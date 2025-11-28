Eins der besten und schönsten Brettspiele der letzten Jahre ist am Black Friday endlich wieder verfügbar und gnadenlos günstig!

Lasst euch von der niedlichen Optik nicht täuschen – Everdell ist ein wahres Kennerspiel.

Everdell gehört zu den wenigen Brettspielen, die wirklich so gut wie jedem etwas sagen, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auskennt. Die bildhübschen Illustrationen stechen einem eben sofort ins Auge und auch das Spielprinzip überzeugt. Kurzum: Everdell ist ein wahres Juwel von einem Brettspiel und am Black Friday ist es so günstig, dass sich zuschlagen so gelohnt hat, wie noch nie!

Bevölkert eure Stadt mit den süßesten Tieren

Das Brettspiel besteht im wesentlich aus zwei Grund-Mechaniken: Zum einen müsst ihr eure Arbeiter verwalten. Die verschiedenen Tiere können auf bestimmte Plätze gestellt werden, um dort Ressourcen abzubauen. Diese werden später dazu eingesetzt, bestimmte Gebäude (in Form von Karten) zu kaufen und zu bauen. Diese Gebäude bringen Siegpunkte, haben aber auch Spezialeffekte, die einem mehr Ressourcen oder andere Vorteile verschaffen können.

Besonders dieser hübsche Baum, der Teil des Spielmaterials ist, macht Everdell so einzigartig.

Es gibt aber nicht nur Gebäude, sondern auch Stadtbewohner, die euch Vorteile bringen. Und hier kommt ein bestimmter Kniff von Everdell zum Tragen: Die Stadtbewohner können, wie auch die Gebäude, einfach mit Ressourcen bezahlt werden. Habt ihr aber bereits ein bestimmtes Gebäude in eurer Stadt gebaut, wo sich dieses Wesen besonders wohl fühlt, müsst ihr keine Kosten zahlen und der Bewohner kommt einfach so zu euch. Es gilt also ständig abzuwägen, welche Gebäude euch den größten Vorteil verschaffen und welche Effekte ihr nutzen wollt.

Nicht nur das Grundspiel ist am Black Friday günstig zu haben

Everdell war dermaßen erfolgreich, dass es inzwischen unzählige Erweiterungen für das Brettspiel gibt, die es möglich machen, das Spiel noch viel abwechslungsreicher zu gestalten. Manche davon sind am Black Friday ebenfalls reduziert, es lohnt sich also, sich auch bei den Erweiterungen etwas genauer umzusehen:

Everdell Bellfaire : Enthält viele neue Ereignisse und erweitert die Spieleranzahl auf bis zu sechs Personen.

: Enthält viele neue Ereignisse und erweitert die Spieleranzahl auf bis zu sechs Personen. Everdell Duo: Ein eigenständiges Spiel für zwei Personen. Duelliert euch um diese beste Stadt oder spielt gemeinsam die Story-Kampagne.

Ein eigenständiges Spiel für zwei Personen. Duelliert euch um diese beste Stadt oder spielt gemeinsam die Story-Kampagne. Everdell Mistwood: Eine Erweiterung, die sich vor allem an Personen richtet, die gerne solo spielen. Die Erweiterung fügt die Gegnerin Phantomia hinzu, der sich die Spieler stellen können.

Eine Erweiterung, die sich vor allem an Personen richtet, die gerne solo spielen. Die Erweiterung fügt die Gegnerin Phantomia hinzu, der sich die Spieler stellen können. My Lil´ Everdell: Eine eigenständige, weniger komplexe Version des Hauptspiels. Besonders für Familien mit Kindern ab 8 Jahren gedacht. Die Runden gehen mit 20-40 Minuten auch wesentlich kürzer

Eine eigenständige, weniger komplexe Version des Hauptspiels. Besonders für Familien mit Kindern ab 8 Jahren gedacht. Die Runden gehen mit 20-40 Minuten auch wesentlich kürzer Everdell Pearlbrook: Erkundet eine Unterwasserwelt und sichert euch besondere Perlen, mit denen ihr besondere Bauwerke errichten könnt. Enthält außerdem viele neue Gebäude und Bewohner.

Erkundet eine Unterwasserwelt und sichert euch besondere Perlen, mit denen ihr besondere Bauwerke errichten könnt. Enthält außerdem viele neue Gebäude und Bewohner. Everdell Newleaf: Diese Erweiterung bringt einen Bahnhof ins Spiel, der Touristen nach Everdell bringt. Diese bringen Siegpunkte ein, wenn ihr es schafft, ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten.