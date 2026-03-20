96 Punkte auf Metacritic: Diesen Rollenspiel-Meilenstein gibt's für PS5 jetzt richtig günstig!

Dieses Action-RPG ist eines der besten PS5-Spiele überhaupt.

Jetzt könnt ihr euch ein großes Open-World-Spiel, das laut Metacritic mit 96 Punkten das beste PS5-Spiel aller Zeiten ist, günstig im Sonderangebot schnappen. Das Rollenspiel-Meisterwerk bekommt ihr bei Amazon momentan für die Hälfte des Preises, den ihr im PlayStation Store bezahlen müsstet. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler nicht, er könnte also jederzeit wieder enden. Hier findet ihr ihn:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere große PS5-Rollenspiele günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Knallhart, düster & einfach wundervoll: Das ist der Rollenspiel-Meilenstein für PS5!

Die Welt von Elden Ring hat eine Menge faszinierender Schauplätze zu bieten.

Es geht hier natürlich um Elden Ring, eines von nur zwei PS5-Spielen, das auf Metacritic einen Score von 96 Punkten erreicht (das andere ist Baldur's Gate 3). Auch in unserem Test hat der Soulslike-Hit, mit dem From Software nach Dark Souls, Bloodborne und Sekiro erstmals den Schritt zur Open World gewagt hat, hervorragend abgeschnitten: Wir haben 94 Punkte vergeben.

Sowohl spielerisch als auch stilistisch schließt Elden Ring sehr eng an die Dark-Souls-Reihe an. Ihr bekommt wieder eine düstere, fast ausgestorben wirkende Welt mit fantastischem Artdesign, deren Geheimnisse und Geschichten sich nur dann erschließen, wenn man sie aufmerksam erforscht und die einzelnen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammensetzt (oder sich die zahlreichen Interpretationen im Netz durchliest, was man aber erst nach dem Spielen tun sollte).

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Autoplay

Natürlich hat auch Elden Ring wieder einen hohen Schwierigkeitsgrad mit ebenso spektakulären wie knallharten Bosskämpfen. Durch die Open World ist es aber weniger frustrierend als viele andere Soulslikes, weil man Bosse, die man gerade einfach nicht schafft, auch erst mal umgehen und für später aufheben kann. Obwohl der Fokus weiterhin auf Nahkampf liegt, sind diesmal zudem andere Spielstile wie Fernkampf mit Magie ebenfalls möglich, was das Experimentieren mit ganz unterschiedlichen Taktiken erlaubt.

Deshalb ist Elden Ring, so gnadenlos es manchmal auch erscheinen mag, gar nicht mal so schlecht für Neulinge im Soulslike-Genre geeignet, zumal ihr im Notfall auch noch die Möglichkeit habt, euch im Online-Koop Hilfe zu holen. Zudem würden wir euch schon aufgrund seiner hohen spielerischen Qualität und seiner faszinierenden Welt empfehlen: Wenn ihr euch auch nur an ein einziges Soulslike-Spiel heranwagen wollt, sollte es auf jeden Fall dieses sein!