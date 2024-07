Rund 800 Xbox-Spiele im Angebot: Das sind die 10 Highlights des großen Xbox Store Sales

Im Xbox Store könnt ihr gerade hunderte Spiele günstig abstauben. Wir haben euch einige Highlights herausgesucht.

Bevor am 16. und 17. Juli der Amazon Prime Day 2024 stattfindet, starten auch viele anderen Shops schnell noch große Rabattaktionen. So läuft auch im Xbox Store gerade ein riesiger Sale, durch den ihr haufenweise Spiele für Xbox Series und Xbox One günstig abstauben könnt.

Genauer gesagt handelt es sich sogar um drei parallel laufende Sales, die zusammen auf über 800 Sonderangebote kommen, einer mit Spielen von Capcom, einer mit Action-Adventures und einer mit Spielen kleinerer Publisher wie Nacon und Atari. Die komplette Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Während die meisten Angebote noch über eine Woche lang gültig sind, läuft der Action Adventure-Sale nur noch bis zum 8. Juli, also bis Montag. Deshalb solltet ihr besser bald einen Blick auf die Deals werfen.

Hunderte Xbox-Spiele im Angebot: Das sind die Highlights!

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

Für all jene unter euch, die keine Lust haben, sich eigenhändig durch die Sales zu wühlen, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn Highlights zusammengestellt, darunter mit Dragon’s Dogma 2 einer der ganz großen Rollenspielhits aus 2024. Diejenigen Deals, die schon in den nächsten Tagen enden, haben wir dabei besonders markiert:

Zu den großen Titeln wie Monster Hunter Rise und den Resident Evil-Spielen muss man wohl nicht mehr viel sagen. Mit dem Shooter RoboCop: Rogue City und dem aus Deutschland stammenden Horrorspiel Ad Infinitum wollten wir euch auch ein paar Geheimtipps ans Herz legen. Ein echtes Schnäppchen ist zudem natürlich der Endzeit-Shooter Metro Exodus, den ihr zu diesem Preis unbedingt nachholen solltet.

Vor dem Kauf solltet ihr daran denken, dass ein paar der Spiele wie beispielsweise Resident Evil 2 und 3 auch im Xbox Game Pass enthalten sind. Trotz der günstigen Preise der Deals könnte das Abo mehr Sinn für euch machen, da ihr hier für 10,99€ im Monat auch noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele bekommt.

