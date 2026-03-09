Großer Tonies-Abverkauf bei Amazon? Haufenweise Figuren richtig günstig!

Bei Amazon startet der Spring Sale und in den Frühlingsangeboten sind auch Toniefiguren und die Toniebox günstig im Angebot! Ich sage euch hier 10 Tonies, die sich aktuell richtig lohnen!

GamePro Deals , Frederic Hamann
09.03.2026 | 20:02 Uhr


Der Amazon Spring Sale aka die Frühlingsangebote stehen vor der Tür. Der Frühlings-Prime Day macht auch Toniefiguren günstiger. Der Amazon Spring Sale aka die Frühlingsangebote stehen vor der Tür. Der "Frühlings-Prime Day" macht auch Toniefiguren günstiger.

Vom 10. März um genau Mitternacht bis zum 16. März um 23:59 Uhr laufen bei Amazon die Spring Deal Days. Es wird Millionen von Angeboten geben, quasi ein Prime Day im Frühling.

Aktuell sind auch richtig viele und richtig gute Tonies supergünstig zu bekommen. Ich zeige euch hier, welche ich euch empfehlen würde.

Hier geht's zu allen Tonies im Sale bei Amazon!

Disney, Pixar, Lieder und Co.: Die besten Toniefiguren, die ihr gerade günstig bekommt!

Hier direkt mal kurz zur Übersicht die aktuell besten Tonies im Angebot bei Amazon, die ihr momentan richtig günstig abstauben könnt:

Toniebox 2 mit 6 Diesney- und Pixar-Tonies zum Vorteilspreis

Die Toniebox 2 kommt auch inklusive Nachtlicht und kann auch interaktiv genutzt werden. Die Toniebox 2 kommt auch inklusive Nachtlicht und kann auch interaktiv genutzt werden.

Die Toniebox 2 ist und bleibt im Kern eine Toniebox: Figur drauf, Sound an. Der große Unterschied ist aber, dass die neue Version deutlich mehr kann: Sie unterstützt Tonieplay mit interaktiven Spielen, bringt einen Gute-Nacht-Modus, einen Sleep-Timer mit Nachtlicht und sogar einen Sonnenaufgangswecker mit.

Dazu kommt, dass die Toniebox 2 laut Hersteller nun schon für Kinder ab 1 Jahr gedacht ist. Außerdem könnt ihr die Box jetzt (endlich!) über USB-C laden, der Akku hält spürbar länger und die App ist beser eingebunden.

Hol dir hier die Toniebox 2 zum Sparpreis bei Amazon!

2026 sollen endlich die Pokémon-Tonys kommen – das wissen wir bisher

Tonies und Pokémon gehen erstmals gemeinsame Sache, und ab Sommer 2026 sollen die ersten Figuren erscheinen. Das ist deshalb so spannend, weil Pokémon schon in meiner Kindheit cool war und die Tonies dazu eigentlich überfällig sind. Pokémon ist ja nach wie vor eine gigantische Marke.

Dieses Jahr sollen auch die Pokémon-Tonies endlich erscheinen und Pikachu ist natürlich auch dabei. Dieses Jahr sollen auch die Pokémon-Tonies endlich erscheinen und Pikachu ist natürlich auch dabei.

Besonders schön ist, dass zum Start nicht irgendwelche Randfiguren kommen, sondern gleich vier absolute Schwergewichte: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Genau die Starterpokémon der ersten Generation von Pokémon, die wir in der Serie oder auf dem Game Boy haben auswählen können.

Bekannt ist aber bereits, dass die Kooperation von einer blitzgelben Toniebox 2 Special Edition im Pikachu-Look begleitet wird und der Start im Kontext des 30. Pokémon-Jubiläums steht. Zu preisen und genauem Release-Datum gibt's allerdings noch keine Infos.

Dennoch: Auf diese Tonies können wir uns freuen!

Hier geht's zu allen Tonies im Sale bei Amazon!
