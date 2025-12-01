  • Anzeige

Endlich hat Mario Kart ernstzunehmende Konkurrenz: Diese Racing-Überraschung bekommt ihr jetzt zum Black-Friday-Preis

Treffen sich Spongebob, Hatsune Miku & Sonic auf der Rennstrecke: Die Prämisse von Sonic CrossWorlds klingt wie ein schlechter Witz, ist aber einer der größten Überraschungen 2025 und jetzt noch richtig günstig abzustauben!

Benjamin Wlodek, GamePro Deals
01.12.2025 | 10:55 Uhr


zum Shop

Hatsune Miku ist nur eine von vielen überraschenden Crossover-Racern in Sonic Racing: CrossWorlds. Hatsune Miku ist nur eine von vielen überraschenden Crossover-Racern in Sonic Racing: CrossWorlds.

Man nehme das Crossover-Konzept von Super Smash Bros. und vermischt es mit Mario Kart: Dieses Spiel ist aber nicht von Nintendo, sondern vom alten Rivalen & Freund SEGA! Sonic Racing: CrossWorlds ist ein überraschender Hit unter den Arcade-Racern geworden und jetzt könnt ihr euch das Spiel für eure PlayStation noch zum Black-Friday-Preis sichern!

Ab auf die Piste mit Sonic & Co. – jetzt günstig auf Amazon!

Sonic Racing: CrossWorlds – die klassische Mario Kart-Formel

Auf den ersten Blick könnte man denken: "Ist denn Sonic zu Fuß nicht schneller als eine Karre?" Das mag zwar sein, aber wenn er gegen Eggman, Amy oder Knuckles antritt, wäre das ziemlich unfair... und die blaue Karre sieht nun mal auch wirklich lässig aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Driften, PowerUps, Stunts und vor allem ein Haufen Charaktere – aber Ringe statt Münzen. Die klassische Mario Kart-Formel ist hier voll und ganz vertreten, was vielleicht mutig ist, wenn dieses Jahr schon mit Mario Kart World "das Original" einen neuen Ableger veröffentlicht hat. Dennoch kann CrossWorlds einen starken Erfolg feiern und reichlich positive Bewertungen auf z.B. Steam einheimsen und ist somit ein überraschender Hit dieses ohnehin schon starken Gaming-Jahres ist.

Düst los mit diesem überraschenden Racing-Hit!

Ein Spiel, verrückte Charakter-Mischung: Spongebob, Hatsune Miku, Minecraft uvm.

Den Anteil von Mario Kart sieht man, aber was ist die Verbindung mit Smash Bros.? Seit Brawl Sonic & Solid Snake zu den Nintendo-Stars geliefert hat, sind es nur noch mehr bekannte Gesichter aus Nintendo-fremden Spielen geworden. Sonic Racing fährt mit und liefert eine bunte Mischung aus Charakteren, die nicht nur aus anderen Spielen kommen, sondern auch aus Cartoons und anderen Medien.

Minecraft-Steve, MegaMan Pac-Man und Joker gab es schon in Smash Bros. Ultimate – Spongebob und Hatsune Miku sind aber besonders. Minecraft-Steve, MegaMan Pac-Man und Joker gab es schon in Smash Bros. Ultimate – Spongebob und Hatsune Miku sind aber besonders.

Neben verschiedenen Mitfahrern gibt es auch Rennstrecken und neue Karren oder Bikes. Wer wollte nicht schon immer als Hatsune Miku in einem Minecart aus Minecraft durch Bikini Botton düsen? Für nächstes Jahr wurden auch schon weitere Crossover angekündigt, wie z.B. die Teenage Mutant Ninja Turtles oder Avatar: Herr der Elemente.

Beim aktuellen Preis der PlayStation-Versionen ist der Einstieg schon wenige Monate nach Release so günstig wie nie und wie man am Content-Plan sieht: Das Spiel wird noch viel mehr zu bieten haben!

Fahrt Rennen gegen Spongebob und Pac-Man!
In einer Minute erklärt, in 5 Minuten gespielt: Ich hatte selten so viel Spaß an einem Brettspiel wie an dieser Neuerscheinung!
von GamePro Deals
DOOM: The Dark Ages zum halben Preis: Der brutalste Shooter des Jahres 2025 ist nur noch für kurze Zeit lächerlich günstig!
von Simon Berger
100 Zoll 4K-TV zum Rausschmisspreis: Der ultimative Heimkino-Fernseher ist gerade übertrieben günstig!
von Frederic Hamann
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 33 Minuten

Endlich hat Mario Kart ernstzunehmende Konkurrenz: Diese Racing-Überraschung bekommt ihr jetzt zum Black-Friday-Preis

vor einer Stunde

In einer Minute erklärt, in 5 Minuten gespielt: Ich hatte selten so viel Spaß an einem Brettspiel wie an dieser Neuerscheinung!

vor 2 Stunden

DOOM: The Dark Ages zum halben Preis: Der brutalste Shooter des Jahres 2025 ist nur noch für kurze Zeit lächerlich günstig!

vor 2 Stunden

100 Zoll 4K-TV zum Rausschmisspreis: Der ultimative Heimkino-Fernseher ist gerade übertrieben günstig!

vor 3 Stunden

Eines der gruseligsten PS5-Spiele ist jetzt günstig wie nie: Horrorhit nur bis Mitternacht zum Bestpreis im Angebot schnappen!
mehr anzeigen