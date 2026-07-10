Resident Evil Requiem ist gerade bei Amazon stark reduziert!

Löst das Geheimnis hinter Racoon City und dem T-Virus in Resident Evil Requiem!

Ihr habt die früheren Resident Evil-Teile geliebt oder wollt endlich in das Horror-Franchise einsteigen? Dann ist jetzt der richtige Moment dafür, denn bei Amazon ist Resident Evil Requiem derzeit günstiger und das sogar für die Nintendo Switch 2, die Playstation 5 und die Xbox Series X. Da man aber nie weiß, wie lange die Angebote bei Amazon bestehen, solltet ihr wohl besser schnell sein!

Worum geht's in Resident Evil Requiem?

Fans der Reihe kennen diesen Ort, denn es geht zurück nach Racoon-City. Es handelt sich hierbei um eine Stadt im mittleren Westen der USA. Hier war einst der Hauptsitz des internationalen Pharma-Riesen namens Umbrella. Doch nach einem Zombieausbruch im Jahr 1998 wurde die Stadt kurzerhand durch einen Raketenabwurf zerstört, um die Infektion einzudämmen.

Requiem war der für mich erste Resident Evil-Teil und dadurch hab ich Lust auf mehr!

Im Jahre 2026 – also 28 Jahre nach dem Vorfall – kehren wir jetzt also zurück nach Racoon City! Die beiden Hauptcharaktere in dem neuen Resi-Teil sind Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft, die wir abwechselnd in verschiedenen Szenen spielen. Dabei erwarten euch in Leons Szenen actionreiche Kämpfe und Verfolgungen, während ihr mit Grace umherschleicht und kleine Rätsel löst oder Gegenstände sucht. Dabei müsst ihr aber stets auf der Hut sein oder sogar vor Monstern flüchten – klassischer Survival-Horror eben!

Ein irrer Wissenschaftler und ein inaktives Virus!

Alles beginnt, als Grace einen vermeintlichen Auftrag bekommt und so in das Hotel gelockt wird, in dem viele Jahre zuvor ihre Mutter Alissa Ashcroft ermordet wurde. Doch schnell entpuppt sich das als Falle und Grace wird in eine Nervenanstalt verschleppt. Hier trifft sie nicht nur auf den verrückten Wissenschaftler Gideon, sondern auch auf furchteinflößende Kreaturen.

2:31 Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr

Autoplay

Leon hingegen hat ein ganz anderes Interesse: Er sucht ein Heilmittel für das inaktive T-Virus, das in ihm schlummert. Dabei kreuzen sich die Wege von ihm und Grace, da alles auf Victor Gideon zurückzulaufen scheint. Mehr will ich euch aber über die Geschichte nicht spoilern, erlebt es am besten einfach selbst!

Ich selbst hab mich auch zum ersten Mal dieses Jahr an ein Resident Evil-Spiel herangewagt, da ich sonst kein großer Horror-Fan bin (ich kann es auch nur spielen, solange es hell draußen ist!). Trotzdem muss ich sagen, dass mich das Spielkonzept total gecatcht hat und ich kann es allen Neulingen sehr ans Herz legen, der Spielereihe eine Chance zu geben! Wie bereits erwähnt, könnt ihr gerade auch richtig sparen und euch Resident Evil Requiem für die Nintendo Switch 2, die Playstation 5 oder die Xbox Series X sichern!