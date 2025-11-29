94 Punkte: Dieses PS5-Rollenspiel ist laut Metacritic sogar besser als Clair Obscur – jetzt bekommt ihr es zum halben Preis im Angebot!

Jetzt gibt's eines der Top-Rollenspiele des letzten Jahres zum Schnäppchenpreis!

Es ist zweifellos eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre: Mit 94 Punkten auf Metacritic schneidet dieser PS5-Hit sogar besser ab als Meisterwerke wie Clair Obscur: Expedition 33 oder Final Fantasy 7 Rebirth (beide 92 Punkte). Jetzt könnt ihr euch das Fantasy-Epos unter anderem bei Amazon günstig im Angebot schnappen, im Vergleich zum UVP von 69,99€ kommt ihr dabei 57 Prozent günstiger weg:

Amazon scheint bei dem Deal mit dem Preis des Konkurrenten MediaMarkt mitgezogen zu sein, wo es das Spiel aktuell im Black-Friday-Angebot gibt. Dementsprechend dürfte das Angebot bestenfalls bis Montag laufen, falls der Vorrat nicht vorher zur Neige geht.

Da die meisten Black-Friday-Angebote noch bis zum 1. Dezember gelten, könnt ihr aktuell übrigens noch viele weitere großartige PS5-Rollenspiele günstig abstauben, darunter auch die erwähnten Hits Final Fantasy 7 Rebirth und Clair Obscur, wobei Letzteres allerdings schon fast ausverkauft ist. Hier ein paar Deal-Tipps:

Politik, Dungeons und Königsmord: Das ist der PS5-Rollenspielhit

Tagsüber seid ihr in Metaphor: ReFantazio oft in der Hauptstadt unterwegs.

Wir sprechen hier von Metaphor: ReFantazio, dem vielleicht besten Rollenspiel aus 2024 (wobei FF7 Rebirth zumindest bei uns noch einen Punkt mehr hatte). Der jüngste Hit der Persona-Macher hat sich das überschwängliche Lob der Kritiker*innen nicht zuletzt durch seine Spielwelt verdient: Ihr werdet in ein Fantasy-Reich geschickt, das schon Anfänge fortschrittlicher Technologie aufweist und architektonisch sowie gesellschaftliche an die frühe Neuzeit erinnert.

Das Reich befindet sich nach der Ermordung des Königs in Aufruhr, zumal der vorgesehene Thronfolger als Mordverdächtiger gilt. Verschiedene Fraktionen versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, was zu vielfältig miteinander verwobenen Geschichten und Quests führt. Mit diesen Fraktionen Kontakte zu knüpfen, ist ein wichtiger Teil des Spiels. Tagsüber macht ihr deshalb Besuche in der Stadt, wobei ihr entscheiden müsst, wie ihr eure begrenzte Zahl an Aktionen einsetzt.

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Autoplay

Trotzdem geht es in Metaphor: ReFantazio natürlich nicht nur um Politik. Ihr zieht auch mit eurer Heldengruppe los, erkundet eine Welt voller Geheimnisse und bizarrer Kreaturen und kämpft euch durch Dungeons. Das Kampfsystem ähnelt dabei stark den rundenbasierten Gefechten der Persona-Reihe. Schwächere Feinde dürft ihr diesmal allerdings auch direkt in Echtzeit niederstrecken, wodurch das Spieltempo noch einmal deutlich flotter ist.

Im Kern bleibt Metaphor: ReFantazio natürlich trotzdem ein echtes JRPG, aber eben ein sehr modernes, das noch dazu durch seine glaubhafte und ungewöhnlich komplexe Welt sowie durch seine packende Story fesselt. Durch den Wechsel des Szenarios und den Wegfall des japanischen Schulalltags, der ein fester Bestandteil der Persona-Spiele ist, ist es auch für diejenigen einen Blick wert, die mit den bisherigen Meisterwerken des Studios Atlus nicht so viel anfangen konnten.