Amazon schenkt euch 200€ zum Black Friday: So sichert ihr euch alle Geschenke!

Der große Black Friday ist da – und Amazon legt wieder einmal üppig kostenlose Extras obendrauf. Dieses Jahr sind es zusammen fast 200 Euro, die ihr ganz regulär abgreifen könnt.
Offiziell richten sich viele der Gratis-Aktionen zwar an Prime-Mitglieder, aber keine Sorge: Ihr könnt euch Prime für die Black-Friday-Phase komplett gratis sichern. Damit spart ihr zusätzlich Versandkosten und bekommt Zugriff auf alle Vorteile.
Amazon Prime zum Black Friday gratis holen - so geht's:
Amazon Prime sorgt nicht nur dafür, dass ihr Versandkosten spart, ihr bekommt auch Zugriff auf viele Prime-exklusive Angebote. Der Trick ist altbewährt, aber nach wie vor genial:
Wenn ihr noch nie Prime hattet, könnt ihr euch einen kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum sichern – mit einer frischen E-Mail-Adresse klappt das im Regelfall problemlos.
Und schon könnt ihr euch all das Gratiszeug schnappen und profitiert von allen Prime-Vorteilen. Perfekt gerade zur Weihnachtszeit!
Geheimtipp Nummer 1: Der 99-Cent-Hammer, der euch 15€ bringt!
Bevor wir zu den echten Null-Euro-Aktionen kommen: Ein einziger Deal fällt heraus, weil er zwar 99 Cent kostet, dafür aber so absurd viel liefert, dass ich ihn euch nicht vorenthalten will. Amazon bietet derzeit einen Black-Friday-Sonderpreis für Audible an:
- 90 % Rabatt für die ersten drei Monate
- zusätzlich 15 € Guthaben geschenkt
- monatlich nur 0,99 €
- jederzeit kündbar
Wenn ihr Hörbücher mögt, ist das ein Pflicht-Deal.
Amazon verschenkt haufenweise PC-Spiele am Black Friday - auch Fallout ist mit dabei!
Jetzt kommen wir zu den echten Geschenken - gratis, kostenlos und absolut gebührenfrei. Amazon verteilt gerade ein Paket kostenloser Spiele, das in Summe richtig Wucht hat. Achtung: Die Liste ist lang!
Unter anderem könnt ihr euch sichern:
|Spiel
|Was steckt dahinter?
|Fallout 76 (PC)
|Heute ein solides Open-World-Fallout mit Crafting, Ko-Op und Events. Mit der neuen Serien-Staffel Extrem passend.
|Fort Solis
|Ruhiger Sci-Fi-Thriller auf dem Mars – eher filmisch, stark inszeniert.
|Another World – 20th Anniversary Edition
|Ein Klassiker, der auch nach Jahrzehnten Stil und Atmosphäre versprüht.
|Gas Station Simulator
|Aus einer heruntergekommenen Tankstelle Schritt für Schritt einen funktionierenden Betrieb machen – überraschend lustig.
|Dungeons & Dragons: Dark Sun Series
|Alte CRPG-Legenden mit harscher Wüstenwelt und echten Entscheidungen.
|Lovecraft’s Untold Stories
|Roguelite-Shooter mit Wahnsinns-System – eure Figur kann psychisch zusammenbrechen.
|New Tales from the Borderlands
|Humoriger Story-Ableger, der stark auf Entscheidungen setzt.
|Halloween Stories – CE
|Gemütliches Wimmelbildspiel mit gruseliger Atmosphäre.
|You Will Die Here Tonight
|Retro-Horror aus mehreren Perspektiven – jeder Fehler zählt.
|Fallout 3 – GOTY
|Ein Meilenstein des Genres mit allen DLCs.
|XCOM 2
|Rundenstrategie auf höchstem Niveau – und gnadenlos, wenn man schlecht plant.
|True Fear: Forsaken Souls Part 2
|Psycho-Horror mit cleveren Rätseln.
|Hellslave
|Düsteres RPG mit taktischen Kämpfen.
|Lost & Found Agency – CE
|Lockeres Wimmelbild-Abenteuer für zwischendurch.
|EMPTY SHELL
|Industrieller Sci-Fi-Horror in Pixeloptik.
|Civilization IV – Complete Edition
|Strategie-Dauerbrenner – und ein Zeitfresser.
|Residual
|Survival-Plattformer mit prozeduralen Welten.
|Heroes of Loot 2
|Schneller Dungeon-Crawler mit hohem Wiederspielwert.
Alle diese Spiele kosten euch exakt: 0 Euro.
Die vielleicht beste Spotify-Alternative mit HD-Musik und 3D-Sound gratis!
Neben Games gibt’s auch musikalisch ein fettes Geschenk: Amazon bietet Music Unlimited für 3 Monate gratis an. Und genau hier wird’s richtig interessant, denn Amazon liefert HiFi-Audio ganz ohne Zusatzkosten.
Bei verlustfreiem Streaming hört ihr:
- präzisere Details
- sauberere Höhen
- mehr Dynamik
- räumlicheren Klang
- bessere Live-Aufnahmen
Und weil Music Unlimited Dolby Atmos sowie 360-Reality-Audio unterstützt (geräteabhängig), könnt ihr damit auch euer Heimkino oder eure Soundbar so richtig fordern.
Dazu kommen praktische Vorteile:
- riesige Auswahl an Ultra-HD-Tracks
- stabile Bitraten, auch mobil
- tiefe Integration in Alexa
- viele exklusive Sessions und Playlists
In Kombination mit den Gratis-Spielen ergibt das ein Rundum-Upgrade: neue Games, bessere Musik – und drei Monate komplett kostenlos.