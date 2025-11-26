  • Anzeige

97 Punkte auf Metacritic: Eines der besten PS2-Spiele ist zurück – PS5-Remake jetzt zum Top-Preis im Black-Friday-Angebot sichern!

Ein echter PS5-Klassiker ist in diesem Sommer auf PS5 zurückgekehrt. Die Neuauflage des gefeierten Spiels könnt ihr euch jetzt schon günstig im Black Friday Sale schnappen.

GamePro Deals
26.11.2025 | 14:31 Uhr


Nach 24 Jahren ist dieser PlayStation 2-Klassiker auf die PS5 zurückgekehrt und kurz nach Release schon günstig im Angebot. Nach 24 Jahren ist dieser PlayStation 2-Klassiker auf die PS5 zurückgekehrt und kurz nach Release schon günstig im Angebot.

Einen der größten PS2-Klassiker gibt’s jetzt günstig im PS5-Remake: Das Spiel aus 2001, das im Original auf Metacritic bei 97 Punkten steht, könnt ihr euch jetzt in der Neuauflage zusammen mit dem Nachfolger für nur 23,99€ (UVP: 49,99€) bei Amazon im Black-Friday-Angebot schnappen – und das, obwohl die Remakes erst im Sommer 2025 erschienen sind. Hier findet ihr sie:

PS5-Remake eines Klassikers jetzt im Top-Angebot schnappen!

Alternativ könnt ihr auch die Version für Nintendo Switch genauso günstig bekommen. Viele andere PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale sind übrigens schon ausverkauft, einige Highlights könnt ihr aber momentan noch abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Amazon Black Friday 2025: PS5-Angebote im Überblick

PS2-Klassiker sind zurück: Das bieten die PS5-Neuauflagen!

An kreativen und abwechslungsreichen Skateparks besteht in Tony Hawks Pro Skater 3+4 kein Mangel. An kreativen und abwechslungsreichen Skateparks besteht in Tony Hawk's Pro Skater 3+4 kein Mangel.

Es geht hier um Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, das die beiden Klassiker mit 97 und 94 Punkten auf Metacritic wiederaufleben lässt. Die beiden Hits, die fraglos zu den besten Skateboard-Spielen aller Zeiten gehören, bekommt ihr mit stark verbesserter Grafik sowie mit ein paar neuen Inhalten und spielerischen Anpassungen geliefert. So gibt es jetzt plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu 8 Personen und ein neues New Game+.

Zwei der besten PS2-Spiele jetzt für PS5 im Black Friday Sale abstauben!

Allein schon durch die insgesamt 19 enthaltenen Kurse, die sehr abwechslungsreich und teils auch erstaunlich groß sind und die euch von San Francisco bis Tokyo um die ganze Welt führen, wird euch eine Menge Inhalt geboten. Falls euch das noch nicht reicht, könnt ihr im ebenfalls neuen Create-A-Park-Modus eure ganz eigenen Regeln und Ziele für die Skateparks festlegen.

Video starten 15:04 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 im Test: Ein Brett, das nicht jeden Fan happy machen kann

Im Kern bieten die Neuauflagen wieder das schon aus den Vorgängern bekannte Prinzip: Im Hauptmodus müsst ihr in nur zwei Minuten möglichst viele Tricks und Kombos ausführen, um Highscores zu knacken. Der vierte Teil, der im Original noch einen ungewöhnlichen, auf Quests basierenden Ansatz verfolgt hatte, wurde dabei an das Spielprinzip der Vorgänger angepasst.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 jetzt günstig für PS5 & Switch schnappen!
