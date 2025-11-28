Diese noch unbekannte China-Marke hat es mir komplett angetan - ich schwöre mittlerweile auf diesen chinesischen Tech-Riesen!

Eine Tech-Marke sticht besonders bei mir im Haushalt heraus. Mova ist ein noch eher unbekannter Name, doch ich setze auf deren Technik in meinen vier Wänden.

Man läuft so durch die Wohnung und denkt sich plötzlich: „Moment mal… seit wann hab ich eigentlich so viele Geräte rumstehen?“ Genau so ging’s mir neulich. Ich stehe in meinem Wohnzimmer, schau mich um und denke mir: „Irgendwie sind die ganzen Gadgets hier alle chinesisch geworden.“ Nicht, weil ich jetzt auf exotisches Tech-Shopping stehe oder mich spontan zur Import-Ikone entwickelt habe – nee, es ist viel simpler. Seitdem ich mein erstes Produkt von Mova in den Händen hatte, bin ich vollends begeistert und will nie wieder zu deutschen Herstellern zurück.

Wie ich bei Mova gelandet bin und warum ich nicht mehr zurück will

Ich hab ja in den letzten Monaten so viel Technik getestet – von Saugrobotern über Akkusauger bis hin zu kleinen Haushaltshelfern, die man eigentlich gar nicht braucht, aber trotzdem hat. Immer wieder lande ich bei derselben Marke: Mova. Klingt erstmal unscheinbar, so als wär’s die kleine Cousine von irgendeinem riesigen Konzern. Aber diese Marke hat mich inzwischen so oft überzeugt, dass ich echt sagen kann: Aus etwas Testerei wurde wahre Liebe.

Alles fing damals mit dem Mova V50 Saugroboter an. Es ist mit Abstand das beste Saugroboter-Modell, dass ich je benutzt habe. Seitdem ging’s nur bergauf mit meiner Bewunderung zu Mova. Akku-Staubsauger, Zubehör, Kleinkram – für die Preis-Leistung bekommt man wirklich Qualität der obersten Klasse.

Mein Kollege Benny durfte auch schon auf den Genuss von Mova kommen und hat einen ausführlichen Bericht über diesen Föhn verfasst. Ein Blick auf den Artikel wird sich lohnen.

Der Mova S2 ist nicht mein erster Akkusauger, doch vielleicht mein Letzter. Ich setze ihn jeden Tag ein und noch immer läuft er wie am ersten Tag.

Mein neuester Fang: der Mova S2

Jetzt steht seit neustem der Mova S2 bei mir rum. Selten hatte ich einen Sauger, bei dem ich nach fünf Minuten dachte: „Okay… der bleibt.“ Und das liegt nicht an einem einzigen Feature, sondern daran, wie das Gesamtpaket einfach passt.

Der erste Punkt, der mich komplett bekommen hat, ist die 99,9 % Filtereffizienz. Klingt erstmal wie der typische Werbespruch, der euch beim Elektrofachmarkt angeschrien wird. Aber die Zahl ergibt Sinn. Viele günstige Sauger holen den Staub zwar rein, aber pusten ihn hinten wieder raus und ihr steht danach in einer Nebelwolke aus Mikropartikeln und fragt euch, warum’s irgendwie schlimmer statt besser aussieht.

Der Mova S2 arbeitet mit einem vierlagigen Filtersystem, kombiniert mit einer richtig cleveren zyklonischen Lufttrennung über zehn kleine Kegel. Was reingeht, bleibt somit auch drin. Und für Allergiker wie mich ist das echt ’ne Wohltat. Da merkt man dann plötzlich, was ein gutes Filtersystem eigentlich ausmacht.

Mit dem Filtersystem habe ich als Allergiker endlich keine Probleme mehr beim Hausputz.

Saugleistung, die man merkt – nicht nur liest

Mit 150 AW Saugleistung, 460-Watt-Motor und 25.000 Pa Saugdruck macht der Mova S2 wirklich ernst. Ich hab schon einige Modelle gehabt, die auf dem Papier stark klangen, aber beim Katzenstreu direkt kapituliert haben. Der S2 gehört nicht zu dieser Sorte. Egal ob Teppich, Hartboden, Krümel oder diese superfeinen Staubkörnchen – das Ding zieht durch. Und das merkt man einfach. Der Boden sieht danach wirklich sauber aus. Nicht nur „na gut, reicht erstmal“, sondern wirklich: sauber.

60 Minuten Akkulaufzeit

Nichts ist nerviger als ein Akkusauger, der mittendrin schlappmacht. Der Mova S2 hält im Standardmodus mit einer Rollenbürste über eine Stunde durch. Selbst größere Wohnungen kriegt ihr damit problemlos in einem Durchgang hin. Ich hab’s mehrfach getestet und noch nie ist mir vor Abschluss der Putzaufgabe der Saft ausgegangen.

Warum Mova für mich inzwischen ’ne Bank ist

Ich hab’s ja schon angedeutet, aber ich sag’s nochmal: Für mich stimmt bei Mova das Gesamtpaket. Preis, Leistung, Alltagstauglichkeit und konstante Verlässlichkeit. Ich hatte vorher deutsche Marken, die locker doppelt so viel gekostet haben und bei Weitem nicht so sauber gearbeitet haben.

