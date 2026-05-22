Das ist der wahrscheinlich schönste Controller auf dem Markt – jetzt ist er im Angebot

Wer wirklich einen einzigartigen Controller haben will, der für leuchtende Augen sorgt, der sollte schnell bei Amazon vorbeischauen und dieses Angebot nutzen.

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Elias Mohr
22.05.2026 | 14:45 Uhr


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Der komplette Controller strotzt nur gerade so vor bunten Farben und schicken Mustern. Der komplette Controller strotzt nur gerade so vor bunten Farben und schicken Mustern.

Controller gibt es viele, aber kaum einer kann es punkto Design mit dem PowerA Fusion Pro Wireless Lumectra aufnehmen. Diese Stylebombe von einem Gamepad ist nicht nur wahnsinnig schön anzusehen, sondern im aktuellen Angebot auf Amazon auch noch verdammt günstig.

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Eine RGB-Beleuchtung, die es in sich hat

Die tolle Optik verdankt der Controller seinen vier Beleuchtungszonen, die fast die gesamte Oberfläche in buntes Licht tauchen und sowohl in Farbe als auch Leuchtmodi von euch angepasst werden können. Hinzu kommt, dass das schicke Design auf dem Gamepad erst mit der Beleuchtung sichtbar wird, schaltet ihr sie auch, verschwindet das Design ebenfalls.

Was soll ich noch sagen: Dieser Controller ist eine Farbpracht sondergleichen. Was soll ich noch sagen: Dieser Controller ist eine Farbpracht sondergleichen.

Insgesamt stehen euch verschiedene Leuchtmodi zur Verfügung, ihr könnt die Lichter aber auch ganz abstellen, wenn ihr euch in einem Spiel mal besonders stark konzentrieren müsst, auch wenn so ein gut umgesetztes Design-Konzept immer präsent sein sollte.

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Viel mehr als nur schick

Aussehen ist ja bekanntlich nicht alles und auch der PowerA Fusion Pro Wireless Lumectra hat wesentlich mehr als nur Licht zu bieten. Er ist mit modernen Hall-Effect-Sticks und -Triggern ausgestattet, mit denen Stickdrift der Vergangenheit angehört. Denn Hall-Effect setzt auf magnetische Sensoren zur Erkennung von Bewegungen, anstatt auf mechanische Schalter, die wesentlich anfälliger für Verschleiß sind.

Mit nur wenigen Handgriffen passt ihr den Controller euren Bedürfnissen an. Mit nur wenigen Handgriffen passt ihr den Controller euren Bedürfnissen an.

Und noch eine weitere Funktion sei an dieser Stelle erwähnt: Ihr könnt die Höhe der Thumbsticks verstellen. Durch simples Drehen könnt ihr sie weiter nach oben schrauben. Höhere Thumbsticks sind, je nach eurer Handgröße bequemer und bieten auch eine bessere Präzision, etwa bei Shootern.

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Amazon-Angebot ist nur noch kurz gültig

Wenn euch der Controller anspricht, solltet ihr nicht allzu lange zögern. Denn das Angebot ist nur noch bis zum 23. Mai gültig und bereits jetzt sind über 60 Prozent der Angebotsmenge ausverkauft. Also schlagt am besten sofort bei Amazon zu.

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