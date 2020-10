PS Plus Collection hat geheimes Spiel-Upgrade und das steckt dahinter

Pünktlich zum Launch der PS5 wird auch die PS Plus Collection an den Start gehen, die 20 ausgewählte Top-Titel aus der PS4-Ära enthält. Jüngst kamen mit Call of Duty Black Ops 3 und der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erst zwei Spiele dazu und wie unter anderem Pushsquare erfahren haben will, kommt eine bislang verschwiegene Spiele-Änderung dazu.

Worum geht es genau? Nein, ein weiteres Spiel kommt nicht in die Collection, aber in einem der Titel steckt mehr, als es zunächst den Anschein hat. Genauer gesagt geht es um Final Fantasy 15. Das ist in der Spiele-Sammlung nämlich nicht in der "normalen" Version vertreten, sondern ist direkt in der Royal Edition verfügbar, Collection-Nutzer*innen bekommen bei diesem Spiel also quasi ein kostenloses Upgrade.

Was ist die Final Fantasy 15 Royal Edition?

Neben dem Hauptspiel von Final Fantasy 15 enthält die Royal Edition zusätzliche Inhalte:

Alle Season Pass-Inhalte: Episode Gladiolus, Episode Prompto, Episode Ignis und Multiplayer. Comrades

Episode Gladiolus, Episode Prompto, Episode Ignis und Multiplayer. Comrades Neues Gebiet: Insomnia-Ruinen

Insomnia-Ruinen Gameplay-Features: z.B. Steuerung aus der Ego-Perspektive

z.B. Steuerung aus der Ego-Perspektive Action-Modus: Königswaffen EX wird freigeschaltet, nachdem alle 13 Königswaffen gesammelt worden sind

Königswaffen EX wird freigeschaltet, nachdem alle 13 Königswaffen gesammelt worden sind Zusätzlicher Content darunter das königliche Boot als steuerbares Fahrzeug, neue Ausrüstungen und Gegenstände sowie Regalia-Lackierungen

Somit werdet ihr mit der Royal Edtion noch länger beschäftigt sein als nur mit dem Final Fantasy 15-Hauptspiel. Wie uns Final Fantasy 15 generell gefallen hat, könnt ihr übrigens in unserem Test nachlesen:

Ihr wollt noch mehr zur PS Plus Collection erfahren? Etwa wie und wo ihr sie bekommt und welche Spiele drin stecken? Kollegin Linda Sprenger verrät es euch in ihrem Special.

Die PlayStation 5 erscheint am 19. November in Europa, bereits eine Woche vorher findet der Launch in Amerika und Japan statt. Zu diesen Zeitpunkten wird dann auch die PS Plus Collection erhältlich sein.