9 fantastische VR-Spiele, die Sony unbedingt auf PSVR 2 holen sollte

PSVR 2 ist seit Februar 2023 erhältlich und kann bei der Technik bislang ziemlich überzeugen. Sony hat viele Schwächen der ersten VR-Brille ausgemerzt und einige neue Stärken hinzugefügt. So funktioniert das Tracking nun deutlich besser, außerdem machen die eigens dafür entworfenen Controller einen deutlich besseren Job als die Move-Controller beim ersten Ausflug in die virtuelle Realität.

Zum Start der neuen Plattform gibt es auch ein paar echte Spiele-Highlights wie Horizon: Call of the Mountain oder den Rennspiel-Hit Gran Turismo 7. Damit die Plattform aber auch langfristig zum Erfolg wird, braucht es einen konstanten Nachschub an unterhaltsamen Titeln.

Glücklicherweise gibt es VR mittlerweile schon ein paar Jahre und auf anderen Plattformen sind einige echte Top-Spiele erschienen. Wir zeigen euch neun Games, die das Line-Up von PSVR 2 unheimlich bereichern könnten.

Der Test zur neuen VR-Brille PSVR 2 für PS5 im Test: Ein Versprechen an die Zukunft, aber noch kein sehr gutes VR-Gesamtpaket von Dennis Michel

Half-Life: Alyx

1:48 Half-Life: Alyx zeigt erstes Gameplay im Trailer

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: Valve

Valve Release: 23. März 2020

Als nach vielen Jahren des Wartens ein neues Half-Life angekündigt wurde und es sich dabei nicht um den langersehnten dritten Teil handelte, waren einige Fans verständlicherweise verstimmt. Wer den vollwertigen VR-Ableger Half-Life: Alyx aber selbst gespielt hat, dürfte mittlerweile ganz anderer Meinung sein. Allgemein gilt der Titel als das wohl beste VR-Spiel, das es derzeit gibt.

Der Shooter spielt mit vielen tollen Ideen, ist wahnsinnig immersiv und bietet darüber hinaus eine spannende Geschichte, die zwischen dem ersten und dem zweiten Teil angesiedelt ist und sich um Alyx Vance und ihren Kampf gegen die außerirdischen Eroberer in City 17 dreht. Letztes Jahr gab es sogar Gerüchte, dass das Spiel auf PSVR 2 kommen könnte, bisher gibt es dazu aber keine offiziellen Informationen.

The Climb 2

1:23 The Climb 2 - Launch-Trailer zum Kletterausflug in VR

Genre: Sportspiel

Sportspiel Entwickler: Crytek

Crytek Release: 4. März 2021

Das Kletterspiel The Climb 2 gehört zu den Titeln, die eindrucksvoll zeigen, welches Potenzial in Virtual Reality steckt und die sich demnach auch sehr gut auf PSVR 2 machen würden. Im Spiel dreht sich alles um das Erklimmen von Wänden an den unterschiedlichsten Orten. Euch verschlägt es dabei in sandige Canyons, überwucherte Wälder und sogar Großstädte.

Die Szenarien sind abwechslungsreich und ihr müsst immer wieder kreative Wege finden, um voran zu kommen. Was das Spiel aber so besonders und empfehlenswert macht, ist das Gefühl von Höhe, das vermittelt wird. Wenn ihr hier abrutscht oder plötzlich der Fels, an dem ihr hängt, bricht, kann euch das Herz schonmal tief in die Hose rutschen.

Lone Echo 2

1:29 Lone Echo 2 - Das Sequel zum VR SciFi-Abenteuer im Trailer

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Ready At Dawn Studios

Ready At Dawn Studios Release: 12. Oktober 2021

Wie es der Name schon verrät ist Lone Echo 2 der zweite Teil der Reihe, der aber besonders auch technischer Sicht nochmal einiges im Vergleich zum Vorgänger von 2017 draufsetzt. Das Action-Adventure erzählt eine spannende Sci-Fi-Geschichte um die Astronautin Liv und den Androiden Jack, die die Ringe des Saturns untersuchen und dabei auf einige Mysterien treffen.

Ein großer Teil des Gameplays spielt sich in der Schwerelosigkeit ab. Ihr müsst euch also durch Gänge hangeln, von Wänden abstoßen und eure Schubdüsen nutzen, um euch einen Weg durch die Levels zu bahnen. Das spielt sich sehr immersiv, sieht darüber hinaus auch erstklassig aus und würde sich auch bestens auf PSVR 2 machen.

Hubris

2:11 Hubris - Gameplay-Trailer zum VR-Shooter mit SciFi-Setting

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: Cyborn B.V.

Cyborn B.V. Release: 7. Dezember 2022

Hubris ist ein neuerer Shooter mit Sci-Fi-Setting, bei dem zuerst die erstklassige Grafik und Technik ins Auge sticht. Die Beleuchtung der außerirdischen Welt, in der ihr landet, ist beeindruckend. Die Animationen eurer Kamerad*innen sind glaubwürdig und die Detailfülle sucht ihresgleichen.

Das Gameplay bietet einen Mix aus Schießereien, Erkundung, kurzen Fahr-, Schwimm- und Tauch-Einlagen und Umgebungsrätseln. Andere Spiele auf dieser Liste bieten in dieser Kategorie zwar mehr Kreativität und Abwechslung, bei der Immersion liegt Hubris aber weit vorne und würde dem PSVR 2-Line-Up gut zu Gesicht stehen.

Sprint Vector

1:11 Sprint Vector zeigt im Trailer rasante Parkour-Action in VR

Genre: Sport, Jump&Run

Sport, Jump&Run Entwickler: Survios

Survios Release: 8. Februar 2018

Sprint Vector gehört zu den Spielen, die auf der ersten Version von PSVR verfügbar waren und sich absolut für einen Port auf PSVR 2 anbieten würden. Nicht zuletzt, weil das Parkour-Spiel ebenfalls die Stärken von Virtual Reality eindrucksvoll unter Beweis stellt und euch in einen regelrechten Geschwindigkeitsrausch versetzen kann.

Es geht darum, gegen andere Spieler*innen oder die Stoppuhr in abgedrehten und futuristischen Rennen anzutreten. Die Steuerung ist dabei besonders innovativ, ihr müsst also nicht wirklich rennen. Wichtiger sind genaue Bewegungen, die euch halsbrecherische Manöver erlauben und euch der Bestzeit näher bringen. Das im Vergleich zu den Move-Controllern deutlich bessere Tracking von PSVR 2 würde hier nochmal mehr Spaß versprechen.

Asgard's Wrath

6:09 Asgard's Wrath - Gameplay zeigt einen VR-Kampf gegen eine riesige Krake

Genre: Action-RPG

Action-RPG Entwickler: Sanzaru Games

Sanzaru Games Release: 10. Oktober 2019

Viele der besten VR-Erfahrungen sind Umsetzungen innerhalb bestehender Titel wie Gran Turismo 7 oder No Man's Sky, die nahezu komplett in VR erlebt werden können. Was im Line-Up aber häufig fehlt, sind AAA-Spiele, die komplett für Virtual Reality entwickelt und designt wurden. Ein solches ist das Action-RPG Asgard's Wrath, das euch in knapp 40 Stunden quer durch die nordische Mythologie schickt.

Gespielt wird teilweise aus der Perspektive eines Gotts, wodurch sich die Perspektive ändert und ihr euch absolut riesig vorkommt. Den Rest der Zeit verbringt ihr in menschlichen Körpern und erkundet die wunderschöne Welt, löst kleine Rätsel und führt vor allem jede Menge Kämpfe. Schwerter und Äxte führt ihr hier mithilfe der Bewegungssteuerung, was richtig Laune macht.

Stormland

1:26 Stormland - Launch-Trailer gibt noch einmal einen Blick auf Insomniacs VR-Abenteuer

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Release: 15. November 2019

Ein grafisch beeindruckendes Sci-Fi-Adventure in VR von den Entwickler*innen von Marvel's Spider-Man. Was auf den ersten Blick wie eine erstklassige Idee anhört, bestätigt diesen Eindruck auch beim Spielen. Stormland wirft euch als Androiden (und ehemaligen Gärtner) mitten in eine Alien-Invasion, die ihr natürlich stoppen müsst.

Der Großteil der Spielwelt ist dabei prozedural generiert und wechselt regelmäßig, wodurch die etwa sechs Stunden lange Kampagne einen hohen Wiederspielwert bietet. Spielerisch kann der Titel vor allem durch kreative Fortbewegungsmittel wie magnetische Haken punkten. Mittlerweile gehört Insomniac sogar fest zu Sony, ein Port auf PSVR 2 ist also durchaus denkbar.

Astro Bot Rescue Mission

1:52 Astro Bot Rescue Mission - Launch-Trailer des VR-Jump'n'Runs

Genre: Jump&Run

Jump&Run Entwickler: Sony Interactive Entertainment Japan Studio

Sony Interactive Entertainment Japan Studio Release: 4. Oktober 2018

Nachdem sich der niedliche Astro Bot mit PSVR und der PS5 zum heimlichen neuen Maskottchen von PlayStation gemausert hat, ist es wirklich schade, dass der kleine Roboter bisher keinen Auftritt im Kosmos von PSVR 2 hinlegen durfte. Das 2018 erschienene Jump&Run Astro Bot Rescue Mission ist sowas wie der inoffizielle Nachfolger eines Minispiels aus The Playroom VR, das dazu diente, neue Spieler*innen in die Besonderheiten von Virtual Reality einzuführen.

Vor allem anderen ist das Spiel aber eine unheimlich spaßige Erfahrung. Wie der Titel schon verrät, begleiten wir Captain Astro Bot hier auf einer Rettungsmission. In fünf verschiedenen Welten sind je zehn weitere Astro Bots gestrandet. In klassischer 3D-Plattformer-Manier müssen wir uns durch die Levels bewegen und kleine Rätsel lösen. Die VR-Technik ist dabei immer wieder kreativ eingesetzt und zeigt, welche Möglichkeiten dadurch geboten werden. Mit der schickeren Grafik und dem verbesserten Tracking von PSVR 2 wäre das Spiel sicher auch heute noch ein Riesenspaß.

Unser Test zum Spiel Astro Bot Rescue Mission im Test - Vorzeigetitel für VR-Skeptiker von Manuel Fritsch

Boneworks

6:30 Boneworks - Gameplay aus dem VR-Spiel mit experimenteller Physik

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: Stress Level Zero

Stress Level Zero Release: 10. Dezember 2019

Auf den ersten Blick sieht Boneworks wie ein unspektakulärer Shooter mit Umgebungsrätseln aus. Interessant ist das Spiel aber vor allem, weil es eher einer kreativen Sandbox mit einer Vielzahl von Möglichkeiten und Physik-Spielereien gibt. Das Gameplay-Material vermittelt davon schon einen guten Eindruck. Ihr könnt die Umgebung und viele Items darin nutzen, um voran zu kommen und Feinde auszuschalten.

Gerade die haptischen Features von PSVR 2 könnten hier voll zur Geltung kommen, da es einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Levels zu absolvieren und ihr viele Kleinigkeiten entdecken und finden könnt, wenn ihr euch genau umschaut.

Welche VR-Titel haben wir vergessen, die ihr euch auf PSVR 2 wünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!