Günstiger gibt's den Xbox Controller nirgends: Original-Gamepad jetzt in allen Farben im Amazon Black Friday-Angebot abstauben!

Den Microsoft Xbox Wireless Controller gibt es jetzt bei Amazon endlich mal wieder günstig im Sonderangebot, und zwar in allen verfügbaren Farben! Auch der Xbox Elite Controller ist reduziert.

20.11.2025 | 10:44 Uhr


Bei Amazon und auch bei MediaMarkt könnt ihr euch den Microsoft Xbox Controller jetzt in verschiedenen Farben günstiger schnappen. Bei Amazon und auch bei MediaMarkt könnt ihr euch den Microsoft Xbox Controller jetzt in verschiedenen Farben günstiger schnappen.

Der Amazon Black Friday Sale hat begonnen und eine Menge Gaming-Deals mitgebracht, zu denen neben zahlreichen Spielen auch Hardware und Zubehör gehören. So könnt ihr jetzt beispielsweise den Microsoft Xbox Wireless Controller günstig abstauben. Bei den Varianten in Schwarz und Weiß bekommt ihr 31 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP, günstiger findet ihr sie laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo:

Microsoft Xbox Controller jetzt im Amazon-Angebot abstauben!

Die bunten Versionen sind zwar ein paar Euro teurer, aber ebenfalls stark reduziert. Falls ihr es auf eine bestimmte Farbe abgesehen habt, solltet ihr euch übrigens besser beeilen. Zwar gelten die Angebote theoretisch noch bis zum 1. Dezember, in der Praxis sind die ersten Modelle bei solchen Amazon-Aktionen jedoch meist sehr schnell ausverkauft.

Alternativ könnt ihr die Angebote derzeit allerdings auch beim Konkurrenten MediaMarkt finden. Dort sind sogar ein paar der besonders begehrten Special Editions reduziert. Wie bei Amazon gilt jedoch auch dort: Die besten Deals könnten schnell weg sein. Hier findet ihr die Deals:

Xbox Controller im MediaMarkt Black Friday Sale schnappen!

Auch Xbox Elite Controller im Angebot!

Bei der Core Edition des Microsoft Xbox Elite Controllers Series 2 ist das Zubehör zwar deutlich sparsamer, ansonsten gibt es aber keine Unterschiede zur normalen Version. Bei der Core Edition des Microsoft Xbox Elite Controllers Series 2 ist das Zubehör zwar deutlich sparsamer, ansonsten gibt es aber keine Unterschiede zur normalen Version.

Falls euch der normale Xbox Controller nicht gut genug ist und ihr nach einem High-End-Gamepad sucht, könnt ihr übrigens auch den Microsoft Xbox Wireless Controller Series 2 im Angebot abstauben. Besonders stark reduziert ist dabei die ohnehin schon vergleichsweise günstige Core Edition, bei der ihr jetzt 33 Prozent Rabatt bekommt. Aber auch die normale Version von Microsofts bestem Xbox-Controller liegt derzeit deutlich unter dem UVP:

Der Core Edition des Xbox Elite Controllers fehlt der Großteil des Zubehörs, das die normale Version mitliefert. Dazu gehören auch die Paddles für die Rückseite, die man aber separat nachkaufen kann. Ansonsten sind die beiden Versionen des Controllers baugleich und unterscheiden sich nur in der Farbe.

Microsoft Xbox Controller jetzt im Black-Friday-Angebot sichern!
