Amazon schenkt euch 200€ zum Black Friday: So sichert ihr euch alle Geschenke!

Amazon verteilt zum Black Friday Geschenke - im Wert von 200€! Ich zeige euch hier, wie ihr alles davon abstaubt. Selbst, wenn ihr nicht für Amazon Prime bezahlen wollt. Gratis ist doch immer das beste Black Friday-Angebot, oder nicht?

Frederic Hamann, GameStar Deals
28.11.2025 | 12:14 Uhr


200€ geschenkt zum Black Friday: In nur wenigen Minuten könnt ihr euch all das sichern! 200€ geschenkt zum Black Friday: In nur wenigen Minuten könnt ihr euch all das sichern!

Der große Black Friday ist da – und Amazon legt wieder einmal üppig kostenlose Extras obendrauf. Dieses Jahr sind es zusammen fast 200 Euro, die ihr ganz regulär abgreifen könnt.

Offiziell richten sich viele der Gratis-Aktionen zwar an Prime-Mitglieder, aber keine Sorge: Ihr könnt euch Prime für die Black-Friday-Phase komplett gratis sichern. Damit spart ihr zusätzlich Versandkosten und bekommt Zugriff auf alle Vorteile.

Amazon Prime zum Black Friday gratis holen - so geht's:

Amazon Prime sorgt nicht nur dafür, dass ihr Versandkosten spart, ihr bekommt auch Zugriff auf viele Prime-exklusive Angebote. Der Trick ist altbewährt, aber nach wie vor genial:
Wenn ihr noch nie Prime hattet, könnt ihr euch einen kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum sichern – mit einer frischen E-Mail-Adresse klappt das im Regelfall problemlos.

Und schon könnt ihr euch all das Gratiszeug schnappen und profitiert von allen Prime-Vorteilen. Perfekt gerade zur Weihnachtszeit!

Geheimtipp Nummer 1: Der 99-Cent-Hammer, der euch 15€ bringt!

Bevor wir zu den echten Null-Euro-Aktionen kommen: Ein einziger Deal fällt heraus, weil er zwar 99 Cent kostet, dafür aber so absurd viel liefert, dass ich ihn euch nicht vorenthalten will. Amazon bietet derzeit einen Black-Friday-Sonderpreis für Audible an:

  • 90 % Rabatt für die ersten drei Monate
  • zusätzlich 15 € Guthaben geschenkt
  • monatlich nur 0,99 €
  • jederzeit kündbar

Wenn ihr Hörbücher mögt, ist das ein Pflicht-Deal.

Amazon verschenkt haufenweise PC-Spiele am Black Friday - auch Fallout ist mit dabei!

Jetzt kommen wir zu den echten Geschenken - gratis, kostenlos und absolut gebührenfrei. Amazon verteilt gerade ein Paket kostenloser Spiele, das in Summe richtig Wucht hat. Achtung: Die Liste ist lang!

Unter anderem könnt ihr euch sichern:

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

SpielWas steckt dahinter?
Fallout 76 (PC)Heute ein solides Open-World-Fallout mit Crafting, Ko-Op und Events. Mit der neuen Serien-Staffel Extrem passend.
Fort SolisRuhiger Sci-Fi-Thriller auf dem Mars – eher filmisch, stark inszeniert.
Another World – 20th Anniversary EditionEin Klassiker, der auch nach Jahrzehnten Stil und Atmosphäre versprüht.
Gas Station SimulatorAus einer heruntergekommenen Tankstelle Schritt für Schritt einen funktionierenden Betrieb machen – überraschend lustig.
Dungeons & Dragons: Dark Sun SeriesAlte CRPG-Legenden mit harscher Wüstenwelt und echten Entscheidungen.
Lovecraft’s Untold StoriesRoguelite-Shooter mit Wahnsinns-System – eure Figur kann psychisch zusammenbrechen.
New Tales from the BorderlandsHumoriger Story-Ableger, der stark auf Entscheidungen setzt.
Halloween Stories – CEGemütliches Wimmelbildspiel mit gruseliger Atmosphäre.
You Will Die Here TonightRetro-Horror aus mehreren Perspektiven – jeder Fehler zählt.
Fallout 3 – GOTYEin Meilenstein des Genres mit allen DLCs.
XCOM 2Rundenstrategie auf höchstem Niveau – und gnadenlos, wenn man schlecht plant.
True Fear: Forsaken Souls Part 2Psycho-Horror mit cleveren Rätseln.
HellslaveDüsteres RPG mit taktischen Kämpfen.
Lost & Found Agency – CELockeres Wimmelbild-Abenteuer für zwischendurch.
EMPTY SHELLIndustrieller Sci-Fi-Horror in Pixeloptik.
Civilization IV – Complete EditionStrategie-Dauerbrenner – und ein Zeitfresser.
ResidualSurvival-Plattformer mit prozeduralen Welten.
Heroes of Loot 2Schneller Dungeon-Crawler mit hohem Wiederspielwert.

Alle diese Spiele kosten euch exakt: 0 Euro.

Die vielleicht beste Spotify-Alternative mit HD-Musik und 3D-Sound gratis!

Neben Games gibt’s auch musikalisch ein fettes Geschenk: Amazon bietet Music Unlimited für 3 Monate gratis an. Und genau hier wird’s richtig interessant, denn Amazon liefert HiFi-Audio ganz ohne Zusatzkosten.

Bei verlustfreiem Streaming hört ihr:

  • präzisere Details
  • sauberere Höhen
  • mehr Dynamik
  • räumlicheren Klang
  • bessere Live-Aufnahmen

Und weil Music Unlimited Dolby Atmos sowie 360-Reality-Audio unterstützt (geräteabhängig), könnt ihr damit auch euer Heimkino oder eure Soundbar so richtig fordern.

Amazon Music Unlimited punktet in mehreren Dingen gegen Spotify - beispielsweise bei HD-Musik und 3D-Audio. Amazon Music Unlimited punktet in mehreren Dingen gegen Spotify - beispielsweise bei HD-Musik und 3D-Audio.

Dazu kommen praktische Vorteile:

  • riesige Auswahl an Ultra-HD-Tracks
  • stabile Bitraten, auch mobil
  • tiefe Integration in Alexa
  • viele exklusive Sessions und Playlists

In Kombination mit den Gratis-Spielen ergibt das ein Rundum-Upgrade: neue Games, bessere Musik – und drei Monate komplett kostenlos.

