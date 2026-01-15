93 Punkte auf Metacritic: Eines der besten PS5-Horrorspiele ist jetzt supergünstig!

Dieses PS5-Spiel sollte wirklich kein Horror-Fan verpassen.

Lust auf eines der besten Survival-Horrorspiele aller Zeiten? Dann könnt ihr euch jetzt bei MediaMarkt einen PS5-Hit günstig im Angebot sichern, der nicht nur bei uns im GamePro-Test, sondern auch auf Metacritic stolze 93 Punkte kassiert hat – und das sogar in der Gold Edition, die euch das Add-on gleich mitliefert. Hier findet ihr den Deal:

MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich dementsprechend jederzeit ändern. Falls dieser Titel nicht das Richtige für euch ist, könnt ihr bei MediaMarkt gerade übrigens noch ein paar weitere PS5-Spiele günstig abstauben. Hier eine Auswahl:

Survival-Horror vom Feinsten: Das ist der Grusel-Hit für PS5

Schon allein die Schauplätze und das Artdesign machen Resident Evil 4 zu einem tollen Horrorspiel.

Es geht hier um das Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 4, das euch in der Gold Edition neben einem DLC-Paket auch noch die große Erweiterung Seperate Ways mitliefert. Diese erzählt euch die Geschichte aus der Sicht von Ada Wong, die auch im Hauptspiel auftaucht, aber schon lange vor dem Eintreffen von Leon S. Kennedy am Ort des Schreckens ist.

Das Remake lässt den Klassiker mit völlig neuer Grafik, zeitgemäßer Steuerung im Stil eines aktuellen Third-Person-Shooters und auch einigen inhaltlichen Modernisierungen wiederaufleben. Dadurch spielt sich das neue Resident Evil 4 nicht nur flüssiger, auch die schon im Original packende Atmosphäre ist jetzt noch dichter, weil die detailliertere Optik und die neuen Licht- und Schatteneffekte viel mehr aus den gruseligen Schauplätzen herausholen können.

8:30 Resident Evil 4: Separate Ways ist überraschend groß und richtig gut

Autoplay

Resident Evil 4 schickt euch in ein kleines spanisches Dorf, in dem ihr es nicht nur mit den fanatischen Anhängern einer mysteriösen Sekte, sondern auch mit skurrilen Monstern und weiteren Gefahren zu tun bekommt. Euch wird dabei genau die richtige Mischung aus Action, hartem Splatter, aber auch ruhigerem Grusel beim Erkunden der ebenso schauerlichen wie abwechslungsreichen Umgebung geboten, deren Artdesign zum Besten gehört, was die Reihe zu bieten hat.

Die Story rund um eine entführte Präsidententochter ist mit ihren absurden Einfällen eher auf B-Movie-Niveau als hohe Kunst, aber trotzdem oder sogar gerade deswegen äußerst unterhaltsam, wozu auch die hochwertig inszenierten neuen Zwischensequenzen beitragen. Alles in allem ist das Resident Evil 4 Remake also eine klare Kaufempfehlung, und zwar unabhängig davon, ob ihr schon das Original gespielt habt oder den Horror-Meilenstein zum ersten Mal erlebt.