Im Rahmen der eingestellten DLC-Episoden von Final Fantasy 15 gab Square Enix auch die Gründung von Luminous Productions bekannt. Das neue Studio wurde aus dem Final Fantasy 15-Team geformt und soll sich nun auf AAA-Produktionen konzentrieren.

Und möglicherweise tröpfeln nun erste Details dazu ins Netz.

Mitarbeiter gibt PS5-Spiel im Lebenslauf an

Auf der LinkedIn-Seite von Tomohiro Tokoro, einem Lead Artist für 3D-Modelle, der bei Luminous Productions arbeitet, ist nun ein Hinweis auf ein aktuelles Projekt aufgetaucht. So heißt es in seinem Lebenslauf, dass derzeit an einem "neuen AAA-Titel für PS5" gearbeitet wird.

Hinweise auf eine Xbox Scarlett-Version gibt es nicht.

Bereits wieder gelöscht: Mittlerweile wurde dieses Detail aus dem Lebenslauf entfernt, was daraufhin deuten könnte, dass Square Enix tatsächlich an einem Next Gen-Projekt arbeitet. Mehr lässt sich daraus aber nicht ableiten. (via ResetEra)

Kommt Final Fantasy 16 für PS5? Nun stellt sich die Frage, welche Ausrichtung Square Enix für das neue Luminous Productions-Team geplant hat. Es liegt zumindest nahe, davon auszugehen, dass sich das Studio weiterhin um die Final Fantasy-Marke kümmert.

Was wir uns von Final Fantasy 16 erhoffen, haben wir euch ja bereits wissen lassen.

Was glaubt ihr?