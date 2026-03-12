Dieses Korea-Tablet gilt als das beste Android-Tablet jemals! Da staunt sogar die Konkurrenz aus China bei diesem Hammerpreis

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Samsung bringt in der Regel immer die besten Android-Tablets auf den Markt. Bei ihrem neusten Modell haben sie für mich keine Ausnahme gemacht.

Ihr sitzt sonntags gemütlich am Küchentisch, schlurft noch mit halbem Auge durch den Morgen und wollt eigentlich nur kurz nach einem Kuchenrezept suchen, weil gleich Besuch kommt. Ihr tippt „Schoko…“ ein – und plötzlich seid ihr wieder in diesem Strudel aus Tabs, Rezeptvarianten, mysteriösen Zutatenlisten und irgendwelchen Blogs, die erstmal fünf Seiten lang erzählen, warum ihre Großtante den Kuchen erfunden hat. Ihr kennt’s.

Genau in solchen Momenten ist das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Goldwert. Es ist ein Tablet, das sich nicht wie ein Tablet anfühlt, sondern eher wie ein kleiner Helfer, der euch den Alltag abnimmt, bevor ihr überhaupt richtig wach seid.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Dünner als ein Collegeblock, stärker als viele Laptops

Wir alle kennen Geräte, die unfassbar gut sind, aber so schwer oder klobig wie ein alter Schulatlas. Man nimmt sie zweimal mit und dann nie wieder, weil’s einfach nervt.

Beim Tab S11 Ultra habt ihr dieses Problem nicht. Es ist gerade mal 5,1 mm dünn. Das ist lächerlich dünn für ein Tablet. Ihr packt es in die Tasche und merkt kaum, dass da was ist. Trotzdem steckt da eine Power drin, die locker mit vollwertigen Laptops mithalten kann. Apps starten schnell, Multitasking läuft geschmeidig und selbst aufwendige Kreativarbeit mit Videos oder Zeichnungen fühlt sich smooth an.

Das neue Kamera-Design macht optisch etwas her, der S Pen hat endlich einen Slot an der Seite und die Farben Gray und Silver wirken nicht nur hochwertig, sondern fühlen sich auch so an. Samsung hat hier echt verstanden, dass ein Premium-Gerät nicht nur schnell, sondern auch praktisch sein muss.

Mit einer Dicke von nurt 5,1mm ist das Tablet eines der schmalsten Modelle auf dem Markt!

Das beste Display, das Samsung je gebaut hat

Jetzt zum Display. Hier schlägt Samsung wieder komplett über die Stränge. Ein 14,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X Panel klingt erstmal nach technischen Buzzwords, aber in echt bedeutet es etwas ganz Simples: Ihr seht alles extrem klar, extrem hell und extrem sauber. Sogar draußen.

Ihr kennt doch diese typische Situation, wenn ihr im Sommer draußen sitzt und versucht, irgendwas auf dem Tablet zu lesen. Ihr haltet das Ding automatisch schräg, schirmt es mit der Hand ab, kneift die Augen zusammen und seht am Ende trotzdem nur euer eigenes Spiegelbild. Mit bis zu 1600 Nits passiert euch das nicht mehr. Das Ding scheint genug Helligkeit raus, dass ihr problemlos weiterschauen könnt und gleichzeitig sieht’s durch die dünnen Ränder einfach richtig edel aus.

Ohne KI geht heutzutage nichts mehr

Kommen wir mal zu dem Punkt, an dem dieses Tablet sich von allen anderen unterscheidet: Galaxy AI in Kombination mit Google Gemini. AI ist inzwischen überall andauernd das große Stichwort, aber oft fragt man sich: „Was bringt mir das eigentlich im Alltag?“

Ihr sitzt auf einer Website, auf der irgendein Gericht auftaucht – sagen wir mal koreanisches Bingsu. Statt jetzt fünf Seiten aufzurufen, um herauszufinden, ob das eher süß wie Vanilleeis oder übertrieben kalt wie mein Humor am Morgen ist, haltet ihr einfach die Seitentaste gedrückt. Daraufhin meldet sich Gemini und ihr fragt: „Wie macht man das? Ist das lecker?“ Und in ein paar Sekunden habt ihr die Infos vor euch.

Die AI macht ein Tablet erst wirklich smart. Ein Gerät, das Inhalte versteht, Fragen beantwortet, euren Schreibstil trifft, Bilder generiert und Inhalte live übersetzt, hebt das komplette Nutzungserlebnis für Tablets massiv an. Ihr spart euch Zeit, Nerven und unnötige Klicks. Das Gerät nimmt euch Aufgaben ab, die ihr sonst selbst rumfummeln müsstet.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!