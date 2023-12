93 auf Metacritic: Heute erscheint eines der besten Spiele des Jahres, das nur die wenigsten auf dem Schirm haben

Asgard's Wrath 2 wird als gelungenes, umfangreiches Rollenspiel gefeiert.

Gegen Ende des Jahres hält 2023 noch einen echten Überraschungshit bereit. Der dürfte für viele Spieler*innen ziemlich aus dem Nichts kommen, hat aber einen Metacritic-Durchschnittswert von sagenhaften 93. Asgard's Wrath 2 zählt also zu den allerbesten Spielen dieses Jahrs. Aber warum fliegt der Titel dann so unter dem Radar? Es dürfte an der Plattform liegen: Wir haben es hier mit einem VR-Spiel zu tun.

Asgard's Wrath 2: Heute erscheint eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres, das kau m wer kennt

Darum geht's: Asgard's Wrath 2 mischt die nordische Mythologie rund um Thor und Co mit der ägyptischen. Dabei kommt ein wilder, aber spannender Mix heraus und das Spiel selbst ist ein ausgewachsenes Open-World-RPG. Allerdings komplett in Virtual Reality – wir haben es hier mit einer echten Killer-App zu tun.

Nur für Meta Quest: Asgard's Wrath 2 erschient exklusiv auf dem Mixed Reality-Headset von Meta. Der Titel tritt den Beweis an, dass VR nicht gleichbedeutend mit kleinen, technischen Spielereien sein muss. Hier bekommt ihr ein extrem umfangreiches Spiel, das so gut wie keine Wünsche übrig lässt. Dementsprechend steht der Metascore aktuell auch bei einer stolzen 93.

Wer sich die neue Meta Quest 3 kauft, bekommt den potentiellen System-Seller Asgard's Wrath 2 gleich mit dazu.

So sieht Asgard's Wrath 2 aus:

1:57 Asgards Wrath 2: Launch-Trailer zum VR-Hit

Das wird gelobt: Der Umfang, das Ausnutzen der VR-Möglichkeiten, und wie viel Spaß Asgard's Wrath 2 macht. Der Meta Quest 3-Titel spiele sich schlicht fantastisch und sei nicht nur das beste VR-RPG im Speziellen, sondern auch ganz allgemein eines der besten Rollenspiele, die es überhaupt gibt. Alles in allem haben wir es hier wohl mit einem rundum beeindruckenden Titel zu tun.

Was wird kritisiert? Nicht viel. Im Review von Siliconera heißt es, die einzigen Kritikpunkte an Asgard's Wrath 2 würden sich um Kleinigkeiten drehen. Da gibt es zum Beispiel manche Texturen, die etwas in die Jahre gekommen aussehen. Außerdem gebe es einige wenige recht frustrierende Stellen im Spiel und ein paar Bugs, die in der Release-Fassung aber wahrscheinlich schon behoben sein dürften.

Was haltet ihr von Asgard's Wrath 2? Habt ihr ein passendes VR-Headset, auf dem ihr das spielen könnt oder denkt ihr vielleicht sogar über die Meta Quest 3 nach?