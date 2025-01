Abgedrehte Auto-Simulation mit 94% positiven Steam-Reviews bei über 77.000 Wertungen lässt euch rauchen, saufen und permanent sterben - feiert nach 9 Jahren 1.0-Release

Für Auto-Tuning-Fans bietet My Summer Car jede Menge Detailverliebheit.

2016 ist ein auf den ersten Blick unscheinbarer Fahrzeugsimulator mit dem Namen My Summer Car auf Steam im Early Access erschienen. Das Spiel mauserte sich unter Auto-Fans schnell zu einem kleinen Hit, nicht zuletzt dank seines beißenden, finnischen Humors und der absurden Detailverliebtheit beim Zusammenbau der Autos – die gleichzeitig Grund für den hohen Schwierigkeitsgrad des Spiels ist. Neun Jahre später feiert My Summer Car endlich seinen Full-Release.

Autosimulator mit Permadeath verlässt Early Access

"Das ist kein spaßiges Spiel", mit diesen Worten startet der Release-Trailer zu My Summer Car. Dabei klingt die Beschreibung auf der Steam-Seite eigentlich ganz einladend:

"My Summer Car ist der ultimative Simulator für das Besitzen, Bauen, Fixen, Tuning und Warten von Autos UND Permadeath-Survival-Sim. Ihr fangt das Spiel mit hunderten losen Teilen an und baut daraus sowohl das Auto als auch den Motor. Dabei müsst ihr euch nicht nur um die Wartung des Autos kümmern, sondern auch euch selbst. Würstchen, Bier und schlafen reichen da."

2:36 My Summer Car: Bockschwere Simulation über das Zusammenbauen von Autos feiert nach 9 Jahren Release

Autoplay

Im Grunde verbringt ihr eure Zeit in der Simulation also damit, über Stunden hinweg ein Auto zusammenzuschrauben – nur damit euer Motor dann hochgeht, weil ihr ein einzelnes Teil vergessen habt, ihr das Fahrzeug nach wenigen Metern direkt in einen Graben steuert oder versehentlich an Hunger sterbt, weil ihr vergessen habt, dass euer Charakter Nahrung benötigt.

Die Community-Rezensionen auf der Shopseite von My Summer Car sind voll mit solchen und ähnlichen witzigen Geschichten aus dem Spiel.

"Habe eine Stunde damit verbracht, den Motor zu bauen. Hab eine weitere Stunde damit verbracht, Aufhängung und Türen anzubringen. Hab Reifen befestigt, Auto gestartet. Grünes Auto ist in mich reingefahren. 10/10 Spiel, großartige Erfahrung", lautet etwa die positive Review von User Chevy_Milk2002.

Zusätzlich könnt ihr in der Simulation auch diversen anderen Aktivitäten nachgehen wie etwa Angeln, in die Sauna gehen, an Rallys teilnehmen oder Jobs absolvieren, damit ihr euch Essen und Treibstoff leisten könnt.

Hinweis Sprachausgabe: My Summer Car gibt es nur mit finnischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln. Eine deutsche Synchronisation und Texte fehlen leider.

Das Ganze ist offensichtlich nichts für Leute, die wenig frustresistent sind. Wie aber die satten 94 Prozent positiven Rezensionen bei inzwischen 77.685 Wertungen auf Steam zeigen, hat das Spiel definitiv eine treue Fangemeinde.

Neun Jahre nach dem Start des Early Access hat My Summer Car vor wenigen Tagen jetzt seinen 1.0-Release gefeiert. Falls ihr selbst bereits hunderte Stunden im Spiel verbracht habt, gibt es noch weitere gute Nachrichten für euch: Entwickler Amistech Games arbeitet nach eigener Aussage nämlich am Sequel mit dem passenden Namen My Winter Car.

Kanntet ihr My Summer Car bereits oder wollt einmal reinschauen?