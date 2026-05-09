Der Manga Gachiakuta ist eines von fünf Top-Manga-Angeboten auf Amazon.

Ich bin ehrlich mit euch, ich habe selbst noch gar keine Ahnung, was ich dieses Wochenende tun soll. Und so kam mir der Gedanke, dass ich mich ja mal wieder nach einem neuen Manga umgucken könnte. Also schnell bei Amazon reingeschaut und so viele coole Angebote entdeckt, dass ich sie euch unbedingt vorstellen muss. Deswegen präsentiere ich euch jetzt zum Start des Wochenendes fünf gerade richtig stark reduzierte Manga.

Disclaimer: Da deutsche Manga-Übersetzungen wegen der Buchpreisbindung nicht im Preis gesenkt werden dürfen, handelt es sich bei allen genannten Titeln um die englischen Ausgaben.

Meine Top 5 in der Übersicht

Ghost in the Shell und Akira: zwei Manga-Klassiker unterm Preishammer

Diese beiden Titel haben maßgeblich dazu beigetragen, Manga und Anime in der westlichen Hemisphäre zu verbreiten und waren Vorläufer für das Cyberpunk-Genre sowie große Inspiriationsquellen für Filme wie Matrix oder Bladerunner. Wer diese Klassiker nachholen will, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu, denn für beide Reihen sind gerade Komplett-Editionen im Angebot.

Mit dieser Ausgabe macht ihr jeden Sammler neidisch.

Während ihr bei Ghost in the Shell einen riesigen Wälzer mit über 800 Seiten bekommt, in denen alle Reihen von 1991 bis 2003 stecken, kriegt ihr den zweiten Klassiker in einem schicken Sammelschuber zum Aufklappen, sechs Bände und ein Artbook mit fast 60 Prozent Rabatt. Es handelt sich dabei um eine Sonderausgabe anlässlich des 35. Jubiläums der Manga-Reihe.

Zwei weitere starke Dystopie-Erzählungen im Angebot

Wir machen weiter mit zwei Titeln, die sich ebenfalls mit düsteren Zukunfts-Visionen auseinandersetzen. Den Anfang macht dabei Gachiakuta. Die Menschen leben hier in einer schwebenden Stadt, die die Sphäre genannt wird. Sämtlicher in der Sphäre produzierter Müll wird einfach über den Rand in den Abgrund gekippt. Der Junge Rudo wird fälschlicherweise des Mordes bezichtigt und als Strafe zusammen mit dem Müll aus der Stadt geworfen.

In der Grube entwickelt Rudo einzigartige Fähigkeiten.

Am Boden der Müllgrube lauern furchterregende Monster, giftige Luft und jede Menge anderer Probleme auf ihn, aber auch andere Menschen, die sich zusammengetan haben, um die Monster der Grube zu bekämpfen.

Wer es etwas weniger flashy und abgedreht mag, für den ist BLAME! vielleicht etwas. Der Manga kommt nur mit sehr wenig Sprache aus und konzentriert sich vor allem auf seine atmosphärischen Bilder, die eine Zukunft malen, in der Natur und Landschaft der Vergangenheit angehören und es nur noch eine einzige riesige Stadt gibt.

In dieser riesigen Stadt ist der wortkarge Kyrii auf der Suche nach einer genetischen Mutation, die es Menschen ermöglichen soll, ins Cybernet zu gelangen. Auf dieser Suche trifft er nicht nur Verbündete, sondern vor allem Cyborgs, bösartige Maschinen und zahlreiche weitere Wesen, die ihm nicht gerade freundlich gesonnen sind.

Forza lässt grüßen: Initial D ist was für alle Racing-Fans

Ich bin ehrlich, ich bin kein sonderlich großer Auto-Fan, aber Initial D hat trotzdem mein Interesse geweckt. Takumi führt auf den ersten Blick ein sehr simples Leben: Er ist 18 Jahre alt und hilft im Tofu-Laden seines Vaters und fährt die Bestellungen aus. Dabei befährt er regelmäßig den Mount Akina, einen heimtückischen Berg, der viele Gefahren birgt.

Street Racing gibt es auch in Manga-Form.

Auf diesen Strecken ist er zu einem versierten Fahrer geworden und als bei einem Straßenrennen plötzlich ein unbekannter Fahrer auftaucht und die örtlichen Street Racing Stars mit Leichtigkeit schlägt, wird klar, dass Takumi weit mehr ist als ein simpler Tofu-Lieferant.