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87 Punkte im GameStar-Test: Eines der besten Soulslike-Spiele jetzt für PS5 günstig sichern!

Neues Top-Angebot für PS5 gestartet: Ab jetzt könnt ihr euch eines der besten Soulslike-Spiele des letzten Jahres, das euch rund 400 Jahre in die Vergangenheit schickt, günstig schnappen!

GamePro Deals
03.04.2026 | 08:56 Uhr


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Für Soulslike-Fans ist dieses PS5-Spiel ein Muss, aber auch Genre-Neulinge können hier mal einen Blick riskieren. Für Soulslike-Fans ist dieses PS5-Spiel ein Muss, aber auch Genre-Neulinge können hier mal einen Blick riskieren.

Amazon hat gerade ein neues Top-Angebot für PS5 gestartet: Eines der besten Soulslike-Spiele des letzten Jahres, das im Test unserer GameStar-Kollegen satte 87 Punkte abgestaubt hat, könnt ihr euch dort ab jetzt günstiger schnappen. Laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo einen besseren Preis als hier:

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Offiziell soll der Deal noch bis zum 28. April laufen. Solchen Angaben ist bei Amazon allerdings nicht immer zu vertrauen, gerade Spiele sind häufig sehr viel früher vergriffen. Übrigens hat Amazon gerade noch weitere neue PS5-Angebote gestartet. Die Übersicht findet ihr hier:

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Gefiederte Monster & albtraumhaftes China: Das ist der Soulslike-Hit für PS5!

Wuchang: Fallen Feathers schickt uns ins China vor 400 Jahren. Wuchang: Fallen Feathers schickt uns ins China vor 400 Jahren.

Wir sprechen hier von Wuchang: Fallen Feathers, das uns in eine albtraumhaft verzerrte Version Chinas um das Jahr 1600 schickt. Wir spielen die Ex-Piratin Bai Wuchang, die mit teilweiser Amnesie in der von einer mysteriösen Seuche, welche Menschen in gefiederte Monster verwandelt, heimgesuchten Provinz Shu erwacht. Auch Wuchang wird von dieser Seuche befallen, doch ihrem Körper gelingt es, die Krankheit in Schach zu halten.

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Statt sich ganz zu verwandeln, kann Wuchang nun übermenschliche Monsterkräfte nutzen. Diese sorgen für ein komplexes und äußerst flexibles Skill-System, das uns Punkte immer wieder neu verteilen und so verschiedene Taktiken ausprobieren lässt. Zusammen mit den spannenden Nahkämpfen und den soulsliketypisch spektakulären, knallharten Bossen ist dies einer der Hauptgründe für die Top-Wertung, die Wuchang bei unseren GameStar-Kollegen kassiert hat.

Video starten 20:00 Wuchang: Fallen Feathers - Test-Video zum neuen Soulslike

Doch auch die Spielwelt hat viel hierzu beigetragen: Nicht nur die düsteren und dennoch wunderschönen Landschaften, sondern auch die verlassenen Dörfer und geheimnisvollen Tempelruinen sind stimmungsvoll in Szene gesetzt und machen das alte China zu einem tollen Soulslike-Schauplatz. Eine Open World bekommt ihr übrigens zwar nicht, die Gebiete erlauben jedoch genügend Bewegungsfreiheit, um ihre Geheimnisse auf eigene Faust zu erforschen.

Für all jene unter euch, die sich unsicher sind, ob sie sich ein weiteres Soulslike antun sollen, sei noch gesagt: Wuchang gehört nicht zu den härtesten Vertretern des Genres, über weite Strecken wirkt es sogar vergleichsweise einsteigerfreundlich, nicht zuletzt durch das flexible Skillsystem. Bei den Bossen wird allerdings durchaus abgeprüft, ob ihr alle Mechaniken gut beherrscht. Ein bisschen Frusttoleranz solltet ihr also schon mitbringen.

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