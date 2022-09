90 Prozent Rabatt: Metro 2033 Redux für die Switch kostet gerade weniger als ein großer Kaffee

Auf der Switch könnt ihr aktuell einen coolen Endzeit-Shooter für kleines Geld abstauben. Metro 2033 Redux, also die überarbeitete Version des Titels, ist gerade um ganze 90 Prozent reduziert - und bei diesem Titel handelt es sich nicht nur generell um ein gutes Spiel; auch die Switch-Umsetzung ist richtig gut gelungen.

Was steckt im Angebot?

Darum geht es: Wollt ihr Metro 2033 Redux auf der Switch zocken, so müsst ihr normalerweise knapp 25 Euro hinblättern. Momentan bekommt ihr das Spiel aber günstiger als euren Koffeinrausch mit einem großen Kaffee an den meisten Verkaufsstellen.

Metro 2033 Redux kostet im Nintendo eShop aktuell 2,49 Euro. Das sind stolze 90 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt noch 9 Tage.

Im Testvideo erfahrt ihr, was euch in diesem Shooter erwartet:

Der Switch-Port: In unserem Check der Switch-Version - der sich allerdings auf das Redux-Bundle mit Metro 2033 und Last Light bezieht - hat der Port begeistert. Die Spiele liefern auf der Nintendo-Konsole zwar nur 30 fps bei 720p, liefen damit aber sehr konstant und ohne größere Bugs. Die Eingabe fühlte sich direkt an, mit kaum spürbarem Input-Lag und auch die sehr gute Sound-Ausgabe überzeugte.

Hier könnt ihr den ganzen Switch-Check für die Bundle-Version lesen:

Metro 2033 spielt im titelgebenden Jahr, in dem die Erdoberfläche nach einem apokalyptischen Ereignis eine unbewohnbare verstrahlte Wüste ist. Die Menschen, die übriggeblieben sind, leben im Untergrund, in U-Bahnschächten. Doch auch dort sind sie nicht sicher vor den Grauen dieser dystopischen Welt.

In der Redux-Version von Metro 2033 sind sämtliche Gameplay Verbesserungen enthalten, die bei der Fortsetzung vorgenommen wurden. Dazu gehören Neuerungen bei der KI, Steuerung und Animationen.

Werdet ihr bei diesem Angebot zugreifen?