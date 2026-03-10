Xiaomi will mit ihrer wunderschönen Smartwatch bei den Amazon Frühlingsangeboten richtig angeben!

Die Xiaomi Watch S4 ist für mich persönlich die wohl schönste Smartwatch, die es derzeit auf dem Markt gibt. Wenn man sich auch noch den Preis anschaut, gibt es keinen Grund, sie nicht in den Warenkorb zu schmeißen.

In der Tech-Bubble haben doch mittlerweile echt alle komplett den Faden zur Realität verloren. Da blättern Leute ernsthaft den Gegenwert eines halben Monatsgehalts für eine Smartwatch auf den Tisch, nur um sich einen leuchtenden Mini-Computer ans Handgelenk zu dübeln. Und wofür? Damit das Ding dann im Minutentakt panisch vibriert. Technik soll unser Leben gefälligst leichter machen und uns nicht noch zusätzlich nerven! Die Xiaomi Watch S4 macht genau das Gegenteil und genau deshalb liebe ich sie.

"Old Money"-Vibe für den schmalen Taler

Billige Plastik-Bomber am Handgelenk sehen halt leider oft super schnell peinlich und nach Kaugummiautomat aus. Wir alle verlangen den "Old Money"-Look, wollen dafür aber natürlich nicht gleich Privatinsolvenz anmelden.

Die S4 kommt da mit ihrer edlen Edelstahl-Lünette richtig schick. Das Teil könnt ihr bedenkenlos im Gym vollschwitzen, aber eben auch abends beim fancy Date oder im Büro zum Hemd tragen, ohne dass es aussieht, als hättet ihr euch ein Spielzeug umgeschnallt. Obendrauf gibt's hunderte Watchfaces, so ist für jeden Geschmack und jede Situation etwas dabei.

Die S4 Rainbow Edition sieht einfach nur wunderschön aus. Wem das zu viel ist, kann auch auf die Standard-Farben zurückgreifen.

Gesundheits-Check ohne einen Termin ausmachen zu müssen

Wir machen uns ja gerne mal selbst was vor und denken, wir sind die absoluten Maschinen, obwohl wir innerlich eigentlich schon komplett auf dem Zahnfleisch kriechen. Oder wir googeln nachts um halb drei irgendwelche Symptome und schieben direkt die wildesten Panikattacken. Die Watch S4 nimmt euch diese Angst etwas.

Das Ding misst euren Puls, die Sauerstoffsättigung und nimmt eure Schlafqualität extrem genau unter die Lupe. Wenn ihr morgens aus dem Bett fallt und euch fühlt, als hätte euch der Nachtbus überrollt, zeigt euch die Uhr schwarz auf weiß, was Phase ist: "Null Tiefschlaf und viel zu viel Stress, mein Freund."

Das ersetzt natürlich keine ärztliche Diagnose, aber es ist eine ehrliche Basis, um vielleicht endlich mal einen Gang runterzuschalten. Echte Self-Care fängt eben genau da an, wo man erst mal peilt, was im eigenen Körper überhaupt abgeht.

Ihr habt bei der S4 eine vergleichsweise große Auswahl an verschiedenen Farben und Armbändern.

Die größte Sorge (der Akku) ist hier keine Sorge mehr

Eine Uhr, die nach popeligen 24 Stunden schon wieder den Geist aufgibt, ist in meinen Augen eigentlich nur teurer Elektroschrott. Die Watch S4 lacht da nur müde und hält bei normaler Nutzung mal eben völlig entspannte 15 Tage durch. Zieht euch das mal rein: Zwei fette Wochen absolute Ruhe im Karton! Ihr könnt das Ladekabel quasi gedanklich komplett aus eurer Birne streichen. Und wenn es dann doch mal eng wird: Fünf Minuten an der Dose reichen schon wieder für zwei komplette Tage Laufzeit. Das heißt: Wenn ihr morgens merkt "Oh Mist, Akku komplett leer", stöpselt ihr das Ding einfach kurz an, während ihr euch die Beißerchen putzt, und die Kiste läuft wieder das komplette Wochenende durch. Absoluter Gamechanger!

