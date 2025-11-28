Rollenspiel-Meilenstein aus 1988 ist zurück: Schnappt euch das bildhübsche Remake jetzt für PS5 und Switch im Black-Friday-Angebot!

Der neue Look steht diesem Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1988 ausgezeichnet.

Bereits Ende 2024 und somit nach rund 37 Jahren ist ein Anfang 1988 erschienener Rollenspiel-Klassiker mit einem aufwendigen Remake auf Nintendo Switch und PS5 zurückgekehrt. Jetzt könnt ihr die Neuauflage zum Top-Preis im Black-Friday-Angebot abstauben: Auf die Switch-Version bekommt ihr bei MediaMarkt Extra-Rabatt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, wodurch der ohnehin schon reduzierte Preis noch günstiger wird:

Das Angebot soll noch bis zum 1. Dezember um 9 Uhr morgens laufen, falls es nicht früher vergriffen ist. Alternativ könnt ihr euch bei Amazon die PS5-Version günstiger sichern (die Switch-Fassung ist dort schon ausverkauft). In diesem Fall zahlt ihr 3€ mehr:

Im MediaMarkt Black Friday Sale könnt ihr euch mit myMediaMarkt übrigens auch Extra-Rabatt auf alle anderen Switch-Spiele sichern, die der Händler aus Lager hat. Zum Teil ist Amazon inzwischen mit den Deals mitgezogen, außerdem gibt es dort natürlich noch viele eigene Angebote. Es lohnt sich also auf jeden Fall, einen Blick auf die Deals der beiden Shops zu werfen:

Nach 37 Jahren zurückgekehrt: Das bietet das Remake des Rollenspiel-Klassikers

Die Mischung aus Retro-Look und moderner 3D-Grafik ist bei der Neuauflage von Dragon Quest 3 hervorragend gelungen.

Es geht hier um das Dragon Quest III HD-2D Remake, das den Rollenspiel-Klassiker mit einem hübschen, an Titel wie Octopath Traveler erinnernden Look in die Gegenwart bringt, der 2D und 3D miteinander vermischt. Die Umgebungen sind in moderner, detaillierter 3D-Grafik, die Figuren und viele Gegenstände jedoch in einem nostalgischen 2D-Look gehalten. Selbst dieser hat mit dem Original allerdings nicht viel gemein, die 2D-Figuren sind weit detaillierter als im Spiel aus 1988.

Natürlich wurden auch Steuerung, Menüs und sogar das Kampfsystem überarbeitet und an moderne Gewohnheiten angepasst. Im Kern bleibt dennoch auch die Neuauflage von Dragon Quest 3 ein Rollenspiel vom alten Schlag: Ihr seid stets mit einer Gruppe von Helden unterwegs und stürzt euch mit diesen in rundenbasierte Gefechte, die auf einem separaten Kampfbildschirm stattfinden, sobald ihr auf Feinde trefft.

Wie im Original seid ihr auch diesmal wieder mit einer Heldengruppe unterwegs.

Die Hauptfigur ist der Sohn eines großen Helden, der an seinem 16. Geburtstag loszieht, um den Schurken Baramos zu besiegen, an dem sein Vater gescheitert ist. Dazu macht ihr euch mit euren Gefährten, die ihr nach und nach um euch sammelt, auf zu einer Reise durch eine weitgehend offene Fantasy-Welt und erlebt dabei epische Abenteuer.

In den Tests hat das Remake gut abgeschnitten, der internationale Wertungsschnitt liegt bei 85 Punkten laut OpenCritic. Übrigens erzählt Dragon Quest 3 die Vorgeschichte von Dragon Quest 1 und 2, die in diesem Jahr ebenfalls neu aufgelegt wurden. Wenn ihr die Klassiker jetzt endlich nachholen wollt, ist es also sinnvoll, mit Teil 3 anzufangen, zumal er derzeit im Black Friday Sale ohnehin am günstigsten ist: