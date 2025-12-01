Endlich hat Mario Kart ernstzunehmende Konkurrenz: Diese Racing-Überraschung bekommt ihr jetzt zum Black-Friday-Preis

Hatsune Miku ist nur eine von vielen überraschenden Crossover-Racern in Sonic Racing: CrossWorlds.

Man nehme das Crossover-Konzept von Super Smash Bros. und vermischt es mit Mario Kart: Dieses Spiel ist aber nicht von Nintendo, sondern vom alten Rivalen & Freund SEGA! Sonic Racing: CrossWorlds ist ein überraschender Hit unter den Arcade-Racern geworden und jetzt könnt ihr euch das Spiel für eure PlayStation noch zum Black-Friday-Preis sichern!

Sonic Racing: CrossWorlds – die klassische Mario Kart-Formel

Auf den ersten Blick könnte man denken: "Ist denn Sonic zu Fuß nicht schneller als eine Karre?" Das mag zwar sein, aber wenn er gegen Eggman, Amy oder Knuckles antritt, wäre das ziemlich unfair... und die blaue Karre sieht nun mal auch wirklich lässig aus.

Driften, PowerUps, Stunts und vor allem ein Haufen Charaktere – aber Ringe statt Münzen. Die klassische Mario Kart-Formel ist hier voll und ganz vertreten, was vielleicht mutig ist, wenn dieses Jahr schon mit Mario Kart World "das Original" einen neuen Ableger veröffentlicht hat. Dennoch kann CrossWorlds einen starken Erfolg feiern und reichlich positive Bewertungen auf z.B. Steam einheimsen und ist somit ein überraschender Hit dieses ohnehin schon starken Gaming-Jahres ist.

Ein Spiel, verrückte Charakter-Mischung: Spongebob, Hatsune Miku, Minecraft uvm.

Den Anteil von Mario Kart sieht man, aber was ist die Verbindung mit Smash Bros.? Seit Brawl Sonic & Solid Snake zu den Nintendo-Stars geliefert hat, sind es nur noch mehr bekannte Gesichter aus Nintendo-fremden Spielen geworden. Sonic Racing fährt mit und liefert eine bunte Mischung aus Charakteren, die nicht nur aus anderen Spielen kommen, sondern auch aus Cartoons und anderen Medien.

Minecraft-Steve, MegaMan Pac-Man und Joker gab es schon in Smash Bros. Ultimate – Spongebob und Hatsune Miku sind aber besonders.

Neben verschiedenen Mitfahrern gibt es auch Rennstrecken und neue Karren oder Bikes. Wer wollte nicht schon immer als Hatsune Miku in einem Minecart aus Minecraft durch Bikini Botton düsen? Für nächstes Jahr wurden auch schon weitere Crossover angekündigt, wie z.B. die Teenage Mutant Ninja Turtles oder Avatar: Herr der Elemente.

Beim aktuellen Preis der PlayStation-Versionen ist der Einstieg schon wenige Monate nach Release so günstig wie nie und wie man am Content-Plan sieht: Das Spiel wird noch viel mehr zu bieten haben!