Amazon schenkt euch 200€ zum Black Friday: So sichert ihr euch alle Geschenke!

200€ geschenkt zum Black Friday: In nur wenigen Minuten könnt ihr euch all das sichern!

Der große Black Friday ist da – und Amazon legt wieder einmal üppig kostenlose Extras obendrauf. Dieses Jahr sind es zusammen fast 200 Euro, die ihr ganz regulär abgreifen könnt.

Offiziell richten sich viele der Gratis-Aktionen zwar an Prime-Mitglieder, aber keine Sorge: Ihr könnt euch Prime für die Black-Friday-Phase komplett gratis sichern. Damit spart ihr zusätzlich Versandkosten und bekommt Zugriff auf alle Vorteile.

Amazon Prime zum Black Friday gratis holen - so geht's:

Amazon Prime sorgt nicht nur dafür, dass ihr Versandkosten spart, ihr bekommt auch Zugriff auf viele Prime-exklusive Angebote. Der Trick ist altbewährt, aber nach wie vor genial:

Wenn ihr noch nie Prime hattet, könnt ihr euch einen kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum sichern – mit einer frischen E-Mail-Adresse klappt das im Regelfall problemlos.

Und schon könnt ihr euch all das Gratiszeug schnappen und profitiert von allen Prime-Vorteilen. Perfekt gerade zur Weihnachtszeit!

Geheimtipp Nummer 1: Der 99-Cent-Hammer, der euch 15€ bringt!

Bevor wir zu den echten Null-Euro-Aktionen kommen: Ein einziger Deal fällt heraus, weil er zwar 99 Cent kostet, dafür aber so absurd viel liefert, dass ich ihn euch nicht vorenthalten will. Amazon bietet derzeit einen Black-Friday-Sonderpreis für Audible an:

90 % Rabatt für die ersten drei Monate

für die ersten drei Monate zusätzlich 15 € Guthaben geschenkt

monatlich nur 0,99 €

jederzeit kündbar

Wenn ihr Hörbücher mögt, ist das ein Pflicht-Deal.

Amazon verschenkt haufenweise PC-Spiele am Black Friday - auch Fallout ist mit dabei!

Jetzt kommen wir zu den echten Geschenken - gratis, kostenlos und absolut gebührenfrei. Amazon verteilt gerade ein Paket kostenloser Spiele, das in Summe richtig Wucht hat. Achtung: Die Liste ist lang!

Unter anderem könnt ihr euch sichern:

Spiel Was steckt dahinter? Fallout 76 (PC) Heute ein solides Open-World-Fallout mit Crafting, Ko-Op und Events. Mit der neuen Serien-Staffel Extrem passend. Fort Solis Ruhiger Sci-Fi-Thriller auf dem Mars – eher filmisch, stark inszeniert. Another World – 20th Anniversary Edition Ein Klassiker, der auch nach Jahrzehnten Stil und Atmosphäre versprüht. Gas Station Simulator Aus einer heruntergekommenen Tankstelle Schritt für Schritt einen funktionierenden Betrieb machen – überraschend lustig. Dungeons & Dragons: Dark Sun Series Alte CRPG-Legenden mit harscher Wüstenwelt und echten Entscheidungen. Lovecraft’s Untold Stories Roguelite-Shooter mit Wahnsinns-System – eure Figur kann psychisch zusammenbrechen. New Tales from the Borderlands Humoriger Story-Ableger, der stark auf Entscheidungen setzt. Halloween Stories – CE Gemütliches Wimmelbildspiel mit gruseliger Atmosphäre. You Will Die Here Tonight Retro-Horror aus mehreren Perspektiven – jeder Fehler zählt. Fallout 3 – GOTY Ein Meilenstein des Genres mit allen DLCs. XCOM 2 Rundenstrategie auf höchstem Niveau – und gnadenlos, wenn man schlecht plant. True Fear: Forsaken Souls Part 2 Psycho-Horror mit cleveren Rätseln. Hellslave Düsteres RPG mit taktischen Kämpfen. Lost & Found Agency – CE Lockeres Wimmelbild-Abenteuer für zwischendurch. EMPTY SHELL Industrieller Sci-Fi-Horror in Pixeloptik. Civilization IV – Complete Edition Strategie-Dauerbrenner – und ein Zeitfresser. Residual Survival-Plattformer mit prozeduralen Welten. Heroes of Loot 2 Schneller Dungeon-Crawler mit hohem Wiederspielwert.

Alle diese Spiele kosten euch exakt: 0 Euro.

Die vielleicht beste Spotify-Alternative mit HD-Musik und 3D-Sound gratis!

Neben Games gibt’s auch musikalisch ein fettes Geschenk: Amazon bietet Music Unlimited für 3 Monate gratis an. Und genau hier wird’s richtig interessant, denn Amazon liefert HiFi-Audio ganz ohne Zusatzkosten.

Bei verlustfreiem Streaming hört ihr:

präzisere Details

sauberere Höhen

mehr Dynamik

räumlicheren Klang

bessere Live-Aufnahmen

Und weil Music Unlimited Dolby Atmos sowie 360-Reality-Audio unterstützt (geräteabhängig), könnt ihr damit auch euer Heimkino oder eure Soundbar so richtig fordern.

Amazon Music Unlimited punktet in mehreren Dingen gegen Spotify - beispielsweise bei HD-Musik und 3D-Audio.

Dazu kommen praktische Vorteile:

riesige Auswahl an Ultra-HD-Tracks

stabile Bitraten, auch mobil

tiefe Integration in Alexa

viele exklusive Sessions und Playlists

In Kombination mit den Gratis-Spielen ergibt das ein Rundum-Upgrade: neue Games, bessere Musik – und drei Monate komplett kostenlos.