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Das beste deutsche Rollenspiel überhaupt erscheint endlich für PS5: Neuauflage jetzt vorbestellen!

Gleich drei Rollenspiel-Klassiker aus Deutschland bekommen in diesem Jahr eine Neuauflage für PS5, darunter auch das wohl beste deutsche RPG, das je erschienen ist.

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GamePro Deals
22.05.2026 | 16:07 Uhr


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Was ihr hier seht, stammt nicht aus der PS5-Version des Rollenspiel-Klassikers, sondern von einem der Cover-Artworks des Originals. Was ihr hier seht, stammt nicht aus der PS5-Version des Rollenspiel-Klassikers, sondern von einem der Cover-Artworks des Originals.

Nicht nur einer, sondern gleich drei Rollenspiel-Klassiker aus Deutschland bekommen in diesem Jahr eine PS5-Neuauflage, was uns in einem Fall besonders freut: Mit Gothic 2 kommt das vielleicht beste deutsche Rollenspiel aller Zeiten auf die Sony-Konsole. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits mit der üblichen Preisgarantie vorbestellen. Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch den besten Preis:

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Neben Gothic 2 kommen auch Gothic 1 und 3 in Classic-Versionen auf die PS5 und Xbox, alle drei Spiele erscheinen damit erstmals für eine PlaySation- oder Xbox-Konsole. Gothic 3 erscheint zudem für Switch 2, von den beiden anderen Spielen gibt es bereits Switch-Versionen. Die Veröffentlichungen erfolgen mit einem Abstand von ungefähr zwei Monaten zueinander. Hier der Überblick:

Falls ihr euch für das erste Gothic interessiert, solltet ihr natürlich nicht vergessen, dass schon vor all diesen Classic-Neuauflagen, nämlich am 5. Juni, das Gothic Remake erscheint. Wenn ihr dieses vorbestellt, könnt ihr Gothic Classic als Pre-Order-Bonus kostenlos dazubekommen. Eventuell ist das also der bessere Deal für euch als der Einzelkauf:

Gothic Remake jetzt für PS5 vorbestellen!

Was bietet die PS5-Neuauflage des deutschen Rollenspiel-Meilensteins?

Video starten 17:58 Gothic 2: Complete Classic - Test-Video zur älteren Switch-Version

Die neue PS5- und Xbox-Version von Gothic 2 Complete Classic wird neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Die Nacht des Raben“ enthalten. Ansonsten ist nicht viel Offizielles zu der Neuauflage bekannt. Wir gehen jedoch davon aus, dass diese nah an der schon vor ein paar Jahren erschienenen Switch-Version sein wird.

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Das bedeutet zwar einerseits, dass es sich offiziell nicht um ein Remake oder Remaster, sondern um eine Portierung handelt. Andererseits hatte die Switch-Version durchaus einige grafische Verbesserungen und auch eine modernisierte Steuerung und Anpassungen beim Gameplay zu bieten. Zu hoffen wäre natürlich, dass die Verbesserungen bei der PS5-Version noch größer ausfallen als auf der schwächeren Nintendo-Konsole, garantiert ist das aber nicht.

Die Welt von Gothic 2 ist relativ kompakt, aber dafür lebendig und prall gefüllt mit Details und Geheimnissen. Die Welt von Gothic 2 ist relativ kompakt, aber dafür lebendig und prall gefüllt mit Details und Geheimnissen.

Inhaltlich wird sich jedenfalls nichts ändern, und das ist gut so, denn Gothic 2 ist auch nach heutigen Maßstäben noch immer ein hervorragendes Fantasy-Rollenspiel. Die Open World ist zwar eher kompakt, dafür steckt sie jedoch voller Details und wirkt so lebendig und glaubhaft, wie es seither nur wenigen RPGs gelungen ist. Das liegt unter anderem daran, dass wir hier nicht gleich als Held verehrt werden, sondern uns unseren Platz in der Welt hart erarbeiten müssen.

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