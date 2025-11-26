  • Anzeige

Wer hat den Affen in den Palast gelassen? Dieses offizielle LEGO-Brettspiel ist am Black Friday zum Tiefstpreis zu haben!

Wer sich nicht damit zufriedengeben will, normale LEGO-Sets aufzubauen und sie sich anschließend ins Regal zu stellen, der sollte einen Blick auf das offizielle LEGO-Brettspiel werfen, in dem ihr noch sehr kreativ werden könnt.

Elias Mohr, GamePro Deals
26.11.2025


Klemmbaustein für Klemmbaustein baut ihr in diesem LEGO-Brettspiel den Affenpalast auf. Klemmbaustein für Klemmbaustein baut ihr in diesem LEGO-Brettspiel den Affenpalast auf.

Es gab in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen von LEGO, ein Brettspiel mit ihren Klemmbausteinen auf den Markt zu bringen, aber die Ergebnisse waren alle eher mittelprächtig. Bis letztes Jahr LEGO Monkey Palace erschien und große Begeisterung entfachte. Endlich gibt es ein Brettspiel, was die LEGO-Steine und das Bauen mit ihnen sinnvoll in eine Spielmechanik integriert. Zum Black Friday ist das Spiel jetzt günstiger, als jemals zuvor!

Holt euch das LEGO-Brettspiel jetzt zum Tiefstpreis!

Das offizielle LEGO-Brettspiel bietet Spaß für die ganze Familie

LEGO Monkey Palace ist sehr schnell und einfach erklärt, bietet aber trotzdem mehr strategischen Tiefgang, als man vielleicht erwarten würde. Der aktive Spieler nutzt seine LEGO-Steine, um den Affenpalast zu bauen. Dabei gibt es ein paar Bauregeln zu beachten, beispielsweise muss immer weiter in die Höhe gebaut werden, aber abgesehen davon habt ihr völlig freie Hand beim Bauprozess. Je mehr Teile verbaut werden, desto mehr Punkte bekommt ihr dafür.

Dieser LEGO-Affe braucht ein Zuhause, und ihr werdet es für ihn bauen. Dieser LEGO-Affe braucht ein Zuhause, und ihr werdet es für ihn bauen.

Mit diesen Punkten könnt ihr euch nun Bananenkarten kaufen. Diese Karten geben euch neue Bausteine für eure nächste Runde, beinhalten aber auch Bananenpunkte, die ihr für den Sieg braucht. Karten mit vielen Bananenpunkten geben euch meistens weniger Steine für die nächste Runde und andersherum. Es gilt also, gut abzuwägen, ob man in dieser Runde lieber viele Punkte einsackt, oder sich einen großen Vorrat an LEGO-Steinen sichert.

Am Black Friday ist das LEGO-Brettspiel besonders günstig

Das perfekte Familienspiel für die Weihnachtszeit

Es geht in diesem Spiel aber nicht nur darum, irgendwie möglichst weit nach oben zu bauen, ihr müsst auch auf die Ästhetik des Palastes achten. Dazu könnt ihr ihn mit Pflanzen verschönern, die euch ebenfalls Punkte einbringen. Und dann gibt es noch verschiedene Tiere, die durch das Gebäude stromern, wo sie sich niederlassen, dürft ihr keine Steine platzieren.

Bei diesem Brettspiel haben alle Spaß, wer baut schließlich nicht gerne mit LEGO? Bei diesem Brettspiel haben alle Spaß, wer baut schließlich nicht gerne mit LEGO?

Fassen wir zusammen: LEGO Monkey Palace ist leicht zu lernen, schwer zu meistern und bringt Spaß für die ganze Familie. LEGO-Fans und Brettspiel-Enthusiasten kommen voll auf ihre Kosten und zum aktuellen Black-Friday-Preis ist das Spiel ein echtes Schnäppchen.

Holt euch das LEGO-Brettspiel jetzt günstig bei Amazon
