Die schönste Open World, die ich je gespielt habe, ist gerade supergünstig - noch schöner ist die Story!

Ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Spielen und große Open-World-Spiele sind mir da fast ein Graus. Diese Reihe jedoch hat mich mitgerissen wie nur wenige. Und die Open World ist wunderschön.

GamePro Deals , Frederic Hamann
12.03.2026 | 21:40 Uhr


Ich habe nicht mehr viel Zeit für Games, aber diese zwei Spiele haben mich sehr in ihren Bann gezogen. Die Open World ist unfassbar schön, die Story noch besser. Ich habe nicht mehr viel Zeit für Games, aber diese zwei Spiele haben mich sehr in ihren Bann gezogen. Die Open World ist unfassbar schön, die Story noch besser.

Mit Familie, Haus, Garten, Hund, Arbeit und den restlichen Dingen des Lebens bleibt mir kaum mehr Zeit zum Zocken. Zwei Spiele jedoch waren für mich echte Ausnahmen in den letzten Jahren: Die Open World gehört zu den schönsten, die ich je gesehen habe.

Doch noch viel mehr hat mich die Story fasziniert. Jetzt sind beide Teile in den Frühlingsangeboten bei Amazon (10. - 16. März) reduziert und ich kann euch nur raten: Tut euch den Gefallen und spielt sie!

Eines der schönsten und packenden Open-World-Spiele, das ich je gespielt habe

Wenn ich ein großes Spiel mal wirklich komplett durchspiele und mir diese Zeit nehme, dann ist das quasi die größte Adelung, die ich einem Game verleihen kann. In den letzten Jahren ging mir das wirklich nur bei ganz, ganz wenigen Titeln so. Einer war Kingdom Come 2: Deliverance, das immersiver ist als jedes andere Spiel, das ich kenne.

Aber es geht hier eben nicht um Kingdom Come 2. Es geht um zwei Open-World-Spiele, deren Grundidee fürchterlich doof klingt, die aber so unfassbar gut umgesetzt wird, dass ich mich schon jetzt tierisch auf Teil 3 freue.

Horizon: Zero Dawn und Forbidden West sind einfach tolle Spiele

Video starten 3:57 Horizon 2: Forbidden West - Ankündigungs-Trailer zeigt Aloys Rückkehr auf PS5

Die Horizon-Reihe um Aloy erzählt von einer düsteren Zukunft: Die Menschen leben technologisch nicht einmal auf dem Niveau der Antike auf einer Erde, die von Maschinentieren bevölkert ist. Was völlig absurd klingt, ist nicht einfach nur eine Kulisse, die Roboter und Bogenschießen vereinen soll, es ist die Grundlage für eine fantastisch erzählte Story.

Progatonistin Aloy ist den Autoren extrem gut gelungen. Sie ist sympathisch, nahbar, mutig, entschlossen und hat trockenen Humor. Klasse! Gute weibliche Charaktere sind viel zu selten in solchen Spielen.

Die Grafik beider Teile ist wunderschön, farbenprächtig und wahnsinnig stimmig. Insbesondere die Lichtstimmungen tauchen die weiten Landschaften immer wieder in goldrot oder flimmernde Hitzeschleier. Toll! Teil 2 legt aber nochmal ordentlich eine Schippe drauf.

Horizon: Zero Dawn hat die Story-Messlatte hoch gelegt

Robter in Tierform? Das klingt total doof, seien wir ehrlich. Doch die Hintergrundgeschichte hierzu ist tiefgründig und extrem gut erzählt. Robter in Tierform? Das klingt total doof, seien wir ehrlich. Doch die Hintergrundgeschichte hierzu ist tiefgründig und extrem gut erzählt.

Zurück nochmal zur Story: Ich hatte die Horizon-Spiele lange ignoriert, eben weil ich die Ausgangslage Steinzeit, aber mit Robotern so bekloppt fand. Nach einigen Empfehlungen und nach Lesen des GamePro-Tests holte ich es mir dann doch.

Die Story braucht einige Zeit, um so richtig in Fahrt zu kommen, aber dafür macht das Game an vielen Stellen alles richtig: Das Gameplay mit dem Bogen macht unheimlich viel Spaß, ist aber gleichzeitig fordernd, da manche Maschinen wirklich mächtig sind. Gleichzeitig wird die Atmosphäre hochgehalten: Wenn ich in alten Ruinen Aufnahmen längst verstorbener Menschen der Vorwelt höre, dann hat das Gänsehautmomente in sich.

Die Horizon-Spiele sind in ihrer Klasse herausragend. Schön, toll erzählt und sie machen eine Menge Spaß. Für mich sind sie daher nach wie vor ein sagenhaft guter Tipp.

Schnapp dir hier den ersten Teil! Hol dir hier Teil 2 bei Amazon!
