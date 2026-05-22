Ein gigantischer 98-Zoll-TV kostet bei MediaMarkt weniger als die Hälfte – und ein Handy gibts gratis obendrauf!

Wer sich diesen 98-Zoll-4K-TV ins Heimkino hängen will, der braucht eine Menge Platz an der Wand.

Kurz vor der WM lockt euch Samsung mit einer neuen Aktion zu ihren Fernsehern zu MediaMarkt. Denn wenn ihr im Aktionszeitraum einen der teilnehmenden TVs, wie diesen Giganten mit 98 Zoll, kauft, bekommt ihr ein modernes Samsung-Smartphone für lau dazu. Und das Beste: Der TV ist gerade auch noch um satte 52 Prozent reduziert.

Ein 4K-TV, der den Namen Heimkino wirklich verdient

Der Samsung GQ98QN90F bietet ein fantastisches, farbenfrohes und scharfes Bild in jedem einzelnen Pixel. Das QLED-Display verschafft dem Fernseher einen starken Vorteil gegenüber anderen Mini-LED-Fernsehern, da die verwendeten Quantum Dots das Bild nicht nur heller machen, sondern Farben auch wesentlich satter aussehen.

Dazu kommt ein leistungsfähiger AI-Chip, der sämtliche Inhalte schnell und einfach auf 4K upscalen kann. Aber nicht nur das Bild, auch der Ton wird optimiert, sodass ihr jederzeit ein perfektes Bild zu sehen bekommt und es mit der passenden Soundkulisse untermalt wird.

Wenn ihr maximale Schauwerte haben wollt, dann sollt euer TV entsprechend groß sein.

Auch zum Zocken fährt Samsung hier einiges auf: Der gigantische TV hat eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Das heißt, dass ihr euch niemals darum sorgen müsst, dass eure Spiele irgendwie unscharf oder ruckelig aussehen. Alles fließt hervorragend ineinander über und dank VRR (Variable Refresh Rate) gibt es auch kein lästiges Screen-Tearing.

Samsung Galaxy S25 FE: Dieses Smartphone bekommt ihr gratis zum TV dazu

Das Samsung Galaxy S25 FE trifft einen besonderen Sweetspot im Preis-Leistungs-Bereich: Eine Qualität, die mit den großen Top-Modellen mithalten kann, aber zu einem bezahlbaren Preis. Hier werkelt der Samsung Exynos 2400 Prozessor mit acht Kernen unter der Haube, der euch mehrere Anwendungen parallel nutzen lässt und euch auch bei grafisch anspruchsvolleren Spielen nicht im Stich lässt.

Diesem Handy geht nicht so schnell der Akku aus.

Ein weiteres Highlight ist die Kamera mit starken 50 Megapixeln und einer automatischen Bildstabilisierung. Hinzu kommt ein Weitwinkelobjektiv mit zwölf Megapixeln und ein Teleobjektiv mit acht Megapixeln. Mit diesem Geschenk könnt ihr euren neuen Riesenfernseher direkt anständig ablichten.

Alle technischen Infos zum Smartphone:

Display: 6,7-Zoll-AMOLED-Diplay mit 120 Hertz

Prozessor: Exynos 2400

Arbeitsspeicher: 8 GB

Speicherplatz 256 GB

Mobilfunkstandard: 5G

Akkuleistung: 4.900 mAh

Alles, was ihr tun müsst, um das Samsung Galaxy S25 FE nach dem Kauf des 4K-TVs umsonst zu bekommen, ist das Gerät auf der Samsung-Website zu registrieren, und schön könnt ihr euch über ein kostenloses Handy freuen. Die Aktion gilt noch bis zum 21. Juni. Registrieren könnt ihr danach noch bis zum 05. Juli.