88 Punkte auf Metacritic: Action-Rollenspielhit für PS5 jetzt für nur 21€ statt 80€ im Angebot schnappen!

Die schicken Landschaften sind nicht das größte Highlight dieses Action-Rollenspiels, die Kampf-Mechaniken sind noch viel besser.

Gerade könnt ihr eines der besten Action-Rollenspiele des letzten Jahres, das auf Metacritic bei 88 Punkten steht und bei uns im GamePro-Test mit 91 Punkten sogar noch besser abgeschnitten hat, günstig abstauben. Bei Amazon kostet der große AAA-Hit, für den ihr im PlayStation Store aktuell noch immer 79,99€ bezahlen müsstet, momentan nur noch schlappe 21,01€. Hier findet ihr das Angebot:

Amazon verrät nicht, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit ändern. Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere große PS5-Rollenspiele günstiger. Hier eine Auswahl:

Beutejagd, offene Welt & Story: Das bietet der Action-Rollenspielhit für PS5!

Auch in Monster Hunter Wilds stehen die Kämpfe gegen riesige Kreaturen wieder im Vordergrund.

Bei dem günstigen Action-Rollenspiel-Hit handelt es sich um Monster Hunter Wilds, das sich wie seine Vorgänger um die Jagd auf riesige Monster dreht, die wir in spektakulären, nervenaufreibenden Gefechten zur Strecke bringen. Aus ihren Überresten basteln wir sodann bessere Ausrüstung, um uns mit noch stärkeren Monstern anlegen zu können. Dieser Gameplay-Loop funktioniert so gut wie immer, davon abgesehen macht Monster Hunter Wilds aber einiges anders.

So macht der jüngste Teil der Reihe einen großen Schritt in Richtung Open World: Zwar ist die Welt in fünf Biome unterteilt und nicht vollständig offen. Doch innerhalb dieser Biome, die weite Landschaften und sogar kleine Dörfer bieten und damit viel lebensechter wirken als die Kulissen, die wir aus den Vorgängern gewohnt sind, dürfen wir uns nun immerhin frei bewegen und ihre Geheimnisse sowie die abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt erkunden.

18:33 Monster Hunter Wilds ist der bislang beste Serienteil und zum Release fast perfekt!

Autoplay

Außerdem gibt sich Monster Hunter Wilds ungewöhnlich viel Mühe, eine Geschichte zu erzählen und diese sogar in schick inszenierte Cutscenes zu präsentieren. Zu hohe Erwartungen an die Story sollte man zwar nicht haben, aber sie dient immerhin als nette Einführung in das Spiel, dessen Langzeitmotivation jedoch nach wie von der Beutejagd kommt. Wer richtig ins Endgame einsteigt, kann mit Monster Hunter Wilds locker 100 Spielstunden verbringen.

Monster Hunter Wilds ist also erneut in erster Linie ein Action-RPG, das sich an Spieler*innen richtet, die vor allem an der Spielmechanik und den Fortschrittssystemen interessiert sind. Doch die Neuerungen haben die Welt spannender gemacht, weshalb das neue Abenteuer in unseren Augen noch ein gutes Stück besser ist als die ohnehin schon tollen Vorgänger. Obwohl ihr am meisten Spaß im Online-Koop haben werdet, kommt man übrigens auch gut im Singleplayer durchs Spiel.