Steam schenkt euch Shooter-Legende mit 90er-Wertung - aber ihr habt nur 48 Stunden Zeit, es euch zu schnappen

Eines der Metro-Spiele bekommt ihr gerade auf Steam geschenkt.

Für Spiele kann man so einiges an Geld hinblättern. Nicht umsonst versucht der Epic Games Store deshalb Kundschaft anzulocken, indem er immer mal wieder Gratis-Spiele rausgibt. Aber auch Steam selbst verschenkt hin und wieder ein paar Titel.

In der Regel handelt es sich dabei um Promo-Aktionen, die meistens neue Spiele bewerben und in die Steam-Charts bringen wollen. Diesmal bekommt ihr aber stattdessen einen echten Klassiker spendiert. Das Spiel ist zwar bereits neun Jahre alt, sieht aber noch immer ziemlich gut aus und lohnt sich auch darüber hinaus.

Um dieses aktuelle Angebot im Steam-Shop geht es:

Spiel : Metro 2033 Redux

: Metro 2033 Redux Angebotspreis : 0 Euro

: 0 Euro regulärer Preis: 19,99 Euro

Mit diesem Angebot könnt ihr also satte 20 Euro sparen. Das ist zwar nicht das erste Mal, dass die Metro-Spiele auf einer Plattform günstig oder gar kostenlos angeboten werden, aber ihr wisst ja, was man zu einem geschenkten Gaul sagt. Und wenn der Gaul dann auch noch eine Metacritic-Wertung von 90 hat, ohnehin nicht – okay, so langsam hinkt die Analogie vielleicht etwas.

Wie lange ist das Gratis-Angebot noch gültig? Falls ihr Metro 2033 Redux noch nicht besitzt und es euch auf PC kostenlos schnappen wollt, solltet ihr euch ranhalten. Die Gratis-Aktion von Steam läuft nämlich nur noch bis zum 16. April um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Danach gibt es das Spiel dann wieder zum Vollpreis.

Darum lohnt sich Metro 2033 Redux

2:22 Metro Redux - Launch-Trailer zum Endzeit-Shooter-Paket

Genre : Horror-Shooter

: Horror-Shooter Release: 28. August 2014

Metro 2033 Redux ist die verbesserte Neuauflage des ursprünglich 2010 erschienenen Metro 2033. Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Dmitri Glukhovski und spielt im postapokalyptischen Moskau, in der sich die Reste der Menschheit nach einem nuklearen Feuersturm in die Metro-Tunnel im Untergrund zurückziehen mussten, um zu überleben.

Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Artjom, der sich in dem Singleplayer-Shooter nicht nur mit Separatistengruppen rumschlagen muss, sondern auch gegen Mutanten ums Überleben kämpft.

Das Spiel zeichnet sich dabei besonders durch seine drückende Atmosphäre und die interessanten Charaktere aus, dank der die Story mehr als reines Shooter-Futter ist. Und auch die Grafik sieht für ein mittlerweile neun Jahre altes Spiel noch verdammt gut aus.