Die absurdeste Collector's Edition aller Zeiten hat 339.000 Euro gekostet und euch ein Haus und Erwachsenenwindeln beschert

Für Special und Collector's Editions von Spielen muss man schon mal tiefer in die Tasche greifen. Aber falls ihr dachtet, die Assassin's Creed Origins "Dawn of the Creed Legendary Edition" sei mit ihren 800 US-Dollar teuer gewesen, müssen wir das einmal in Perspektive setzen. Da geht nämlich noch deutlich mehr.

Zombie-sichere Hütte für 300K? Was für ein Schnäppchen!

Da wäre nämlich zum Beispiel die sogenannte "My Apocalypse Collectors Edition" für Dying Light, die zum Release des Spiels 2015 angeboten wurde. Das Paket kostete insgesamt 250.000 britische Pfund, was damals in etwa 339.000 Euro entsprach.

Klingt erstmal nach einer ganzen Menge Taschengeld, aber immerhin steckte in der Collector's Edition auch so einiges drin – anders als das heutzutage oft der Fall ist, war das Spiel sogar im Paket enthalten! Diese Inhalte sollte die My Apocalypse Collectors Edition demnach bieten:

4x signierte Steelbooks von Dying Light für Xbox One (inkl. Spiel)

2x Razer Tiamat Headsets

Nachtsichtgerät mit Dying Light-Branding und Erwachsenenwindeln (für das Spielen bei Nacht)

euer eingescanntes Gesicht für euren Charakter im Spiel

lebensgroße Zombie-Statue

Zombie-Parkour-Unterricht

Besuch bei Techland, bei dem ihr die Devs in einem gezinkten "Be the Zombie"-Match besiegt

ein maßgeschneiderter, Zombie-sicherer Unterschlupf

Klingt das nicht nach einem richtig guten Deal? Falls eure Antwort darauf gerade "Nein" war ... dann geht es euch wie wohl so ziemlich jeder anderen Person auf dem Planeten.

Wie Entwickler Techland nämlich kürzlich auf Nachfrage von Insider Gaming bestätigt hat, wurde die My Apocalypse Collectors Edition von Dying Light zur Überraschung von niemandem kein einziges Mal verkauft.

Wie PR Managerin Paulina Dziedziak verraten hat, war das Entwicklerteam aber auch ziemlich froh darüber. Bei der ganzen Aktion handelte es sich nämlich primär um einen PR-Stunt, um Aufmerksamkeit für das Spiel zu generieren:

"Es war eine PR-Aktion und hat eine Menge Medienaufmerksamkeit für seine wilde und übertriebene Art bekommen, es war dazu gemacht, Buzz um den Release des Spiels zu erzeugen. Und es war wirklich gut darin, dem Spiel Aufmerksamkeit zu verschaffen. Aber niemand hat [die Edition] gekauft – zum Glück, würde ich sagen!"

Die teuerste Collector's Edition aller Zeiten kann sich Dying Light allerdings trotzdem nicht sichern. Auf der Spitze dieses Siegertreppchens dürfte aktuell Saints Row 4 stehen.



Dessen (wohl ebenfalls nicht allzu ernst zu nehmende) "Super Dangerous Wad Wad Edition" schlägt nämlich mit gleich einer Millionen US-Dollar zubuche. Dafür steckten unter anderem auch eine Schönheitsoperation, ein Lamborghini Gallardo und eine Geisel-Befreiungs-Erfahrung drin. Wir sagen es ja: Schnäppchen!

