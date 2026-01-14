PlayStation-Fan glaubt 8 Jahre lang, dass seine geliebte PS3 kaputt ist - schließt sie an und plötzlich funktioniert sie wieder

Kaum zu glauben, aber das ist eine PS3 .(Bildquelle: https://www.reddit.com/r/PS3/comments/1qbqycs/i_thought_my_childhood_ps3_was_broken_for_years/#lightbox)

Viele von uns dürften mit bestimmten Konsolen einen Teil ihrer Kindheit verbinden – und bei diesen Systemen entsprechend in Erinnerungen schwelgen. Doppelt hart ist es dann natürlich, wenn diese Konsolen plötzlich ihren Dienst versagen und vermeintlich kaputt sind.

Im Fall von Reddit-User ThePickledPickle hatte das Ganze allerdings ein Happy End. Auf der Plattform teilte er die Geschichte seiner PlayStation 3 aus dem Jahr 2011, die er jahrelang nutzte.

Allerdings entschied er sich, schon recht früh die Oberseite der Konsole zu entfernen, um den Innenraum zu säubern ("Ich war 11 oder 12 und ein Idiot"). Dabei brachen Verbindungsteile ab, weswegen sich das entsprechende Oberteil nicht wieder am Gehäuse befestigen ließ.

32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Erst verbogen, dann Wunderheilung

Ungefähr 2018 – also vor etwa 8 Jahren – verzog sich dann zudem das Laufwerk, weil der User offenbar zu schwere Dinge auf der Konsole geparkt hatte. In der Annahme, die PlayStation 3 sei kaputt, packte ThePickledPickle das Gerät weg und schrieb es laut eigener Aussage ab.

So richtig klar wird nicht, warum sich der User nun nach 8 Jahren entschied, die Konsole noch einmal einzustöpseln. In jedem Fall tat er es und traute seinen Augen nicht. Denn die PlayStation 3 funktionierte plötzlich wieder, das Laufwerk hatte sich in den Jahren offenbar wieder "entbogen".

Allerdings hatte ThePickledPickle noch Probleme mit einer zu großen Hitze beim Betrieb. Abhilfe schaffte letztendlich eine modifizierte Firmware, die der User aufspielte und damit dafür sorgte, dass die Temperaturen "unter dem Durchschnitt" blieben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren beglückwünschen viele User ThePickledPickle zur Rettung seines Kindheits-Lieblings. Und bemerken vielfach, wie einzigartig seine Konsole aussieht.

Durch die fehlende Oberseite und die zahlreichen Aufkleber im Innenraum ist es auch für uns wahrscheinlich eine der ungewöhnlichsten PlayStation 3-Konsolen, die wir je gesehen haben. Oder wie es User Same_University_1634 ausdrückt:

"Ich habe das kaum als PS3 erkannt, ich dachte, es wäre ein Skateboard mit einer Rakete oder so etwas."

Wie sind eure Erfahrungen mit plötzlich wieder funktionierenden Konsolen? Habt ihr die überhaupt? Und welche Sticker hättet ihr in eure PS3 geklebt?