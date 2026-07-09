Assassin's Creed Black Flag Resynced schon jetzt günstig: Top-Deal zum Release des Open-World-Hits gestartet!

Das Assassin's Creed Black Flag Remake gibt's schon heute in einem echten Top-Angebot!

Pünktlich zum Release von Assassin's Creed Black Flag Resynced hat Otto ein echtes Top-Angebot gestartet: Bei dem Händler bekommt ihr das Remake des Open-World-Spiels jetzt in der Launch Edition für PS5 (die einige Extras wie eine physische Landkarte und ein Artbook mitliefert) zusammen mit dem Sony DualSense PS5-Controller in der zum Spiel passenden schwarzen Version in einem günstigen Bundle:

Im Vergleich zum UVP spart ihr durch das Paket rund 35€, was für ein Top-Spiel, das heute erst erscheint und weltweit hohe Wertungen eingesammelt hat (zum Beispiel 88 Punkte im GamePro-Test), schon eine ganze Menge ist. Offiziell soll der Deal noch bis nächsten Dienstag laufen, solche Angebote sind bei Otto jedoch oft recht schnell ausverkauft. Zudem ändert der Händler auch ganz gern mal nachträglich den Preis. Es ist deshalb besser, ihr lasst euch nicht zu viel Zeit.

Wie gut ist das Remake von Assassin's Creed Black Flag?

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Autoplay

Unsere GamePro-Tester haben Assassin's Creed Black Flag Resynced als ein „fast perfektes Remake“ bezeichnet. Das liegt daran, dass es den Open-World-Klassiker nicht einfach nur mit neuer, wunderhübscher Grafik wiederaufleben lässt, sondern ihm auch noch einige neue Inhalte hinzufügt. Ihr bekommt zusätzliche Missionen, die euch mehr über beliebte Charaktere verraten, und es werden sogar einige ganz neue Charaktere eingeführt.

Auch das Gameplay wurde überarbeitet und modernisiert. So kann der Protagonist jetzt endlich immer schleichen und das Kampfsystem, das zwar schon im Original hübsch aussah, aber noch recht simpel war, ist komplexer geworden und wurde an jenes aus Assassin's Creed Shadows angepasst. Die etwas nervigen Beschattungs-Missionen wurden entschärft: Diese sind nun nicht mehr sofort gescheitert, sobald wir entdeckt werden. Wir können stattdessen flüchten oder kämpfen.

Ansonsten behält das Remake mit einer Mischung aus Schiffsschlachten und dem bekannten Attentäter-Gameplay der Assassin's-Creed-Reihe sowie mit der tollen Piraten-Atmosphäre all die Qualitäten bei, die schon das Original zum besten Piratenspiel und zu einem der besten Open-World-Spiele seiner Zeit gemacht haben. Es hat nur eine Schwäche: Weil wir mehr spielerische Möglichkeiten haben als damals, die Gegner aber nicht im gleichen Maße stärker geworden sind, ist es manchmal zu leicht.