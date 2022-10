A Plague Tale: Offiziell ist keine Fortsetzung geplant, aber darum könnte sie trotzdem kommen

A Plague Tale: Requiem, die Fortsetzung zum Rattenabenteuer Innocence, ist diese Woche erschienen und kam sehr gut an; sowohl in unserem Test als auch bei der internationalen Kritik. Viele Fans fragen sich nach der etwa 20-stündigen neuen Story um Amicia und Hugo aber sicher, ob ein dritter Teil in Planung ist. Das Entwicklerteam hat auf diese Frage bereits geantwortet. Es ist erst einmal keine Fortsetzung geplant. Warum ihr trotzdem nicht gleich die Hoffnung aufgeben müsst, verraten wir euch hier.

Fortsetzung ist aktuell nicht geplant, aber nicht ausgeschlossen

In Requiem zieht die mutige - und inzwischen von der Welt disillusionierte und angefressene - Amicia erneut los, um eine Heilung für Hugo zu finden. Game Director Kevin Choteau gab kürzlich ein Interview im PlayStation-Blog, bei dem er auf die Frage, ob Requiem das Ende der Geschichte der beiden sei, folgende Antwort:

Ich denke, für jetzt ist es das Ende.

Doch er relativiert diese Aussage und führt aus, dass noch nichts endgültig entschieden sei und eine mögliche Fortsetzung vor allem davon abhänge, wie gut das aktuelle Spiel ankommt. Er erklärt, der Antrieb des Teams sei bei allem, was es tue, das Feedback der Spieler*innen. Es ist also keineswegs ausgeschlossen, dass A Plague Tale doch noch zur Trilogie wird, auch wenn aktuell noch kein dritter Teil in der Pipeline ist.

Spoiler-Warnung Die folgenden Abschnitte des Artikels (auch der Autorenkasten) enthalten Spoiler zum Ende von A Plague Tale Requiem. Ihr solltet also nur weiterlesen, wenn ihr das Spiel bereits beendet habt. Falls nicht, schaut doch stattdessen mal hier in Annikas Test rein, um zu sehen, wie Requiem bei uns abgeschnitten hat oder seht euch das Testvideo an:

Warum ein dritter Teil Sinn ergibt

Das Ende von Requiem legt nahe, dass sich ein möglicher neuer Ableger stärker vom Vorgänger unterscheiden würde, als das zwischen Teil eins und Teil zwei der Fall ist. Schließlich muss Amicia am Ende von Requiem durch Hugos Tod ihre Rettungsmission aufgeben. Eine Szene nach den Credits zeigt außerdem ein neues Baby, das offensichtlich Träger oder Trägerin der Prima Macula ist. Falls ein dritter Teil kommt, sieht es also so aus, als ob wir - möglicherweise neben Amicia - auf neue Hauptpersonen treffen.

Samara Summer Ich würde mich gerne auch noch in ein drittes Rattenabenteuer stürzen, gerade da es sich aufgrund des Endes von Teil zwei höchstwahrscheinlich viel stärker von den ersten beiden Teilen unterscheiden würde. Mit einem neuen Duo gäbe es dann auch die Möglichkeit, in eine andere Epoche einzutauchen, beispielsweise in die Zeit der Französischen Revolution. Schließlich liegt auch zwischen Amicia und Hugo und dem früheren Träger und seiner Beschützerin, dessen Spuren sie verfolgen, eine größere Zeitspanne. Ich finde das Setting der ersten beiden Teile zwar richtig stimmungsvoll, würde mir aber etwas Abwechslung wünschen, gerade da es so viele andere interessante Epochen gibt.



Der Abschnitt mit Amicia nach dem ersten Abspann liefert außerdem die perfekte Vorlage für eine neue Geschichte mit Zeitsprüngen. Die Protagonistin beschließt nämlich, für das nächste Träger-Beschützer-Paar Spuren zu hinterlassen, damit dieses die Macula besser verstehen können. Ich fände es spannend, wenn ein möglicher dritter Teil zwischen Amicia und den neuen Hauptpersonen hin und her springt. Das würde dann auch eine gute Verbindung schaffen.

Habt ihr nach Requiem Lust auf einen dritten Teil und was würdet ihr euch von diesem wünschen?