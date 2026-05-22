Bizarres PS5-Horrorspiel erscheint nächste Woche: Eine so groteske Albtraumwelt haben wir lange nicht gesehen!

Das surreale Artdesign macht dieses Spiel zu einem atmosphärischen Horror-Highlight.

Ein skurriles Horrorspiel, das vor allem durch das Artdesign seiner surrealen Welt beeindruckt, kommt nächste Woche auf die PS5: Necrophosis erscheint am 28. Mai für die Sony-Konsole. Falls ihr euch die physische Version des Grusel-Abenteuers holen wollt, zahlt ihr zwar mehr als für die digitale, bekommt dafür allerdings auch das vom selben Studio stammende The Shore als Bonus obendrauf. Hier bei MediaMarkt findet ihr das Paket:

Alternativ könnt ihr übrigens auch bei Amazon bestellen. Während MediaMarkt eine Zustellung zum Release-Tag verspricht, gibt Amazon jedoch momentan eine absurd lange Lieferzeit an. Dabei könnte es sich zwar um einen Platzhalter handeln, sicher ist das aber leider nicht:

Lovecraft, Giger und ein sterbendes Land: Das ist der Horrorspiel-Geheimtipp für PS5!

Das Horror-Abenteuer schickt euch in eine bizarre, fast ausgestorbene Welt.

Wie der geistige Vorgänger The Shore ist Necrophosis stark von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspiriert. Anders als der Vorgänger ist Necrophosis jedoch kaum noch in unserer realen Welt verankert: Ihr erwacht in einem verfluchten Land eines schon seit Milliarden von Jahren sterbenden Universums, in dem die Grenze zwischen Leben und Tod nicht mehr klar zu erkennen ist.

Das surreale, albtraumhaft verzerrte Artdesign des First-Person-Adventures, das an HR Giger erinnert, aber trotzdem eigenständig wirkt, ist das große Highlight des Spiels. Die Spielwelt ist jedoch nicht nur optischer Schein, sondern hat durchaus eine komplexe Hintergrundgeschichte zu bieten, die ihr nach und nach entschlüsselt. Obwohl das Land auf den ersten Blick lange ausgestorben wirkt, stoßt ihr dabei auf so manche andere Kreatur, die noch mehr oder weniger am Leben ist.

Die letzten Bewohner der verfluchten Welt befinden sich an der Grenze zwischen Leben und Tod.

Spielerisch solltet ihr von Necrophosis nicht allzu viel erwarten. Die Erkundung der Welt steht klar im Vordergrund und wenngleich es durchaus eine stattliche Anzahl an Rätseln gibt, fallen diese selten wirklich fordernd aus. Die Entwickler wollten offensichtlich nicht den Spielfluss und die Atmosphäre stören, indem sie euch echte Kopfnüsse in den Weg legen.

Auf dem PC, wo Necrophosis bereits früher erschienen ist, hat es übrigens zwar keine großen Wellen geschlagen, kam jedoch bei seinem Publikum durchaus gut an: Auf Steam sind die Rezensionen derzeit zu 89 Prozent positiv – und das, obwohl das Spiel recht kurz und schon nach wenigen Stunden vorbei ist. Die neue PS5-Version enthält auch die Story-Erweiterung Necrophosis: Subconsciousness und ist dadurch deutlich umfangreicher.