Amazon versteckt viele seiner besten PS5-Angebote: 10 Top-Deals des Black Friday Sales, die teils schwer zu finden sind!

Alle PS5-Angebote auf diesem Bild tauchen in Amazons offizieller Black-Friday-Übersicht momentan gar nicht auf, zumindest nicht in der gezeigten Variante. Sie sind aber trotzdem günstig.

Schon am letzten Freitag und somit eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday hat Amazon haufenweise Angebote rund um die PS5 gestartet, von Spielen über Konsolen bis hin zu Zubehör wie dem DualSense Controller und dem PSVR2-Headset. Das hat zur Folge, dass viele der Top-Deals jetzt schon ausverkauft sind, insbesondere bei den Spielen! Die meisten der noch aktuellen Angebote findet ihr hier:

Die Übersichtsseite von Amazon ist allerdings längst nicht vollständig. Vor allem Deals, bei denen Amazon mit Konkurrenten mitgezogen ist, und Varianten von Produkten (Amazon listet etwa bei Spielen und Konsolen gern nur eine Version auf, die symbolisch für alle steht, und diese ist nicht immer der beste Deal!) fehlen in der offiziellen Liste. Etwas tiefer zu wühlen, lohnt sich deshalb. Wir haben euch hier zehn Top-PS5-Angebote herausgesucht, die momentan noch verfügbar sind:

PS5-Angebote am Amazon Black Friday: 10 Highlights, die noch nicht ausverkauft sind!

Die PS5 Pro taucht in Amazons Black-Friday-Übersicht derzeit seltsamerweise gar nicht auf, obwohl ihr sie weiterhin günstig abstauben könnt, sogar mit EA Sports FC 26.

Bei den Konsolen sind die Bundles mit der PS5 Slim und EA Sports FC 26 leider schon weg, einzeln bekommt ihr sowohl die Digital Edition als auch die Version mit Disc-Laufwerk jedoch noch immer günstig. Letztere könnt ihr genauso günstig auch mit NBA 2K26 abstauben. Bei der PS5 Pro ist das Bundle mit EA Sports FC 26 nach wie vor das beste Angebot. Sowohl die PS5 Pro als auch die PS5 Slim Disc Edition sind in Amazons Black-Friday-Übersicht derzeit seltsamerweise gar nicht zu sehen.

Bei den DualSense Controllern sind zwar viele Farben vergriffen, ein paar der Modelle gibt es aber noch günstig. Weil Amazon nicht alle in der Übersicht aufführt und weil auch wir hier nicht alle Versionen einzeln auflisten wollten, solltet ihr am besten die Suchfunktion nutzen, wenn ihr es auf eine bestimmte Farbe abgesehen habt. Der DualSense Edge ist ebenfalls noch günstig verfügbar, sowohl in Weiß als auch in Schwarz.

10 noch verfügbare Top-PS5-Angebote bei Amazon:

Gute Nachrichten gibt es zudem für VR-Fans: Das PSVR2-Headset, das am Wochenende bereits ausverkauft war, ist inzwischen wieder verfügbar und sogar sofort lieferbar. Bei den PS5-Spielen wechseln die Angebote ständig. Einzelne Titel sind immer wieder ausverkauft, ab und zu sorgt Amazon aber auch mal für Nachschub.

Wir haben euch in der Liste oben ein paar Highlights herausgesucht, die bislang relativ stabil verfügbar waren und bei denen die Chance groß ist, dass ihr sie noch kaufen könnt, wenn ihr diesen Artikel lest. Bei Spielen fehlen übrigens besonders viele Titel in Amazons Übersicht, weil der Händler hier bei vielen Deals nur mit der Konkurrenz mitgezogen ist. Es lohnt sich also, nicht nur die offizielle Liste zu durchstöbern, sondern auch die Suchfunktion zu benutzen.