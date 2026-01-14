83 Zoll OLED 4K-Fernseher im MediaMarkt-Angebot: 65% Rabatt sichern!

Diesen riesigen OLED 4K-Fernseher gibt's bei MediaMarkt gerade zum Sparpreis.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt einen riesengroßen 4K-Fernseher mit Top-Bildqualität und hervorragender Gaming-Performance im Sonderangebot sichern: Den LG OLED C5 bekommt ihr ihr dort gerade in der Größe 83 Zoll stolze 65 Prozent günstiger. Laut Vergleichsplattformen könnt ihr den gigantischen High-End-Fernseher nirgendwo zu einem besseren Preis finden. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Falls euch dieser TV trotz des starken Rabatts zu teuer sein sollte, könnt ihr euch bei MediaMarkt gerade übrigens noch einige weitere 4K-Fernseher in ähnlichen Größen günstiger sichern. Hier ein paar Beispiele:

OLED, 144Hz, HDR: Das kann der riesige 4K-Fernseher im MediaMarkt-Angebot!

Der LG OLED C5 bietet nicht nur das perfekte Schwarz, das ihr bei allen OLED-TVs bekommt, sondern auch einen starken Bildprozessor und hohe Helligkeit.

Der LG OLED C5 ist ein exzellenter 4K-Fernseher aus dem Jahr 2025. Seine fantastische Bildqualität hat er natürlich nicht zuletzt seinem OLED-Display zu verdanken. OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Dadurch können sie perfektes Schwarz darstellen, unendlich hohen Kontrast erreichen und sich perfekt an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen.

Der LG OLED C5 schneidet jedoch selbst im Vergleich zu vielen anderen OLED-Fernseher hervorragend ab. Das liegt unter anderem daran, dass er über einen leistungsstarken Bildprozessor und ein sogenanntes Evo-Panel verfügt. Dieses ermöglicht OLED-Fernsehern eine höhere maximale Helligkeit ohne die Gefahr, dass sich das Bild in den Bildschirm einbrennt. Durch die hohe Helligkeit kann der C5 Farben mit HDR ein strahlendes Leuchten verleihen.

Die 83 Zoll des riesigen OLED 4K-Fernsehers brauchen natürlich viel Platz, aber immerhin ist der TV sehr schlank.

Durch das 144Hz-Display kann der LG OLED C5 außerdem schnelle Bewegungen flüssig darstellen, was gerade bei einem so großen Fernseher wichtig ist, da niedrige Bildwiederholraten desto stärker auffallen, je größer der Bildschirm ist. Durch HDMI 2.1 könnt ihr so auch aus der PS5 und Xbox Series X die maximale Leistung von 120Hz bei 4K-Auflösung herausholen, zu den vollen 144 fps ist nur ein guter Gaming-PC in der Lage.

Selbst um den App-Support braucht ihr euch beim LG OLED C5 keine Sorgen zu machen: LGs hauseigenes WebOS-Betriebssystem unterstützt fast alle beliebten Streaming-Dienste, auch kleinere Services wie der Anime-Dienst Crunchyroll sind inzwischen dabei. Die Bedienung ist ebenfalls vergleichsweise simpel, durch die sogenannte Magic Remote könnt ihr den Fernseher auf Wunsch sogar ähnlich wie mit einem Laserpointer steuern.