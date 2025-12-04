  • Anzeige

Cyberpunk 2077 kehrt zurück – aber anders, als ihr es vielleicht erwartet habt!

Bis Teil 2 von Cyberpunk 2077 erscheint, dauert es noch eine ganze Weile, aber Fans können sich die Zeit sehr gut mit diesem Sequel zur beliebten Netflix-Serie vertreiben.

Elias Mohr, GamePro Deals
04.12.2025


Lucy aus Cyberpunk 2077 Edgerunners spielt im neu erschienen Sequel keine Rolle. Lucy aus Cyberpunk 2077 Edgerunners spielt im neu erschienen Sequel keine Rolle.

Nach einem eher holprigen Start für Cyberpunk 2077 hat sich das Spiel inzwischen ganz gut gemausert und ist zu einem extrem guten Open-World-Spiel geworden. Zusätzlichen Hype brachte die Netflix-Serie Edgerunners, der vor allem durch seine wilde, durchgedrehte Optik und der absurd komischen deutschen Synchronisation lag. Und genau dieser Anime wird jetzt fortgesetzt, allerdings nicht als Netflix-Show, sondern als Manga. Der erste Band der Story ist jetzt erschienen.

Darum geht's im neuen Cyberpunk-Manga

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Manga um ein Sequel, welches vor den Ereignissen der Serie stattfindet. Im Zentrum der Handlung stehen Rebecca und ihr Bruder Pilar, zwei der Nebencharaktere aus dem Anime. Der Manga erzählt von ihrem Traum, eines Tages berühmte Edgerunner wie ihr Vater zu werden. Ein Traum, der sich spätestens mit der Netflix-Serie erfüllt hat. Diese wird übrigens eine zweite Staffel bekommen, wann diese aber genau erscheinen wird, ist noch unklar.

Video starten 1:04 Cyberpunk: Edgerunners - Erster offizieller Teaser zur 2. Staffel

Der Manga bleibt dabei dem Stil der Serie treu. Heißt im Klartext: Viel Blut, Gewalt, Wahnsinn, Cyberpsychos und so absurd derbe Sprüche, dass sie euch nicht mal im Traum einfallen würden. Auch der Look auf den Zeichnungen bleibt ähnlich.

Die Welt von Cyberpunk 2077 wächst immer weiter

Der neue Manga ist nicht der erste Cyberpunk-Comic, der erscheint. Tatsächlich gibt es noch eine ganze Fülle an weiteren Comics, die Geschichten rund um Night City erzählen. Mal mehr, mal weniger mit dem Spiel oder der Serie verbunden. Fans des Genres können sich die Wartezeit auf die zweite Staffel Edgerunners und den zweiten Teil der Spiele redlich versüßen.

Rebecca kann auch nicht fassen, wie viele Cyberpunk-Comics es mittlerweile gibt. Rebecca kann auch nicht fassen, wie viele Cyberpunk-Comics es mittlerweile gibt.

Der Manga ist also in bester Gesellschaft. Neben der normalen Ausgabe gibt es außerdem noch eine limitierte Variant-Edition mit einem einzigartigen Cover, welches auf 1961 Exemplare limitiert ist. Perfekt für Sammler oder Leute, die zu welchen werden wollen. Und wer Lust hat, nochmal in die Anime-Serie abzutauchen, kann sich auf Amazon jetzt die Edgerunners-Blu-Ray-Kollektion zulegen, die im Januar 2026 erscheinen wird.

