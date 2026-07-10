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Rollenspiel-Meisterwerk von 1993: Bildhübsche PS5-Fortsetzung jetzt günstig schnappen!

Die PS5-Fortsetzung einer berühmten Rollenspiel-Reihe der 90er könnt ihr euch jetzt günstig sichern, das märchenhaft schöne Fantasy-Abenteuer gibt es gerade im Top-Angebot!

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GamePro Deals
10.07.2026 | 17:04 Uhr


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Dieses PS5-Spiel bringt eine klassische Rollenspielreihe mit märchenhaft schöner Grafik zurück. Dieses PS5-Spiel bringt eine klassische Rollenspielreihe mit märchenhaft schöner Grafik zurück.

Gerade könnt ihr euch die PS5-Fortsetzung einer großen Rollenspielreihe der 90er günstig im Angebot schnappen: Das märchenhafte Fantasy-Abenteuer, das im PlayStation Store aktuell 69,99€ kostet, bekommt ihr bei Amazon jetzt schon für 24,59€, also stattliche 65 Prozent günstiger. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Fantasy-Rollenspiel für PS5 jetzt günstig abstauben!

Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Rollenspiele günstiger abstauben. Hier nur ein paar Beispiele:

Prachtvolle Rückkehr einer Rollenspiel-Legende: Das ist das Fantasy-Abenteuer für PS5!

Die farbenfrohe Fantasy-Welt erkundet ihr manchmal sogar aus der Luft. Die farbenfrohe Fantasy-Welt erkundet ihr manchmal sogar aus der Luft.

Bei dem günstigen Fantasy-Rollenspiel handelt es sich um Visions of Mana, den jüngsten Teil der Mana-Reihe, die in den 90ern insbesondere durch Secret of Mana von 1993 berühmt geworden ist. Nach Dawn of Mana von 2006 wurde es mit Ausnahme von Mobile-Ablegern und Neuauflagen der alten Spiele jedoch still um die Reihe, bis Square Enix sie endlich mit einem modernen 3D-Rollenspiel und bildhübscher Grafik auf PS5 fortgesetzt hat.

Nachfolger einer Rollenspiel-Legende jetzt günstig für PS5 schnappen!

Visions of Mana setzt dabei auf einen bunten Bilderbuch-Look, der hervorragend zu der idyllischen, märchenhaften Fantasy-Welt passt. Die Erkundung dieser Welt mit ihren eindrucksvollen Schauplätzen und vielen kleinen Geheimnissen ist das Highlight des Spiels. Zwar handelt es sich nicht um eine richtige Open World, aber es gibt trotzdem viele offene Gebiete, in denen ihr euren Forscherdrang ausleben könnt.

Video starten 8:21 Visions of Mana - Test-Video zur Rückkehr des Rollenspiel-Klassikers

Spielerisch bleibt Visions of Mana seinen traditionellen JRPG-Wurzeln treu und schickt euch in rundenbasierte Taktikkämpfe, in denen ihr stets mit einer ganzen Gruppe von Helden antretet. Zu Beginn mag das Kampfsystem dabei noch reichlich simpel erscheinen, doch mit der Zeit entwickelt sich durch das Freischalten neuer Fähigkeiten eine erstaunliche Komplexität. Zu einem schweren Spiel wird Visions of Mana dadurch aber nicht, ihr könnt euch auf eine recht entspannte Spielerfahrung einstellen.

Die Story wärmt leider ein bisschen viele Fantasy-Klischees auf, doch obwohl sie nicht allzu viele Überraschungen bietet, kann sie doch immerhin mit sympathischen Charakteren punkten, die uns schnell ans Herz wachsen. Auch wenn es insgesamt nicht zu einem neuen Meisterwerk vom Schlag eines Secret of Mana reicht, ist Square Enix damit eine würdige Fortsetzung gelungen, die trotz völlig neuer Optik eine Menge nostalgischen Charme versprüht.

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