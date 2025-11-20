Vom Kindle bis zum Fire TV Stick 4K: MediaMarkt reduziert die Amazon-Eigenmarken gerade rigoros!

MediaMarkt lockt mit starken Preisen für Amazon-Produkte.

Dass Amazon den Black Friday nicht komplett alleine dominiert, das ist, denke ich, jedem klar. MediaMarkt startet seine Angebote meistens sogar noch vor dem Online-Riesen und hat zum Teil sogar bessere Deals zu bieten. Bei den jetzt gestarteten Angeboten zeigt sich aber: Amazon und MediaMarkt müssen nicht nur Konkurrenten sein, sondern können sich wunderbar ergänzen, denn jetzt sind viele Amazon-Produkte bei MediaMarkt auf Preis-Talfahrt.

Schnappt euch jetzt den wahrscheinlich besten E-Reader im Angebot

So sehr ich auch das Gefühl eines frisch gedruckten Buches liebe, ein E-Reader ist einfach praktisch und spart nicht nur Platz und Gewicht, sondern auch Geld, da E-Books meistens günstiger sind als ihre analogen Counterparts. Und Amazon hat mit dem Kindle Paperwhite Signature Edition einen E-Reader im Sortiment, der in vielen Bereichen neue Maßstäbe gesetzt hat.

Den Kindle Paperwhite Signature Edition könnt ihr auch kabellos aufladen.

Sei es bei der Geschwindigkeit, dem Frontlicht, das sich automatisch an die Umgebungshelligkeit anpasst, oder dem Display, das größer ist, als beim Standard-Kindle. Bei der Signature Edition kommen noch die Möglichkeit dazu, es auch kabellos aufzuladen (die passende Ladestation ist separat erhältlich) und mehr interner Speicherplatz. Wer lieber einen noch etwas kompakteren E-Reader haben will, der kann zum günstigeren Standard-Kindle greifen, der bei MediaMarkt ebenfalls reduziert ist.

Ein starkes Preis-Leistungs-Tablet mit über 50% Rabatt

Das Amazon Fire HD 10 kann mehr, als man vielleicht glaubt. Filme gucken, das eine oder andere Spiel zocken oder schnell mal eine wichtige Mail beantworten. All das geht dank dem verbauten Octa Core-Prozessor leicht und flüssig von der Hand und die 13 Stunden Akkulaufzeit lassen auch auf den langwierigsten Zugfahrten keine Langeweile aufkommen.

Amazon Tablets sind für ihre starke Preis-Leistung bekannt.

Bei MediaMarkt bekommt ihr das Fire HD 10 gerade mit 54 % Rabatt, damit liegt das Tablet jetzt weit unter 100€ und hat sich den Namen Schnäppchen, in meinen Augen, mehr als verdient.

Bedenkenlos in 4K streamen für absurd wenig Geld mit dem Amazon Fire TV Stick

Als jemand, der schon mehrere große Rabattaktionen wie Black Friday oder den Amazon Prime Day verfolgt hat, kann ich aus Erfahrung sagen: Der Amazon Fire TV Stick ist eigentlich immer reduziert und ein jedes Mal ein großer Verkaufsschlager. Auch bei MediaMarkt. Neben der normalen Variante bekommt ihr den meisten Rabatt für den Fire TV Stick 4K Select.

Der Amazon Fire TV Stick Select kostet am Black Friday nur noch die Hälfte.

Das ist eine etwas abgespeckte Version des normalen Fire TV Sticks mit weniger internem Speicher, einem anderen Betriebssystem, mit etwas weniger Auswahl und einem etwas geringeren Arbeitsspeicher. Dafür ist er wesentlich günstiger und durch die fast 50 % Rabatt lohnt er sich zur Black Week noch einmal mehr.