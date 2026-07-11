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96 Punkte auf Metacritic: Open-World-Meilenstein bekommt bald eine Switch 2-Neuauflage!

Eines der besten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten kommt bald mit einer Neuauflage für Nintendo Switch 2 zurück, die eine ganze Reihe von neuen Inhalten mitbringt.

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GamePro Deals
11.07.2026 | 10:04 Uhr


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Eines der besten Open-World-Spiele dieser Generation kommt endlich auch auf eine Nintendo-Konsole. Eines der besten Open-World-Spiele dieser Generation kommt endlich auch auf eine Nintendo-Konsole.

Schon bald, nämlich am 28. August, kommt das wohl beste Action-Rollenspiel dieser Generation (96 Punkte auf Metacritic!) auf die Nintendo Switch 2, und zwar nicht mit einer einfachen Portierung, sondern mit einer neuen, erweiterten Version. Bei Amazon könnt ihr die Neuauflage des Open-World-Hits jetzt mit der üblichen Preisgarantie vorbestellen. Falls das Spiel vor dem Release günstiger wird, zahlt ihr also automatisch den besten Preis.

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Alternativ könnt ihr die neue Switch 2-Version auch bereits bei MediaMarkt und Saturn bestellen, wie bei Amazon bekommt ihr dort ebenfalls eine Preisgarantie und kostenlosen Versand:

Das bietet die Switch 2-Version des Action-Rollenspiel-Hits!

Video starten 0:42 Elden Ring für die Hosentasche - Das bockschwere Rollenspiel kommt für die Switch 2

Es geht hier natürlich um Elden Ring, das laut internationalen Kritiken beste Spiel dieser Konsolengeneration neben Baldur's Gate 3. Für die Switch war der Soulslike-Meilenstein noch technisch zu anspruchsvoll, aber auf der Switch 2 soll es nun klappen, die morbide und düstere, aber auf ihre Weise dennoch wunderschöne Open World auch im Handheld-Format flüssig darzustellen.

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Es handelt sich aber nicht um eine einfache Portierung: Elden Ring kommt in der sogenannten „Tarnished Edition“ auf die Nintendo Switch 2. Diese bringt neben dem Hauptspiel auch die umfangreiche Erweiterung Shadow of the Erdtree mit und bietet außerdem ein paar weitere Extras: Ihr bekommt zwei neue Charakterklassen (den Knight of the Ides und den Heavily Armored Knight) sowie zusätzliche Rüstungen und Skins.

Die mysteriöse und atmosphärische Open World hebt Elden Ring von anderen Soulslike-Spielen ab. Die mysteriöse und atmosphärische Open World hebt Elden Ring von anderen Soulslike-Spielen ab.

Ansonsten wird natürlich auch die Switch 2-Version von Elden Ring wieder all die bekannten Qualitäten bieten, darunter die spektakulären Bosskämpfe, die geheimnisvolle Spielwelt und die erstaunlich flexible Charakterentwicklung, die ganz verschiedene Spielweisen erlaubt. Obwohl der Schwierigkeitsgrad knallhart ist, ist Elden Ring übrigens nicht so frustrierend wie manch andere Soulslikes, da sich schwere Gegner durch die Open World erst mal umgehen lassen. Außerdem könnt ihr euch im Koop Hilfe holen.

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