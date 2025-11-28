Bis zu 92% Rabatt auf Spiele für Switch & Switch 2: Tausende Angebote im Nintendo eShop Black Friday laufen nur noch kurze Zeit!

Letzte Chance: Die Angebote des Nintendo eShop Black Friday Sales gelten nur noch an diesem Wochenende!

Nur noch bis zum 30. November, also bis Sonntag, läuft im Nintendo eShop der große Black Friday Sale, durch den ihr tausende Spiele für Switch und Switch 2 im Angebot bekommt. Darunter finden sich große Exklusivhits aus berühmten Nintendo-Franchises ebenso wie kreative Geheimtipps. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Spiele kaufen und Extra-Monate bei Nintendo Switch Online abstauben!

NSO-Mitglieder können sich im Nintendo eShop Black Friday Sale Bonus-Monate sichern.

Mitglieder von Nintendo Switch Online können übrigens noch einen besonderen Bonus abstauben, wenn sie im Nintendo eShop Black Friday Sale einkaufen. Geben sie dort mindestens 25€ aus, bekommen sie einen zusätzlichen Monat im Abo spendiert, der ihrer laufenden Mitgliedschaft hinzugefügt wird. Bei 40€ oder mehr sind es sogar zwei Monate. Da lohnen sich die ohnehin schon günstigen Switch-Spiele gleich noch mehr. Hier unsere zehn Kauftipps:

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise

9:44 Animal Crossing: New Horizons - Trailer enthüllt den DLC Happy Home Paradise

Ihr bekommt nicht genug von Animal Crossing: New Horizons? Dann solltet ihr euch jetzt die umfangreiche Erweiterung Happy Home Paradise im Angebot schnappen. Diese schickt euch auf eine ganz neue Inselgruppe, auf der ihr traumhafte Ferienhäuser für anspruchsvolle Kunden entwerft, die alle ihre individuellen Wünsche haben. Daneben sollt ihr sogar noch wichtige öffentliche Gebäude von der Schule bis zum Krankenhaus bauen.

Für eure neuen Aufgaben stehen euch natürlich jede Menge neuer Gegenstände, Möbelstücke und Designs zur Verfügung. Diese dürft ihr auch mit nach Hause auf eure Heimatinsel nehmen, sodass ihr dort ebenfalls eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Außerdem müsst ihr die Lieblingsbewohner eurer Heimatinsel nicht dort zurücklassen, wenn ihr euch neuen Herausforderungen widmet, sondern könnt sie in die Häuser der neuen Inseln locken.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

12:07 In diesem Zelda zeigt die Prinzessin endlich, was in ihr steckt!

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr euch einen der größten Switch-Exklusivhits des letzten Jahres günstiger schnappen. Das Action-Adventure macht einiges anders als andere Zelda-Spiele. So spielt ihr hier diesmal die Prinzessin Zelda selbst, die eigenhändig ihr Reich retten muss, nachdem Link verschwunden ist. Das tut sie mithilfe des Trirod, eines Zauberstabs, durch den sie Kopien (die namensgebenden Echos) von Gegenständen und Monstern erschaffen kann.

Durch diesen neuen Gameplay-Kniff könnt ihr ungewöhnliche Lösungen für Probleme finden und Hindernisse auf die verschiedensten Arten überwinden. Eine Wand lässt sich etwa erklimmen, indem ihr in aufeinander gestapelten Wasserblöcken nach oben schwimmt, und Feinden könnt ihr zum Beispiel Monster auf den Hals hetzen oder Felsen an den Kopf werfen. Daneben wird euch natürlich abermals die bewährte Zelda-Mischung aus Erkundung, Action und Rätseln in Dungeons geboten.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

2:04 Hogwarts Legacy: So sieht die Switch-Version des Open-World-Hits aus

Im Open-World-Spiel Hogwarts Legacy könnt ihr nicht nur die legendäre Zauberschule, sondern auch deren Umland mit traumhaft schönen Landschaften, geheimnisvollen Ruinen und dem malerischen Dörfchen Hogsmeade frei erkunden. Harry Potter und seine Freunde seht ihr dabei zwar nicht, weil die Handlung im späten 19. Jahrhundert angesiedelt ist, aber ihr trefft trotzdem auf viele Orte und sogar auf ein paar Charaktere, die ihr aus den Büchern und Filmen kennt.

Spielerisch wird euch ein vielseitiges Kampfsystem mit 20 verschiedenen Kampfzaubern sowie diversen magischen Items und Tränken geboten. Nebenbei müsst ihr euch noch um den Alltag eines Zauberschülers kümmern und uralte Geheimnisse erforschen, um die sich die spannende Story dreht. Die Digital Deluxe Edition liefert euch ein Thestral als Reittier, die Kampfarena der dunklen Künste und eine Reihe von zusätzlichen In-Game-Gegenständen.

EA Sports FC 26

14:38 EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze

EA Sports FC 26 könnt ihr euch sowohl für Nintendo Switch 2 als auch in der Version für die erste Switch zum halben Preis sichern. Der jüngste Teil der beliebten Reihe ist abermals ein Muss für alle Fußball-Fans, die die aktuelle Saison mit ihrem Lieblingsverein nachspielen wollen. Wie üblich werden euch hunderte Vereine aus dutzenden verschiedenen Ligen geboten. Aus Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei.

Natürlich bekommt ihr auch wieder das gewohnte umfangreiche Paket aus verschiedenen Solo- und Multiplayer-Modi, darunter die Profi- und die Management-Karriere und natürlich der Ultimate-Team-Modus. Im Vergleich zu den Vorgängern bietet EA Sports FC 26 zudem einige Verbesserungen, die euch ein realistischeres Fußball-Erlebnis liefern und zudem durch neue Events und Herausforderungen mehr Abwechslung in den Karriere-Modus bringen.

Diablo II: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Mit Diablo 2 bekommt ihr den Action-Rollenspiel-Klassiker in einer Neuauflage mit komplett neuer, zeitgemäßer Grafik, die jedoch trotzdem den Stil und die isometrische Perspektive des Originals beibehält. Von der überarbeiteten Steuerung abgesehen bleibt natürlich auch das bekannte Gameplay erhalten: Ihr schnetzelt Heerscharen von Monstern und Untoten, steigt im Level auf und sammelt bessere Ausrüstung, um die harten Bossgegner besiegen zu können.

Da die Erweiterung Lord of Destruction ebenfalls enthalten ist, stehen euch alle fünf Akte der Story-Kampagne und insgesamt sieben verschiedene Charakterklassen vom Totenbeschwörer bis zum Paladin zur Verfügung. Diese spielen sich allesamt völlig unterschiedlich, weshalb sich mehrfaches Durchspielen lohnt. Im Online-Koop für bis zu vier Personen könnt ihr zudem eure spezifischen Fähigkeiten aufeinander abstimmen und so besonders effektive Strategien entwickeln.

5:18 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Das erwartet euch im Switch-Remake des Gamecube-Spiels

Mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ist im letzten Jahr eine Neuauflage des Rollenspielklassikers erschienen, die zwar stark verbesserte, zeitgemäße Grafik bietet, aber natürlich den niedlichen, charakteristischen Papierfigürchen-Look der Reihe beibehält. Es handelt sich um ein JRPG mit klassischen Rundenkämpfen, aber mit einem Action-Element: Durch gutes Timing könnt ihr eigene Angriffe stärken und feindliche Attacken schwächen.

Mario stürzt sich übrigens nicht allein ins Gefecht, sondern nimmt stets einen von vielen verschiedenen Begleitern mit, die ihm mit ihren Spezialfähigkeiten unter die Arme greifen. Außerdem verfügt Paper Mario über Verwandlungskünste, die ihm bei der Lösung der zahlreichen Rätsel helfen. Eure Mission besteht übrigens darin, Prinzessin Peach aufzuspüren, die auf der Suche nach einem legendären Schatz verschwunden ist.

Xenoblade Chronicles 3

11:42 Xenoblade Chronicles 3 - Test-Video zum Switch-Rollenspiel

Wenn ihr nach einem Switch-Spiel sucht, mit dem ihr den Weihnachtsurlaub verbringen könnt, ist Xenoblade Chronicles 3 eine hervorragende Wahl. Der Rollenspielhit bietet eine riesige Open World und über 100 Stunden Spielzeit. In einer Welt, die Fantasy mit Science Fiction mischt, findet ihr euch in einem Konflikt zweier Völker wieder, von denen eines auf die Kraft der Maschinen und das andere auf von Magie betriebene Technologien setzt.

Spielerisch bietet Xenoblade Chronicles 3 durch sein gruppenbasiertes Kampfsystem und seine 23 Charakterklassen mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten eine Menge taktischen Tiefgang, das flexible Fortschrittssystem sorgt zudem für hohe Langzeitmotivation. Falls euch das Hauptspiel noch nicht reicht, könnt ihr übrigens auch den Erweiterungspass günstiger abstauben. Dieser bietet neben zusätzlichen In-Game-Gegenständen auch ganz neue Geschichten mit neuen Charakteren.

LEGO City Undercover

1:05 LEGO City Undercover - Der charmante GTA-Klon im Trailer

Mit einem Rabatt von 92 Prozent gehört LEGO City Undercover zu den günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop Black Friday Sale. Das Open-World-Actionspiel schickt euch im Stil von GTA in eine vom Verbrechen beherrschte Großstadt, allerdings steht ihr hier auf der Seite des Gesetzes: Als Undercover-Cop macht ihr euch auf die Suche nach dem Gangsterboss Rex Fury und legt bei der Gelegenheit auch noch vielen kleineren Kriminellen das Handwerk.

Auf eurer Mission, die euch durch zwanzig abwechslungsreiche Bezirke führt, steht euch nicht nur eine riesige Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung. Ihr schlüpft auch in wechselnde Verkleidungen, vom Feuerwehrmann bis zum Clown. Damit eure Tarnung nicht auffliegt, müsst ihr immer wieder Jobs erledigen, die mit diesen Verkleidungen verbunden sind. In der Switch-Version könnt ihr Lego City Undercover übrigens nicht nur allein, sondern auch zu zweit im lokalen Koop spielen.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

It Takes Two hat nicht ohne Grund 90 Punkte im GamePro-Test und zahlreiche Auszeichnungen zum Spiel des Jahres 2022 kassiert. Der Koop-Hit ist eines der besten Spiele seines Genres und lässt euch in die Rollen eines Ehepaars schlüpfen, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird. Notgedrungen begeben sich die beiden gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise, um ihre menschlichen Körper zurückzubekommen.

Seine hohen Wertungen hat sich It Takes Two nicht nur aufgrund seiner herzerwärmenden Story, der charmanten Charaktere und der tollen Inszenierung im Animationsfilm-Stil, sondern vor allem durch sein Gameplay verdient. Zwar handelt es sich im Grunde um einen Action-Platformer, doch It Takes Two wechselt ständig das Genre und liefert vom Shooter über Fighting Game und Flugsimulation bis hin zu Schach so ziemlich alles, was die Welt der Spiele zu bieten hat.

Nintendo World Championships: NES Edition

3:18 Neues Switch-Exlusive bringt eines der teuersten Videospiele aller Zeiten in den eShop - für 30 Euro

Nintendo World Championships: NES Edition ist eine nostalgische Reise in die Vergangenheit der Nintendo-Spiele und basiert auf einem erstmals 1990 von Nintendo veranstalteten Wettbewerb, in dem Spieler*innen ihr Können in großen NES-Spielen unter Beweis stellen konnten. In der Switch-Version stellt ihr euch über 150 Herausforderungen aus 13 verschiedenen Klassikern wie The Legend of Zelda, Metroid, Super Mario Bros. oder Donkey Kong.

Es geht dabei stets darum, in möglichst kurzer Zeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Während ihr im Speedrun-Modus eure Bestzeiten verbessert, könnt ihr euch im Überlebensmodus online mit den Geistern anderer Spieler*innen messen und müsst dabei stets in der oberen Hälfte der Rangliste landen, um nicht eliminiert zu werden. Daneben gibt es auch lokalen Multiplayer, in dem bis zu acht Personen in zwei Teams gegeneinander antreten.

Tausende Spiele für Switch & Switch 2 noch bis Sonntag günstig sichern!

Die hier vorgestellten Angebote sind natürlich nur ein winziger Ausschnitt aus dem großen Black Friday Sale. Im Nintendo eShop bekommt ihr jetzt noch tausende weitere Spiele für Switch und Switch 2 günstiger! Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst noch einmal einen Blick auf die Deals zu werfen, bevor diese am Sonntag enden. Hier findet ihr die Übersicht über die reduzierten Spiele: