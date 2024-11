92% Rabatt im eShop: Eines der besten LEGO-Spiele aller Zeiten bekommt ihr aktuell zum Superpreis

Chase McCain ist der Hauptcharakter des fantastischen LEGO City Undercover.

So langsam aber sicher nähern wir uns dem Black Friday, aber schon könnt ihr in den digitalen Stores das ein oder andere Schnäppchen machen. Ich bin beim Stöbern durch die aktuellen eShop-Angebote über einen Titel gestolpert, den ich zwar schon kenne, den ich euch für den aktuellen Spitzenpreis aber unbedingt ans Herz legen möchte.

Spiel: LEGO City Undercover

LEGO City Undercover Angebot-Preis: 4,79 (Rabatt von 92 Prozent)

4,79 (Rabatt von 92 Prozent) Regulärer Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Angebot gültig bis: 1. Dezember 2024

Fairerweise sei gesagt: Knapp 60 Euro müsst ihr für LEGO City Undercover nirgendwo bezahlen, ihr bekommt es auch außerhalb des Angebotszeitraums deutlich günstiger. Unter 5 Euro ist dennoch ein sehr guter Kurs für das Spiel.

Ein Riesenspaß für klein und groß

Genre: Action

Action Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, PC

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, PC Release: 28. März 2013 (Wii U), April 2017 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

In LEGO City Undercover schlüpft ihr in die Rolle des Polizisten Chase McCain, der den ausgebrochenen Gangsterboss Rex Fury wieder hinter Schloss und Riegel bringen muss. Ihr erkundet die offen angelegte LEGO City, erledigt Hauptmissionen oder sammelt Steinchen ein, um damit in der Welt verteilte Superbauten hochzuziehen.

Chase kann im Laufe des Abenteuers diverse Kostüme anlegen, um damit verknüpfte Aktionen zu nutzen. Als Gauner kann er etwa Türen aufhebeln oder als Minenarbeiter Felsen sprengen. Diese Fähigkeiten müssen immer wieder kombiniert werden, ähnlich wie in GTA kann Chase zudem die in der Stadt herumfahrenden Vehikel nutzen, um schneller voran zu kommen.

Ich werde nicht müde, LEGO City Undercover zu empfehlen, weil ich es für eines der besten LEGO-Spiele aller Zeiten halte. Denn hier mussten sich die Macher von TT Fusion nicht an bestimmte Lizenzen und damit Vorgaben halten und das merkt man dem Titel an.

LEGO City Undercover sprüht nur so vor tollen Ideen, witzigen Humoreinlagen und Anspielungen sowie abwechslungsreichen Aufgaben, dass ich beim Schreiben dieser Zeilen direkt schon wieder Lust auf das Spiel bekomme.

Für weitere Details könnt ihr unten meine Tests zum Wii U-Original und der Umsetzungen für die Last Gen-Konsolen lesen:

Im direkten Vergleich zu den PS4- und Xbox One-Versionen fällt die Switch-Version technisch übrigens etwas ab, es gibt unter anderem längere Ladezeiten und mehr Kantenflimmern. An meiner Empfehlung für das Spiel ändert das aber nichts. Spätestens zu diesem Superpreis sollten alle, die das Spiel bislang nicht kennen, unbedingt nachholen. Ich verspreche euch: Es lohnt sich!