Philips OLED760 das Ambilight-Feature voraus. Dieses beleuchtet die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes, was den Bildschirm noch größer erscheinen lässt und insbesondere bei Filmabenden in dunklen Räumen für ein eindrucksvolles Kinoerlebnis sorgt.

Beim Gaming liefert der Philips OLED760 ebenfalls eine einwandfreie Performance ab. Dank seines120Hz-Displays kann er die Leistung der PS5 und der Xbox Series X vollständig ausnutzen. Auch der Input Lag ist niedrig, sodass ihr keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen werdet. Durch VRR werden die Framerate des TVs und der Konsole synchronisiert, was Screen Tearing verhindert.